Guardar

Los arándanos rojos son un elemento imprescindible en la mesa del Día de Acción de Gracias --sin mencionar el sándwich de sobras del día siguiente--. Pero merecen un lugar en tu dieta durante todo el año, no solo por su sabor ácido, sino también por sus considerables beneficios para la salud.

Esto es lo que dicen los expertos en nutrición sobre los arándanos rojos, junto con algunas nuevas formas de prepararlos, según New York Times Cooking .

PUBLICIDAD

Son buenos para el corazón

El color rojo intenso de estos arándanos proviene de los flavonoides, un grupo de compuestos químicos que las plantas producen para protegerse de los elementos.

Estos pigmentos también son beneficiosos para el corazón. Por un lado, ayudan a mantener la función del tejido endotelial, que recubre los vasos sanguíneos y el interior del corazón, dijo Debbie Fetter, profesora asociada del programa de nutrición de la Universidad de California, Davis. Un tejido endotelial sano ayuda al sistema cardiovascular a hacer circular la sangre con mayor facilidad y reduce el riesgo de formación de coágulos sanguíneos.

Los flavonoides también aumentan los niveles de óxido nítrico en la sangre, un gas que relaja los vasos sanguíneos. "Lo que observamos es que, cuanto mejor es el flujo sanguíneo, menor es el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares", dijo Fetter.

PUBLICIDAD

Pueden ayudar a prevenir las infecciones en las vías urinarias

Los arándanos rojos no pueden curar las infecciones en las vías urinarias, pero hay pruebas sólidas de que pueden evitar que la infección se desarrolle en primer lugar, especialmente en personas que padecen infecciones en las vías urinarias con frecuencia, dijo Sarah Ball, directora de capacitación dietética en ciencias de la nutrición en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan.

Esto se debe a que los arándanos rojos son ricos en proantocianidinas de tipo A, un tipo de flavonoide que impide que las bacterias se adhieran a los tejidos del cuerpo. "Este compuesto no se encuentra en muchos alimentos", dijo Ball. Los aguacates, el maní y la canela se encuentran entre los pocos que lo contienen, pero en cantidades mucho menores.

PUBLICIDAD

Una revisión hecha en 2023 de los estudios que investigaban los arándanos rojos como tratamiento preventivo para las infecciones en las vías urinarias (ITU por su sigla en inglés) reveló que el consumo regular de jugo, tabletas o cápsulas de arándanos rojos reducía el riesgo de una ITU en un 26 por ciento en mujeres con infecciones recurrentes y en un 54 por ciento en niños.

Existe cierta evidencia de que los arándanos rojos también pueden ayudar a combatir las bacterias dañinas en la boca. En un ensayo clínico publicado en 2024 que incluyó a 280 niños, los científicos descubrieron que enjuagarse la boca con un enjuague bucal a base de arándanos rojos era tan eficaz como hacerlo con uno a base de flúor.

PUBLICIDAD

Ayudan a controlar la inflamación

Los flavonoides de los arándanos rojos también pueden reducir los niveles de inflamación, señaló Diane Stadler, directora de los programas de posgrado en nutrición humana de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.

La inflamación suele ocurrir como respuesta a una lesión o enfermedad, cuando el cuerpo inunda la zona afectada con células inmunitarias. Pero con el tiempo, esa respuesta inmunitaria puede comenzar a dañar los propios tejidos del cuerpo, lo que desencadena aún más inflamación.

"Puede convertirse en un ciclo", dijo Stadler. Los flavonoides frenan ese ciclo.

Los arándanos rojos también tienen un alto contenido de vitamina C, un antioxidante que ayuda a reducir la inflamación, señaló Ball. Una taza de jugo de arándano rojo sin endulzar contiene 23,5 miligramos de vitamina C , aproximadamente una cuarta parte de la cantidad diaria recomendada para los hombres y un tercio para las mujeres.

PUBLICIDAD

La vitamina C también es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos y el colágeno del cuerpo.

¿Cuál es la forma más saludable de comerlas?

Los expertos suelen recomendar consumir frutas y verduras enteras, con cáscara, para maximizar su valor nutricional. Las salsas de arándanos y los aderezos de Acción de Gracias son una excelente manera de hacerlo, dijo Stadler. La salsa casera suele contener menos azúcar que la que se compra en las tiendas. "Si compras la salsa en lata, ese azúcar añadido reducirá los beneficios para la salud", dijo.

Los arándanos secos también conservan la cáscara y sus nutrientes, pero como están concentrados y a menudo endulzados, pueden tener un alto contenido de azúcar.

PUBLICIDAD

El jugo de arándano rojo es otra opción. Aunque carece de fibra y de algunos nutrientes presentes en la cáscara de la fruta, sigue siendo rico en flavonoides y vitamina C. Los expertos recomiendan comprar jugo de arándano rojo puro y sin endulzar; puedes diluirlo con agua con gas para suavizar su sabor ácido.

Aunque los arándanos rojos solo están en temporada en otoño, puedes guardarlos en el congelador para disfrutarlos en cualquier momento, recomendó Ball. Prueba a asarlos o a cortarlos en trocitos para agregarlos a una ensalada.

Aquí tienes algunas recetas con arándanos rojos para probar, de NYT Cooking .

Salsa de arándanos y granada

Los arándanos rojos crudos de esta salsa crujiente y refrescante equilibran toda la intensidad de la mesa de Acción de Gracias.

Receta: Salsa de arándanos y granada

Ensalada de acelgas al horno con arándanos

Los arándanos secos se ablandan en el aderezo tibio, que se mezcla con farro, garbanzos y verduras al horno.

Receta: Ensalada de acelgas al horno con arándanos

Camotes con chutney de arándanos

En este chutney se cocinan a fuego lento chiles dulces y picantes junto con arándanos, pasas y grosellas secas. Se conserva bien en el refrigerador y en el congelador, por lo que se puede disfrutar en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Receta: Batatas con chutney de arándanos

Muslos de pavo con arándanos en escabeche y cebollas para dos

El encurtido rápido de arándanos y cebolla roja en jugo de limón acentúa el sabor ácido natural de las bayas y resulta un acompañamiento fresco y sencillo para el pavo.

Receta: Muslos de pavo con arándanos en escabeche y cebollas para dos

Cóctel de camarones con salsa de arándanos

En esta receta, los arándanos rojos sustituyen a los tomates, lo que le da al cóctel de camarones un toque especialmente festivo.

Receta: Cóctel de camarones con salsa de arándanos