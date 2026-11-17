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Antes de que Jensen Huang renunciara la semana pasada, Madison Huang se había convertido en su jefa de personal de facto, con autoridad significativa sobre ejecutivos más experimentados.

Madison Huang gritaba. Su padre, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tenía programado encabezar una conferencia en Nueva Delhi en febrero. Poco antes del evento, él se retiró y designó a su lugarteniente de muchos años, Jay Puri, para que asistiera en su lugar.

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Pero Nvidia no había concretado sus planes para la conferencia, lo que enfureció a Madison Huang. En una llamada antes del evento, ella reprendió a otros empleados --incluido Puri-- por no estar preparados, dijeron tres personas familiarizadas con la reunión. Finalmente, Puri la interrumpió y le dijo que podría responder a sus preguntas si ella dejaba de gritarle.

Menos de seis meses después, Puri dejó su cargo en Nvidia.

La tensa reunión hizo evidente el poderoso y a veces problemático papel que Madison Huang, de 35 años, desempeñaba en la empresa que cofundó su padre, según más de una decena de empleados y exempleados que hablaron bajo condición de anonimato sobre el liderazgo de la familia en Nvidia. Antes de que Jensen Huang renunciara la semana pasada, ella se había convertido en su jefa de personal de facto, con autoridad significativa sobre ejecutivos más experimentados.

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Esa influencia plantea un desafío inmediato para Colette Kress, la directora ejecutiva interina de Nvidia, quien asumió el cargo tras la renuncia de Jensen Huang la semana pasada. Kress debe determinar rápidamente cuánto poder tendrá Huang hija en la empresa tras la salida de su padre. También debe decidir qué hacer con los otros miembros de la familia que trabajan en la empresa: su hijo, Spencer Huang, y su yerno, Nico Caprez.

Jensen Huang renunció tras revelarse que había tenido relaciones extramaritales con una ejecutiva de Nvidia y con una clienta que la inteligencia de Estados Unidos concluyó que trabajaba para la inteligencia china.

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La presencia persistente de Madison Huang ha generado preocupaciones entre los ejecutivos de alto rango sobre posibles conflictos de lealtad entre la empresa y su padre. Esas preocupaciones aumentaron en los últimos días cuando los aliados de Jensen Huang en Silicon Valley y en Wall Street iniciaron una campaña para reincorporarlo, y el presidente Donald Trump dijo que "no le importaría" si Huang regresara a su trabajo.

Ni Puri ni la familia Huang, incluidos Jensen, Madison y Spencer, respondieron a las solicitudes de comentarios.

Jensen Huang, de quien los empleados dicen que también tiene un temperamento explosivo, era consciente del comportamiento de su hija. En ocasiones, amenazaba con azuzar a su hija enfadada contra otros empleados y les decía que le tuvieran miedo, dijeron dos personas familiarizadas con los comentarios. E incluso los altos ejecutivos pensaban que no podían disentir de Madison Huang debido a su línea directa con el jefe.

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"El nepotismo es casi siempre una mala idea", dijo David Yoffie, un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard que ha formado parte de más de una decena de juntas directivas corporativas. "Hay pocos ejemplos en los que funcione siquiera moderadamente bien".

Huang ha dicho que no estuvo muy presente como padre. En un pódcast grabado en abril, dijo que "se perdió gran parte" de la infancia de Madison y Spencer, incluidos "todos sus torneos de karate". La esposa de Huang, Lori, una consumada ingeniera eléctrica, dejó su trabajo para criar a sus hijos poco antes de que él cofundara Nvidia en 1993.

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Sus hijos aprendieron desde una edad temprana a preocuparse por Nvidia.

"Ambos chicos han leído cada carta a los accionistas, han ido a cada asamblea de accionistas, han estado en absolutamente cada conferencia que he dado", dijo Huang en el pódcast. "A pesar del hecho de que estuve muy ausente, encontraron la manera de amar siempre a la empresa".

Los hijos de Huang tomaron caminos sinuosos hacia Nvidia. Madison recibió su licenciatura del Instituto Culinario de América en 2012, y estudió repostería y vinos en Le Cordon Bleu en París y Londres de 2013 a 2015, según su perfil en LinkedIn. Luego administró hoteles de lujo y una pastelería italiana propiedad de Louis Vuitton Moët Hennessey durante cuatro años. En 2019, comenzó en la London Business School y luego se unió al negocio familiar en 2020.

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Spencer, de 36 años, obtuvo su licenciatura en Columbia College Chicago, una escuela de artes, en 2013, según su perfil de LinkedIn. Luego fue dueño de un bar en Taipéi llamado R&D Cocktail Lab durante ocho años. En 2022, se unió a Nvidia, donde ahora es director de gestión de productos para sus iniciativas de robótica. Se le considera tranquilo y centrado en sus responsabilidades, dijeron siete personas familiarizadas con su trabajo.

Caprez, quien conoció a Madison en la London Business School, se unió a Nvidia en 2024 y se involucró profundamente en la negociación de acuerdos. Ha tenido un ascenso meteórico en la empresa, donde ahora es vicepresidente de crecimiento de infraestructura de IA y ha asistido a reuniones del equipo ejecutivo con Huang.

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El trío ha sido visto como una extensión de Huang padre, pero Madison Huang ha tenido la mayor influencia.

