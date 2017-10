Lo cierto es que el caso desató en la MUD una escalada que no se sabe hasta dónde llegará. Freddy Guevara, referente de Voluntad Popular (VP), llamó traidores a sus aliados. Más lejos fue Capriles, que apuntó directamente contra Henry Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional y máximo líder de AD. "Mientras esté en la Unidad el señor Ramos Allup, yo no voy a seguir en esa Mesa. Lo de ayer (por la jura) no tiene justificación", aseveró.