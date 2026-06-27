México

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

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06:07 hsHoy

Alfredo Adame vuelve a la Marcha del Orgullo en CDMX en medio de choques con la prensa y conflicto con su hijo

Su anuncio para sumarse al desfile de este sábado quedó marcado por insultos a una periodista y por el historial de choques públicos con Sebastián Dante y con Diana Golden

Será la quinta vez consecutiva que el actor y conductor desfila en la movilización. Su presencia, no obstante, llegó acompañada de una nueva polémica con la prensa. (Fotos: @sebas_gaymer13, @alfredoadame.goldenboy, Instagram)
Será la quinta vez consecutiva que el actor y conductor desfila en la movilización. Su presencia, no obstante, llegó acompañada de una nueva polémica con la prensa. (Fotos: @sebas_gaymer13, @alfredoadame.goldenboy, Instagram)

Alfredo Adame confirmó su asistencia a la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México este sábado 27 de junio, en una publicación propia donde escribió: “No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias”.

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06:04 hsHoy

Marcha del Orgullo CDMX 2026 apuesta por los derechos humanos: “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha”

Los colectivos sociales buscan colocar los DDHH en el centro de la conversación global

Listos los contingentes para la marcha del orgullo LGBTQ+ 2026 a realizarse este sábado (Crédito: Cuartoscuro)
Listos los contingentes para la marcha del orgullo LGBTQ+ 2026 a realizarse este sábado (Crédito: Cuartoscuro)

Las organizaciones convocantes de la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ anunciaron que se encuentran listas para una de las ediciones más significativas de los últimos años, la cual se realizará este sábado bajo un fuerte mensaje de igualdad, memoria y resistencia social.

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06:01 hsHoy

La Marcha del Orgullo LGBTQ+ de 2026 en Ciudad de México se realiza este sábado 27 de junio, adaptándose a la convivencia con el Mundial de Futbol.

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, punto tradicional de arranque. Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, la edición 48 avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes.

Debido a la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo, los carros alegóricos y vehículos participantes ya no cruzan hacia la Plaza de la Constitución.

Su trayecto termina en Reforma Norte, antes de Avenida Juárez. El escenario principal y la mayoría de las actividades artísticas también se trasladan, ubicándose este año frente a Bellas Artes sobre Eje Central Lázaro Cárdenas.

Este es el acomodo de los contingentes para la marcha de este sábado. Crédito: ig/marchalgbtcdmx
Este es el acomodo de los contingentes para la marcha de este sábado. Crédito: ig/marchalgbtcdmx

El Comité Gay Pride CDMX programó un pronunciamiento público a las 13:00 horas en el área del Fan Fest. Autoridades y organizadores señalan que los ajustes buscan garantizar la seguridad y viabilidad de la movilización, en un contexto de alta afluencia por la coincidencia con las actividades mundialistas.

Un punto destacado de esta edición es la coronación de Kenia Os como Reina 2026 del Pride CDMX y su showcase confirmado en el escenario de Bellas Artes.

Esta es la cantidad de personas que asistió a la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX. Foto: X/@GobCDMX.
Esta es la cantidad de personas que asistió a la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX. Foto: X/@GobCDMX.

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