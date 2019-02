En una entrevista para el canal en el que trabaja, Ramos contó su odisea luego del reportaje con Maduro. "La entrevista había durado 17 minutos. Fue una entrevista tensa, complicada. Le hice preguntas sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre los abusos a los derechos humanos, sobre presos políticos, sobre la crisis humanitaria… Y, cuando le muestro un video de unos jóvenes comiendo de un camión de basura, ya no le gustó, trató de tapar el ipad donde yo le estaba mostrando la imagen, se paró, dijo que la entrevista había terminado y es ahí donde yo le digo a Maduro que eso, no contestar preguntas e irse, es lo que hacen los dictadores, no los demócratas", comenzó su relato Ramos.