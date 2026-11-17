We have heard for decades that obesity increases the risk of heart disease and stroke, Type 2 diabetes, a number of cancers and other potentially lethal illnesses. But researchers have reported for years about what is known as the obesity paradox Ñ that older people who are overweight or obese, with a higher body mass index, live longer than those with a normal BMI. (Bianca Bagnarelli/The New York Times) Ñ FOR EDITORIAL USE ONLY WITH SCI OBESITY PARADOX BY PAULA SPAN FOR NOV. 16, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

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Incluso en la era de los medicamentos para la obesidad, los investigadores dicen que muchas personas no necesitan perder peso.

Glenna Ganster lleva años intentando deshacerse de los 5 a 7 kilos que subió después de la menopausia.

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Ella y su esposo probaron el ayuno intermitente, con lo que restringían drásticamente las calorías tres días a la semana y comían cualquier cosa que quisieran los otros cuatro. Esto les hizo perder peso, pero después de dos años "simplemente nos cansamos", dijo. Los kilos regresaron.

Ahora, Ganster, de 72 años, una consejera de salud mental jubilada en Tucson, intensificó su rutina de ejercicios, al añadir cardio y sentadillas a su entrenamiento de pesas habitual y al caminar entre cinco y seis kilómetros diarios. Para satisfacer su antojo de algo dulce, hornea brownies con frijoles negros y galletas con garbanzos.

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Los medicamentos GLP-1, que tantas personas toman para perder peso, le resultan "un poco tentadores", reconoció.

Su médico insiste en que su índice de masa corporal actual de 25,7, apenas por encima de lo normal, corresponde a un peso saludable, y la disuade de recurrir a los medicamentos contra la obesidad. "Me dijo: 'Estás bien, estás perfectamente bien. No te preocupes por eso'", contó.

Aun así, en su clóset cuelgan, con aire de reproche, prendas que usaba hace 30 años y que quiere volver a ponerse. "No quiero verme como mi madre o mi abuela", dijo.

Sin embargo, los investigadores llevan años reportando que las personas mayores con sobrepeso u obesidad, con un IMC más alto, viven más tiempo que aquellas con un índice de masa corporal normal. Compartí este hallazgo, aparentemente poco conocido, con Ganster.

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Su respuesta fue: "Me alegraste el día".

Conocida como la paradoja de la obesidad, esta relación invierte un mensaje que los estadounidenses han escuchado desde hace décadas: que la obesidad incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, una serie de cánceres y otras enfermedades potencialmente letales.

Y en efecto, lo hace, para los jóvenes y las personas de mediana edad. "El panorama no es el mismo una vez que llegamos a los adultos mayores", dijo Bryan Blissmer, un investigador de la salud en la Universidad de Rhode Island y coautor del estudio más reciente que reporta esa relación inversa, publicado en el Journal of the American Geriatrics Society.

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"Pasados los 65 años, un IMC más alto está vinculado a una mayor longevidad", dijo, aunque con ciertas salvedades sobre dónde se lleva ese peso.

El índice de masa corporal, una proporción basada en la altura y el peso, se clasifica como normal entre 18,5 y 24,9. Las personas con un IMC de 25 a 29,9 se consideran con sobrepeso; de 30 a 39,9, se consideran obesas.

Para un hombre que mide 1,73 metros, la altura promedio de los hombres estadounidenses mayores de 65 años, un peso normal es de 55,3 a 74,4 kilos, mientras que más de 74,4 hasta 89,4 kilos es sobrepeso. Una mujer mayor de 65 años de 1,60 metros, también la altura promedio, tiene un IMC normal si pesa entre 47,6 y 64 kilos y tiene sobrepeso con más de 64 hasta 76,7 kilos.

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Al principio, los investigadores documentaron el beneficio contraintuitivo de la longevidad sobre todo en pacientes mayores que padecían diversas enfermedades. "¿La obesidad es perjudicial en todos los casos?", dijo Kamyar Kalantar-Zadeh, un nefrólogo y epidemiólogo en el Harbor-UCLA Medical Center.

Sus estudios revelaron que no lo era. "Cuando enfrentamos adversidades, incluyendo a las personas con enfermedad renal que necesitan diálisis para sobrevivir, tener sobrepeso u obesidad puede ayudar", dijo.

