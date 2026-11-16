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El archivo, que alberga historias inspiradas en obras como "Harry Potter" y "Más que rivales", fue desconectado en octubre, lo cual dejó a sus fans desolados.

Es una biblioteca de casi 19 millones de obras, más del doble de los materiales que circulan en la Biblioteca Pública de Nueva York, así que cuando fue desconectado en un "incidente de seguridad" hace más de dos semanas, sus 12 millones de usuarios quedaron consternados.

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Los voluntarios que dirigen el sitio de fan fiction o fanficción AO3, abreviatura de "Archive of Our Own" (archivo propio, en español), le habían asegurado rápidamente a su enorme comunidad que no se habían perdido datos --en especial todas esas obras-- y que sería restaurado en cuatro semanas.

Pero el domingo, el repositorio de historias caseras basadas en obras como Harry Potter, Crepúsculo y Más que rivales volvió a estar en línea casi por completo, con algunas funciones --como la importación de obras externas-- desactivadas temporalmente, para ayudar a que el sitio regresara antes de lo previsto.

"La intensidad de la respuesta habla de cuán profundamente se ha entretejido la fan fiction en nuestras vidas", dijo el domingo por la tarde Dana Bryce, escritora y comentarista cultural en Toronto.

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"La interrupción de AO3 ha demostrado cuán profundamente arraigada está ahora la narración participativa en la vida cultural cotidiana", dijo Bryce. "Y su ausencia hizo visible la importancia de esa relación".

Las obras alojadas en el archivo sin fines de lucro y no comercial están inspiradas en libros, películas e incluso en celebridades, como los miembros de bandas de k-pop. Es administrado en su totalidad por voluntarios y operado por la Organización para las Obras Transformativas.

"Las audiencias modernas son voraces", dijo Bryce. "Queremos más, siempre. Y en ninguna parte es eso más cierto que en las historias. Estamos cada vez más insatisfechos con el carácter definitivo de los finales de novelas, series de televisión y películas. Las historias se han convertido en mundos que las audiencias quieren revisitar indefinidamente".

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Dijo que la fan fiction democratiza la narración, y que los lectores de AO3 no estaban limitados por los largos ciclos de la publicación ni por la pluma de un solo autor.

"Es una experiencia compartida", dijo. "En lugar de leer en silos, las audiencias pueden leer y escribir como un colectivo, reimaginando, revisando, reinterpretando y expandiendo mundos ficticios, convirtiéndose en participantes activos de la narración".

AO3 dijo el domingo que no revelaría lo que le había sucedido al sitio, y se refirió a la interrupción como un "incidente de seguridad".

Dijo que no compartiría detalles específicos sobre las medidas de mitigación que estaba implementando, pero sí dijo que estaba consultando con una firma de seguridad.

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Recomendó que los usuarios cambiaran sus contraseñas, a la vez que señaló que "no tenemos motivos para creer que la base de datos de usuarios haya sido comprometida".

Hubo tanto tráfico en el sitio el domingo que algunos usuarios enfrentaron demoras para cargarlo. "Esta es una medida intencional para ayudar a gestionar el tráfico", dijo AO3.

Bryce no se sorprendió por la respuesta de los lectores el domingo, y llamó a AO3 "un archivo cultural colectivo".

"Es un registro vivo de los deseos y apegos en evolución de la audiencia", dijo.

Adeel Hassan es un reportero del Times que cubre noticias de último momento y otros temas. Vive en Nueva York.