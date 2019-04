"No me imaginé ver tantas atrocidades humanas (…) Prisioneros durmiendo en el piso, haciendo sus necesidades en una botella de agua; prisioneros a los que no se les brinda el servicio médico; prisioneros torturados…", relató el joven uniformado, quien durante años se desempeñó en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).