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Por segundo año, las políticas del gobierno de Donald Trump parecen estar ahuyentando a los estudiantes extranjeros, lo cual afecta las finanzas de las universidades estadounidenses que dependen de ellos.

La matrícula de nuevos estudiantes internacionales en las universidades estadounidenses cayó una vez más este otoño, impulsada por una profunda incertidumbre sobre las visas y las perspectivas laborales.

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Una encuesta publicada el lunes reveló que la matrícula de nuevos estudiantes internacionales se desplomó un 15 por ciento, una cifra que resultó particularmente preocupante para los ejecutivos de la educación superior tras una estrepitosa disminución del 18 por ciento el año pasado.

Según la encuesta, la matrícula de estudiantes internacionales, incluyendo a los ya inscritos, disminuyó un 9 por ciento este otoño, lo que se suma a la caída del 3 por ciento registrada el año pasado.

Durante años, las universidades estadounidenses habían atraído a un número en aumento de estudiantes internacionales, quienes a menudo pagaban la colegiatura completa, con lo que subsidiaban de manera indirecta la colegiatura de los estudiantes nacionales. Pero las medidas enérgicas del presidente Donald Trump contra los migrantes, que en ocasiones han arrastrado a estudiantes extranjeros, junto con políticas de visas confusas y una guerra comercial con China, uno de los principales países de origen de estudiantes internacionales, han avivado los temores de que Estados Unidos ya no sea un lugar acogedor para estudiar.

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Ted Mitchell, presidente del Consejo Estadounidense de Educación, una importante organización gremial de la educación, describió la caída combinada de dos años como "probablemente histórica", y señaló que los estudiantes internacionales habían sido un sector de crecimiento para la educación superior.

Señaló las deserciones entre los estudiantes internacionales que ya estaban matriculados como una señal preocupante. "Estas son personas que ya han comenzado y han dicho: 'No, el riesgo es demasiado alto. No voy a volver'", dijo Mitchell.

Para compensar la pérdida de ingresos, universidades de todo el país han recortado presupuestos, cerrado programas y despedido empleados. La Universidad del Norte de Texas dijo que estaba eliminando o fusionando unos 70 programas académicos, y citó una disminución de estudiantes internacionales. La Universidad Estatal de Pensilvania culpó en parte a la caída en la matrícula internacional de un reciente ajuste económico. Y la Universidad de Boston, que despidió empleados el año pasado, dijo que la disminución de estudiantes internacionales está contribuyendo a las presiones financieras.

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Los datos del otoño de 2026, basados en una encuesta a más de 800 universidades, fueron publicados por el Instituto de Educación Internacional.

La organización también publicó su informe anual Open Doors, un vistazo detallado y más exhaustivo a la matrícula internacional para el año escolar 2025-2026. El IIE, un grupo sin fines de lucro, está afiliado al Departamento de Estado.

Un análisis independiente de un grupo que promueve la educación internacional, NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, dijo que la caída de este otoño le costaría a la economía estadounidense 31.000 empleos y 2,4 millardos de dólares en ingresos.

A pesar de las caídas, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino para los estudiantes internacionales, con más de un millón de matriculados el año escolar pasado.

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Sin embargo, el informe del IIE mostró variaciones entre los tipos de estudiantes que llegan. Los estudiantes de posgrado, que conforman el segmento más grande de estudiantes internacionales, disminuyeron un 13 por ciento el año pasado, impulsados por una caída de estudiantes que cursan maestrías.

Un análisis de The New York Times de datos más recientes de visas de estudiantes, recopilados en todas las instituciones por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, muestra que esas tendencias parecen haber continuado este año. El número de visas en poder de estudiantes que buscan maestrías cayó un 15 por ciento año tras año, según el análisis del Times. El número de visas en poder de estudiantes que buscan licenciaturas fue más o menos el mismo este octubre en comparación con el pasado, y el número en poder de estudiantes internacionales que cursan doctorados aumentó alrededor del 6 por ciento.

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Muchos estudiantes internacionales alguna vez vieron un título universitario estadounidense como una forma de acceder a carreras en empresas estadounidenses. Pero algunos ahora temen que un diploma estadounidense ya no ofrezca tal garantía, a medida que el gobierno de Trump restringe las estadías a largo plazo y las visas de trabajo.

Elena Li, estudiante de la Universidad Estatal de Míchigan, dijo que muchos de sus amigos chinos habían decidido no venir a estudiar a Estados Unidos porque les preocupaba conseguir visas para quedarse y trabajar después de graduarse.

"Creo que las razones principales han sido los muchos cambios en las políticas de inmigración", dijo Li, estudiante de segundo año de Wuxi, China, quien estudia Gestión de la Cadena de Suministro.

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En la Estatal de Míchigan, la matrícula internacional general ha bajado un 10 por ciento este otoño, según datos de la universidad.

Algunos estudiantes cuyas visas han vencido se quedan en Estados Unidos por temor a que, si regresan a sus países para renovarlas, no sean readmitidos, según Scarlett Geng, estudiante de segundo año de la Estatal de Míchigan proveniente de Pekín.

"Quieren terminar sus carreras", dijo.

Geng, estudiante de Comunicaciones, dijo que las nuevas restricciones que el gobierno de Trump estaba imponiendo a un programa llamado capacitación práctica curricular, un tipo de pasantía, estaban creando ansiedad adicional.

"Significa que nos será mucho más difícil encontrar trabajo en Estados Unidos", dijo.

Los líderes universitarios dijeron que estaban sintiendo el impacto. En la Universidad Estatal de Ohio, la matrícula general creció, pero la matrícula internacional disminuyó un 13 por ciento este otoño, incluida una caída del 20 por ciento en los estudiantes de China.

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En una entrevista, Ravi V. Bellamkonda, rector de la Estatal de Ohio, dijo que la universidad depende de la colegiatura de los estudiantes internacionales para subsidiar la colegiatura estatal.

"Hay tanto un impacto financiero como un impacto mayor", dijo Bellamkonda, quien llegó por primera vez a Estados Unidos como estudiante internacional de India, actualmente la mayor fuente de estudiantes internacionales para Estados Unidos.

"Hay un impacto en la economía y en el país por la pérdida de estas personas brillantes, que podrían quedarse en Europa o Australia o en algún otro lugar", dijo.

La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, un campus conocido como un destino principal para los estudiantes chinos, dijo que se había matriculado un 9 por ciento menos de ellos.

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Wojtek Chodzko-Zajko, decano de la facultad de posgrado de Illinois, llegó a Estados Unidos como estudiante internacional procedente de Inglaterra.

"Creo que los estudiantes internacionales están evaluando sus opciones, y de hecho tienen opciones", dijo.

Stephanie Saul reporta sobre escuelas profesionales y universidades, con un enfoque reciente en los cambios drásticos a las admisiones universitarias y el debate en torno a la diversidad, equidad e inclusión en la educación superior.

Steven Rich es reportero de datos del Times y se vale del análisis de datos para investigar temas importantes y contextualizar la actualidad.