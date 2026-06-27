México

La Marcha LGBT en México nació de la mano de protestas por el 2 de octubre y otras luchas de la izquierda: esta es la historia

Todo comenzó en 1971, cuando un empleado de Sears fue despedido por “conducta homosexual”. A partir de entonces, inició una bola de nieve que hoy es imparable

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La Marcha del Orgullo LGBT+ es el resultado de una larga historia. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La Marcha del Orgullo LGBT+ es el resultado de una larga historia. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Marcha del Orgullo LGBT que hoy toma las calles de la Ciudad de México y empodera a la diversidad sexual entre amor, cánticos y colores tiene un origen que comenzó hace varias décadas.

Las raíces de este movimiento, por supuesto inspirado por las protestas de Stonewall en Nueva York encabezadas por íconos bien conocidos como Martha P. Johnson, nos llevan hasta el año 1971, cuando un acto de discriminación laboral encendió la chispa que más tarde ardería por todo el país.

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1971: el despido que se convirtió en la semilla que germinaría con flores de colores

Carlos Monsiváis (1938-2010 México)
Carlos Monsiváis (1938-2010 México)

Un empleado de una tienda Sears que se alzaba en la colonia Roma fue despedido por algo que catalogaron sus jefes como : “conducta homosexual”, un argumento que, por supuesto, hoy parece absurdo. ¿Qué era una conducta homosexual? Incluso en nuestros días, parece ambiguo.

El hecho llegó hasta los oídos de un grupo de estudiantes de la UNAM que decidieron alzar la voz. Entre este grupo de amigos había dos íconos bien conocidos por la comunidad LGBT: Nancy Cárdenas (la primera lesbiana en salir del clóset en televisión nacional), y Carlos Monsiváis, el cronista más importante de nuestro país.

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Retrato de Nancy Cárdenas (Foto: Twitter/ Twitter@CulturaCiudadMx)
Retrato de Nancy Cárdenas (Foto: Twitter/ Twitter@CulturaCiudadMx)

El acto discriminatorio en contra del empleado de Sears fue la materia prima para el nacimiento del Frente de Liberación Homosexual de México (FLH), la primera asociación que veló por los derechos de la diversidad sexual y que, si bien se deshizo un par de años después, inspiró a un montón de otras organizaciones, todas diferentes entre sí, pero con el mismo objetivo: empoderar a la diversidad sexual en un país y una ciudad sumamente fóbico a cualquier realidad que saliera de la norma heterosexual.

¿Qué organizaciones se formaron a partir del fin del FLH?

El 2 de octubre de 1978 se realizó la primera marcha gay
El 2 de octubre de 1978 se realizó la primera marcha gay (Foto: Gob.mx)

Entre 1975 y 1978 surgieron las organizaciones que darían forma al movimiento. En 1975, el activista Antonio Cué fundó SEXPOL, dedicado al estudio de la sexualidad y la política. Ese mismo año apareció Ákratas, un grupo de mujeres lesbianas. En 1977 llegó Lesbos, también fundado por la activista lesbofeminista Yan María Yaoyólotl Castro, quien un año después crearía Oikabeth, considerada la primera organización pública de mujeres lesbianas en México. Su nombre es un acrónimo en maya que significa “mujeres guerreras que abren paso derramando flores”.

En 1978 se conformaron otras dos organizaciones que serían centrales. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), fundado por militantes homosexuales de izquierda entre los que figuraba Juan Jacobo Hernández, basaba su trabajo en la disidencia y el apartidismo político. El Grupo Lambda de Liberación Homosexual, fundado por la escritora Claudia Hinojosa con una posición feminista.

El primer manifiesto homosexual en México: esto decía y ellos firmaban

Luis González de Alba
Luis González de Alba. Uno de los activistas héroes gays de México.

En ese mismo entorno actuaba Luis González de Alba, escritor y uno de los líderes del movimiento estudiantil del 68 que estuvo preso en Lecumberri tras la masacre de Tlatelolco. Fue en la cárcel donde tomó conciencia de la marginalidad de la comunidad homosexual. En 1975, junto a Cárdenas y Monsiváis, publicó en la revista Siempre! el primer manifiesto mexicano en defensa de los homosexuales.

¿Qué decía este manifiesto? Era una protesta escrita y directa en contra del abuso policial de la época. El texto, titulado “Contra la práctica del ciudadano como botín policiaco”, rezaba:

«Si ninguna aprehensión ilegal se justifica, mucho menos puede aceptarse la continuidad exacerbada de la práctica de encarcelar a quienes no cometen delito alguno pero a quienes se supone —generalmente con fines de chantaje inmediato— una determinada opción sexual. En México, la homosexualidad no constituye delito alguno cuando se da en privado y entre adultos consensuales. De aquí se deriva que es posible acusar a una persona de violación o corrupción, más no de ser homosexual, como no se le puede acusar de ser rubio, alto, zurdo o guapo, condiciones tal vez menos frecuentes que la de homosexual».

¿Quién firmaba? Además de los tres activistas mencionados, nombres como Elena Poniatowska, Carmen Salinas, José Revueltas y Juan Rulfo.

Julio y octubre de 1978: las marchas que abrieron el camino

Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 en CDMX
Marcha del Orgullo LGBT+ 2024 en CDMX Credito:Infobae-Max Alonso

El 26 de julio de 1978, integrantes del FHAR rompieron la secrecía y marcharon abiertamente en la conmemoración del aniversario de la Revolución Cubana. Eran alrededor de 30 personas. Era la primera vez que un contingente se identificaba públicamente como homosexual en una movilización en México.

Tres meses después, el 2 de octubre de 1978, el FHAR, Lambda y Oikabeth marcharon juntos en la conmemoración del décimo aniversario de la masacre de Tlatelolco. Las pancartas leían: “No hay libertad política si no hay libertad sexual”. Esas dos movilizaciones son consideradas las precursoras directas de la Marcha del Orgullo en México.

1979: la primera Marcha del Orgullo

El 29 de junio de 1979, el FHAR, Lambda y Oikabeth convocaron a la Gran marcha del orgullo homosexual: la primera de su tipo en el país. El contingente partió del Monumento a los Niños Héroes en Chapultepec. Las autoridades del Departamento del Distrito Federal les negaron el Paseo de la Reforma y los orillaron a marchar por la calle Río Lerma. Aun así, llegaron a la Plaza Carlos Finlay con más de mil personas.

Cuarenta años después, aquella marcha sería recordada como la Marcha del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México.

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