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La breve interrupción, que ocurrió tras una paralización nacional de vuelos la semana pasada, aumentó las preocupaciones sobre los viajes aéreos antes del ajetreado periodo de viajes del Día de Acción de Gracias.

United Airlines dijo que había resuelto una "interrupción generalizada del sistema" que dejó aviones en tierra y pasajeros varados brevemente el lunes, lo que puso nerviosos a los viajeros mientras el sistema de aviación de la nación se recuperaba de la suspensión de vuelos que paralizó el tráfico aéreo a finales de la semana pasada.

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La aerolínea dijo que "aunque algunos vuelos sufrieron retrasos, no hubo impacto en los vuelos en curso, ni en los vuelos de United Express", en referencia a su red regional de aerolíneas más pequeñas que operan vuelos más cortos en nombre de United.

La falla se reportó poco antes de las 5 p.m., hora del este, y se resolvió después de aproximadamente una hora. En un comunicado anterior que anunciaba la interrupción, la aerolínea dijo que estaba "solucionando un problema tecnológico que afectaba a los vuelos de salida" pero que no había "impacto en los vuelos en curso".

United no proporcionó de inmediato más detalles sobre la interrupción, la cual se reportó solo días antes de que millones de estadounidenses, muchos de ellos nerviosos por los retrasos y otros problemas con los viajes aéreos, comiencen a viajar por el Día de Acción de Gracias.

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Las personas se han puesto nerviosas por una serie de fallas técnicas que han interrumpido su vida diaria. La semana pasada, muchos sistemas de Microsoft colapsaron, lo que paralizó el correo electrónico, las plataformas de mensajería laboral y otros sistemas corporativos. Luego ocurrió la paralización nacional de cinco horas de todos los vuelos causada por una actualización aparentemente menor al sistema de comunicaciones que utilizan los controladores de tráfico aéreo. Y el lunes, JPMorgan Chase dijo que un "error de software" había impedido su capacidad de procesar algunas transacciones financieras.

Entre los pasajeros que se retrasaron por la falla de United el lunes estaba Craig Gruen, de 43 años, quien volaba de Charleston, Carolina del Sur, a Denver. Mientras su avión estaba en la pista, dijo que el capitán les dijo a los pasajeros que la tripulación no podía verificar el peso del avión a través del sistema de gestión de United. Mientras Gruen estaba al teléfono con un reportero de The New York Times, el capitán dijo por el intercomunicador del avión que United estaba conectando sus aviones de fuselaje estrecho a un sistema más antiguo para verificar la información del peso, a fin de que el vuelo pudiera recibir autorización para despegar.

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Gruen dijo que no estaba entusiasmado por hacer viajes futuros porque no quiere lidiar con las molestias. "Cuando la tecnología falla continuamente, estoy perdiendo la confianza en los sistemas", dijo.

Las aerolíneas a veces experimentan interrupciones técnicas de corta duración y pueden recuperarse rápidamente si el problema se soluciona con rapidez. Pero una falla prolongada puede volverse desestabilizadora a medida que los pilotos y los asistentes de vuelo alcanzan los límites legales de trabajo y los retrasos y cancelaciones se propagan por toda la red de una aerolínea.

Esta es una noticia en desarrollo.

Jennifer Sinco Kelleher es una reportera que cubre noticias de última hora para el Times. Radica en Hawái.

Niraj Chokshi escribe sobre la aviación, los ferrocarriles y otras industrias del transporte.

Ryley Ober es reportera de viajes para The New York Times y miembro de la generación 2026-27 del programa Times Fellowship, un programa dirigido a periodistas que se encuentran en las primeras etapas de su carrera.

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