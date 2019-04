Es inútil que los abogados y familiares de los detenidos que están bajo ese Tribunal Militar, vayan cada día hasta la sede del juzgado esperando que haya despacho. Las excusas son múltiples: "Los jueces están por fuera, pero no les podemos decir dónde", "están en una comisión especial", "no, no hay otra persona que les pueda dar respuesta"… Y así pasan los días.