EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy sábado 27 de junio: ¿lloverá durante la Marcha LGBT+ 2026?

Noreste y Norte: En Monterrey, se estiman temperaturas máximas de 32°C con presencia de nubosidad. Un canal de baja presión mantendrá chubascos aislados en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas.

Centro y Valle de México: La Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 12°C a 13°C y una máxima de 21°C a 23°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto con un 95% de probabilidad de lluvia hacia la tarde y noche, acompañado de posibles granizadas y descargas eléctricas. En Toluca, Estado de México, el termómetro descenderá hasta los 10°C.

Occidente: Estados como Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes por la tarde debido al ingreso de humedad desde el Océano Pacífico.