Los estudios de Kalantar-Zadeh encontraron una reducción similar de la mortalidad entre adultos mayores con más peso que padecían enfermedad de las arterias coronarias e insuficiencia cardíaca. Otros investigadores han reportado beneficios de supervivencia para pacientes mayores con sobrepeso u obesidad con ciertos cánceres, incluido el cáncer de colon. "Cuanto mayor eres, mayor es la ventaja de supervivencia al tener obesidad", dijo Kalantar-Zadeh.

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Estudios más amplios utilizando muestras representativas a nivel nacional de estadounidenses mayores también han encontrado una ventaja de supervivencia. El estudio de la Universidad de Rhode Island incluyó a unas 6900 personas de 65 años o más, controlando variables como raza, educación, ingresos y antecedentes de tabaquismo.

Los investigadores reportaron que los hombres que tenían sobrepeso o estaban en las categorías más bajas de obesidad tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de morir, durante un periodo de 14 años, en comparación con los hombres con un IMC normal. Aunque el efecto fue menos pronunciado entre las mujeres, las mujeres con sobrepeso tuvieron una tasa de mortalidad un 27 por ciento menor.

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La obesidad extrema --tener un índice de masa corporal por encima de 40--, sí implica un riesgo mayor de mortalidad. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que el mayor riesgo se presenta entre las personas mayores con bajo peso, es decir, con un índice de masa corporal inferior a 18,5.

La razón por la que un peso superior al normal está asociado con la longevidad aún es tema de debate. Las reservas nutricionales podrían ayudar a las personas mayores a sobrevivir a los contratiempos de salud, que ocurren más comúnmente a edades más avanzadas. O la paradoja podría reflejar un sesgo de supervivencia, porque "los individuos con enfermedades relacionadas con la obesidad podrían haber fallecido ya", dijo Blissmer.

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Además, el IMC por sí solo "es una medida muy incompleta" que no determina otros factores de salud relevantes como la masa muscular y la masa ósea, dijo Sei Lee, un geriatra e investigador en la Universidad de California, San Francisco.

Pero antes de que los estadounidenses mayores lleguen a la conclusión de que una pizza al día es la clave de la buena salud, hay un aspecto de la complexión corporal que sí se relaciona con una mayor mortalidad: dónde se acumula el exceso de peso. En el estudio de la Universidad de Rhode Island, tanto los hombres como las mujeres con una circunferencia de cintura mayor (de más de 89 centímetros en las mujeres y 102 en los hombres) tenían más probabilidades de morir, independientemente de su IMC.

"La grasa almacenada en tu abdomen es más activa biológicamente" que la grasa en las caderas, el pecho o los glúteos, explicó Blissmer. "Tiene una mayor asociación con la resistencia a la insulina, la inflamación, el colesterol elevado y la diabetes tipo 2". La influyente Comisión Lancet, que reúne a expertos para asesorar sobre prácticas y políticas de salud, ha recomendado el uso de métricas adicionales como la circunferencia de la cintura, en lugar de solo el IMC, para diagnosticar la obesidad.

Blissmer y sus colegas ahora estudian no solo la relación entre el peso y la longevidad, sino también cómo un mayor peso se relaciona con la salud y la calidad de vida. Esperan publicar sus resultados en el transcurso del próximo año.

Mientras tanto, muchos estadounidenses mayores que llevan algunos kilos de más no necesitan obsesionarse con el número que marca la báscula, dijo Lee. "A medida que envejeces, los riesgos de ser más pesado disminuyen", dijo.

"Como médico, algo que siempre me pone en alerta es que el peso de una persona mayor cambie considerablemente, ya sea que aumente o disminuya", añadió. Él aconseja a sus pacientes llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio "porque eso mejora tu calidad de vida", incluso si eso no hace que puedan volver a entrar en sus viejos jeans, dijo.

Sin embargo, cambiar las actitudes de las personas hacia el tamaño corporal puede ser difícil. "Estas presiones sociales están por todas partes y son increíblemente poderosas", reconoció Lee.

Liz Llorente, de 66 años, una profesional de relaciones públicas en Oakland, Nueva Jersey, dijo que ha sentido esas presiones la mayor parte de su vida, a medida que su peso ha ido "arriba y abajo, arriba y abajo".

Recientemente se reincorporó a Weight Watchers, contando puntos y esperando bajar de una talla 12 a una 10 o una 8. Aunque sus médicos no han expresado ninguna preocupación, "tengo un espejo", dijo. "Tengo una báscula".

Reconoce que "está lo que dice Hollywood y luego está lo que dice la ciencia", añadió. Aun así, "me siento mejor si la ropa no me aprieta".

La nueva vejez se produce en colaboración con KFF Health News.

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