Madison Huang, a quien sus colegas llamaban inteligente y una talentosa especialista en mercadeo, es oficialmente directora sénior de mercadeo de productos para la IA física. Se la conoce por su agudeza, por sacar adelante el trabajo y por ser una representante impecable de la empresa en entornos públicos.

Pero en la práctica, ha actuado como jefa de gabinete de su padre y ha ejercido una influencia significativa en el mercadeo y las comunicaciones de Nvidia. También se unió a las reuniones trimestrales de él con su equipo ejecutivo, presentaba regularmente ante la junta directiva de la empresa y ayudó a construir la imagen de celebridad de su padre.

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Hace unos seis años, Nvidia comenzó a promocionarse con una versión animada de Jensen Huang, llamada internamente "Toy Jensen" ("Jensen de juguete"). Después de unirse a la empresa en 2020, ella presionó a su equipo de mercadeo para que usara esa imagen de su padre de manera más amplia, dijeron dos personas familiarizadas con las discusiones. Nvidia comenzó a fabricar pines de Toy Jensen y a dar la bienvenida a los nuevos empleados con un video del personaje animado. Pero Toy Jensen desconcertó a algunos empleados, a quienes les preocupaba que hiciera que Nvidia pareciera una secta.

En marzo, en su conferencia de desarrolladores, Nvidia vendió un suéter de 178 dólares con Toy Jensen en él. Jensen Huang terminó su discurso principal en la conferencia con un video de casi cuatro minutos de duración de su versión animada cantando en una fogata con robots.

Nvidia dejó de promocionarse con el Huang animado después de que él admitiera la semana pasada que le había sido infiel a su esposa.

En mayo de 2025, Madison Huang desempeñó un papel central en la contratación de una firma de comunicaciones de crisis llamada Heller para ayudar a gestionar la imagen pública de su familia. Le ha dicho al equipo de comunicaciones de Nvidia que no estaban haciendo lo suficiente para proteger la reputación de Jensen Huang y presionó al equipo para que involucrara a Heller en las respuestas a asuntos relacionados con él, dijeron cinco personas familiarizadas con la estrategia.

En octubre de 2025, cuando The New York Times informó sobre los negocios de Nvidia con Megaspeed y la estrecha relación de Jensen Huang con Alice Huang, una ejecutiva de la empresa, Madison Huang presionó al equipo de comunicaciones de Nvidia para que respondiera de manera contundente, mientras incorporaba a Heller como apoyo. (El Times informó más tarde que la inteligencia de Estados Unidos había determinado que Alice Huang era un activo de la inteligencia china que pasaba información a Pekín. China niega la afirmación, y Alice Huang no ha respondido a las solicitudes de comentarios).

Madison Huang promovía y protegía agresivamente a su padre. Y, al igual que su padre, era conocida por su temperamento. Tantos empleados se han quejado de ella que el departamento de recursos humanos de Nvidia durante varios meses la obligó a iniciar sesiones semanales de asesoramiento sobre su estilo de gestión, dijeron tres personas familiarizadas con la respuesta.

A lo largo de los años, Madison Huang también ha chocado con Kress, la directora financiera de la empresa que ahora también es la directora ejecutiva interina, en particular por las inversiones que buscaba en empresas de robótica y los acuerdos que Caprez quería cerrar con negocios de centros de datos, dijeron cuatro personas familiarizadas con las relaciones.

A medida que su poder dentro de Nvidia ha crecido durante los últimos tres años, los empleados de Nvidia estiman que más de una decena de ejecutivos clave han dejado la empresa porque no les gustaba trabajar con ella.

En reuniones con otros empleados, Madison Huang les ha gritado a su hermano y a ejecutivos que, en papel, la supervisaban o estaban por encima de ella en la estructura organizativa. A finales del año pasado, mientras Huang les gritaba a otras personas del equipo de mercadeo de Nvidia, un vicepresidente tuvo un ataque de pánico y tuvo que abandonar la llamada con ella, dijeron dos personas familiarizadas con la reunión.

En marzo, antes de la conferencia de desarrolladores de Nvidia, Madison Huang arremetió contra Ian Buck, un vicepresidente de la empresa e inventor de Cuda, un software que permite que los chips de Nvidia se utilicen para entrenar IA.

Buck no había preparado una presentación para una sesión informativa con periodistas y planeaba improvisar, dijo una persona familiarizada con la reunión. Huang le gritó frente al equipo de comunicaciones de Nvidia, y más tarde Buck se molestó con su propio equipo de comunicaciones. (Ahora algunos consideran que Buck es el principal candidato para suceder permanentemente a Huang).

Buck no respondió a las solicitudes de comentarios.

Para otros empleados, el intercambio fue la confirmación de lo que ya sabían: Madison Huang era la hija de su padre.

Georgia Gee colaboró con investigación.

Kalley Huang es una reportera del Times en San Francisco, y cubre a Apple y la industria de la tecnología.

Tripp Mickle reporta para el Times sobre algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo, incluyendo Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre las tendencias en la industria tecnológica como despidos y la inteligencia artificial.

Ryan Mac es reportero del Times y cubre la responsabilidad de las empresas del sector tecnológico mundial.

Georgia Gee colaboró con investigación.