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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy sábado 27 de junio: ¿lloverá durante la Marcha LGBT+ 2026?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:03 hsHoy

Para el sábado 27 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. El Valle de México y la zona central registrarán un ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde, con alta probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Condiciones por regiones

  • Noreste y Norte: En Monterrey, se estiman temperaturas máximas de 32°C con presencia de nubosidad. Un canal de baja presión mantendrá chubascos aislados en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas.
  • Centro y Valle de México: La Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 12°C a 13°C y una máxima de 21°C a 23°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto con un 95% de probabilidad de lluvia hacia la tarde y noche, acompañado de posibles granizadas y descargas eléctricas. En Toluca, Estado de México, el termómetro descenderá hasta los 10°C.
  • Occidente: Estados como Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes por la tarde debido al ingreso de humedad desde el Océano Pacífico.
  • Sureste y Península de Yucatán: Persistirá el ambiente caluroso en Mérida con máximas de hasta 36°C. No obstante, el paso de ondas tropicales interactuando con zonas de baja presión generará lluvias y chubascos por la tarde en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones generales

  • Llevar paraguas: El potencial de precipitaciones vespertinas es elevado en la mayor parte del territorio nacional.
  • Prevenir inundaciones: Limpie desagües ante el riesgo de tormentas puntuales muy fuertes en el sur.
  • Manejar con precaución: Las lluvias y bancos de niebla matutinos en zonas altas reducirán la visibilidad vial.
Vista aérea de ciudad con edificios y árboles. El cielo presenta nubes oscuras de tormenta y nubes blancas con cielo azul. Montañas se ven a lo lejos
Para el sábado 27 de junio en Ciudad de México hay un 95% de probabilidad de lluvia hacia la tarde y noche, acompañado de posibles granizadas y descargas eléctricas. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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