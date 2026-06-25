Mundial 2026: estos son los clasificados y eliminados tras la Fase de Grupos al momento

La pentacampeona del mundo ya está instalada en la siguiente ronda. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La vibrante e histórica fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su fin. Con el nuevo formato extendido de 48 selecciones, la emoción, los goles y las lágrimas se han multiplicado en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras los gigantes del fútbol aseguran su boleto a la inédita ronda de dieciseisavos de final (Ronda de 32), otras naciones arman las maletas tras un doloroso desenlace y varias decepciones en el camino.

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A continuación, te presentamos el panorama completo y actualizado de los equipos clasificados y eliminados del Mundial 2026.

El equipo mexicano fue el primero en instalarse en la siguiente fase. (REUTERS/Pedro Nunes)

Los anfitriones imponen condiciones: clasificados a la Ronda de 32

El factor localía pesó con fuerza en Norteamérica. Las tres selecciones organizadoras lograron superar la fase de grupos mostrando un nivel competitivo alto frente a su afición.

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México: El “Tri” firmó una fase de grupos perfecta en el Grupo A. Con 9 puntos de 9 posibles, un juego sólido y un Estadio Azteca convertido en una auténtica caldera, los dirigidos por Javier Aguirre avanzaron como líderes indiscutibles sin conceder un solo gol.

Estados Unidos: El conjunto de las barras y las estrellas lideró el Grupo D con 6 unidades. A pesar de un tropiezo, su victoria ante Australia les aseguró la cima del sector.

Canadá: En el Grupo B, el cuadro de la hoja de maple avanzó como segundo lugar con 4 puntos, escoltando a una sorprendente Suiza que se quedó con el liderato gracias a sus 7 unidades.

Los canadienses tendrán una nueva oportunidad de poner a la Concacaf en lo más alto. (REUTERS/Albert Gea)

Los gigantes que ya están en Dieciseisavos de Final

Las potencias mundiales no fallaron a la cita y cumplieron con los pronósticos, perfilándose desde ya como los candidatos naturales a levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Francia y Alemania: Ambos colosos europeos avanzaron caminando. Los galos sumaron paso perfecto (9 puntos) en el Grupo I de la mano de un ataque demoledor, mientras que la “Mannschaft” se quedó con el liderato del Grupo E con 6 puntos.

Brasil y España: El ‘Joga Bonito’ lideró el Grupo C con 7 puntos, empatado con un durísimo Marruecos que avanzó como segundo. Por su parte, la “Furia Roja” dominó el Grupo H con 7 unidades, desplegando un fútbol de alta posesión.

Argentina y Colombia: La campeona defensora, la Albiceleste de Lionel Messi, amarró su pase tras dos victorias consecutivas en el Grupo J. Asimismo, Colombia demostró su gran momento en el Grupo K asegurando de manera temprana su estancia en las rondas de eliminación directa.

El conjunto cafetalero invadió México y logró su clasificación con dos victorias. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Segundos lugares y sorpresas destacadas

Junto a las potencias, selecciones de gran categoría consiguieron su acceso directo como escoltas: Noruega, Costa de Marfil, Japón y Cabo Verde (esta última firmando una actuación histórica en el sector de España). Además, escuadras de la talla de Ecuador, Suecia, Paraguay y Bosnia y Herzegovina avanzaron gracias al sistema de los “mejores terceros lugares”.

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Los sudamericanos lograron la hazaña de vencer a la poderosa Alemania y se metieron de lleno a los 16vos de final. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El drama de la eliminación: Quiénes quedan fuera del Mundial 2026

La otra cara de la moneda refleja la tristeza de las aficiones que ven concluido el sueño mundialista de forma prematura. El nuevo formato castigó severamente la falta de contundencia en las primeras dos jornadas.

Uruguay (La gran decepción): El fracaso más sonado de la primera fase se vivió en el Grupo H. La escuadra charrúa solo pudo rescatar 2 puntos y, tras quedar por detrás de España y Cabo Verde, consumó una de las eliminaciones más dolorosas de su historia reciente.

Panamá: Los canaleros compartieron un grupo sumamente complejo (Grupo L) junto a Inglaterra, Ghana y Croacia. Las derrotas iniciales los dejaron matemáticamente fuera antes de disputar su última jornada, despidiéndose sin unidades.

Catar y Arabia Saudita: El continente asiático sufrió bajas sensibles. El campeón de Asia y anfitrión del pasado mundial (Catar) finalizó último del Grupo B, mientras que los árabes no pudieron replicar las hazañas de torneos anteriores en el sector H.

Lista completa de selecciones eliminadas (Fase de Grupos)

Chequia (Grupo A) Catar (Grupo B) Haití (Grupo C) Turquía (Grupo D) Curazao (Grupo E) Túnez (Grupo F) Nueva Zelanda (Grupo G) Uruguay (Grupo H) Arabia Saudita (Grupo H) Irak (Grupo I) Jordania (Grupo J) Panamá (Grupo L)