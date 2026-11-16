Guardar

El anuncio pone fin a años de especulación sobre quién asumiría el papel después de la etapa de cinco películas de Daniel Craig.

Después de siete años de rumores, listas de favoritos y conjeturas descabelladas, ha terminado la búsqueda de protagonista de Hollywood que se sigue con más fervor: Amazon MGM Studios ha elegido a Robert Pattinson para interpretar a James Bond.

PUBLICIDAD

Pattinson, el actor inglés de 40 años, se convertirá en el séptimo hombre en interpretar al 007 en la serie oficial de 25 películas. Pattinson es conocido por éxitos de taquilla como Crepúsculo, Batman y, más recientemente, La odisea.

Es el sucesor de Daniel Craig, quien anunció en 2019 que dejaría el papel. La decisión de Craig desató un frenesí de especulación entre los entusiastas de Bond, los corredores de apuestas y los tabloides británicos. ¿En quién se podría confiar para asumir la franquicia multimillonaria? ¿Qué tipo de Bond conectaría con una nueva generación? ¿Debería Bond ser negro? ¿O mujer?

PUBLICIDAD

En varios momentos, los supuestos candidatos incluyeron a Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy, Regé-Jean Page, Tom Holland, Jacob Elordi y Theo James.

Pattinson fue elegido por encima de Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor y Callum Turner. Los cinco actores se sometieron a pruebas de cámara en Londres a finales de octubre. Las audiciones incluyeron acrobacias, diálogo y presencia ante la cámara; fueron supervisadas por Nina Gold, directora de casting nominada al Oscar (Hamnet) y ganadora del Emmy (Juego de tronos). Las audiciones para Bond pueden ser reveladoras: Henry Cavill, quien perdió el papel ante Craig en la búsqueda anterior, le dijo a Men's Health en 2019 que le pidieron que recreara una escena en la que el Bond de Sean Connery emergía de un baño cubierto solo con una toalla.

PUBLICIDAD

James Bond es uno de los papeles más codiciados --e implacables-- del mundo del cine. Cuando Craig fue elegido en 2005 para asumir el papel que dejó Pierce Brosnan, los detractores se quejaron de que era demasiado rubio, demasiado bajo y no lo suficientemente sofisticado. Los fanáticos quisquillosos han sido parte de la tradición de Bond desde hace mucho tiempo, pero internet les dio un nuevo megáfono. Las orejas "carnosas" y la cara "de papa" de Craig fueron objeto de burla en los foros. Un grupo incluso creó un sitio web de protesta, CraigNotBond.com.

Craig pasó a convertirse en uno de los Bond más celebrados, pero interpretar a un superespía con licencia para matar tuvo un costo físico. A lo largo de cinco películas, sufrió lesiones en el hombro, las pantorrillas, la rodilla y el tobillo mientras grababa secuencias de acción, y en un momento estas plantearon dudas sobre si podría continuar.

PUBLICIDAD

El personaje también viene con un legado cultural complicado, que incluye lo que Helen Mirren ha llamado su "profundo sexismo". La apariencia de Bond tampoco es lo único con lo que los puristas se obsesionan. Incluso los ajustes menores a la manera en la que pide su martini pueden ser tratados como motivos para un altercado internacional: la Heineken de emplazamiento publicitario que bebió en 007: Operación Skyfall no cayó nada bien.

Pero este no es un relevo ordinario del 007.

Amazon está intentando revitalizar una serie que no ha tenido una nueva película desde 2021, y esta pausa está camino a convertirse en la más larga en la historia de Bond. En ausencia de la franquicia, una nueva generación de cinéfilos ha alcanzado la mayoría de edad con poco apego al glamuroso espía británico, y en su lugar se ha inclinado hacia los superhéroes, las películas de terror y las adaptaciones de videojuegos.

PUBLICIDAD

Amazon también avanza sin la familia Broccoli, cuya administración experta de la franquicia --durante seis décadas-- la convirtió en una de las propiedades más valiosas en la historia de Hollywood.

Amazon adquirió una participación del 50 por ciento en las películas de Bond como parte de su compra por 8,5 millardos de dólares de MGM en 2022. Barbara Broccoli y su medio hermano, Michael G. Wilson, conservaron la propiedad del resto, junto con la última palabra sobre las decisiones creativas. En 2025, después de años de tensiones tras bambalinas por las ambiciones de Amazon de expandir el universo de Bond, el gigante tecnológico le arrebató el control creativo a Broccoli y Wilson.

PUBLICIDAD

Albert "Cubby" Broccoli, el padre de ella y el padrastro de él, llevó por primera vez a James Bond a la pantalla grande con El satánico Dr. No en 1962. Desde entonces, la serie oficial ha generado casi 7 millardos de dólares tan solo en ventas de taquilla en Estados Unidos, después de ajustes a la inflación. Algunos fanáticos de toda la vida han temido que las películas se vuelvan más corporativas y estadounidenses en su estilo y que pierdan su carácter distintivamente británico. Con tanto en juego, Amazon reclutó a Amy Pascal, la expresidenta de Sony Pictures que se ha convertido en una de las productoras más exitosas de Hollywood. David Heyman, la fuerza productora detrás de las ocho películas de Harry Potter, también está ayudando a trazar el futuro de Bond.

La película número 26 de Bond --sin contar dos realizadas fuera de la serie oficial, Casino Royale (1967) y Nunca digas nunca jamás (1983)-- será dirigida por Denis Villeneuve, cuyos créditos incluyen las películas de Duna, nominadas al Oscar. Steven Knight, creador del drama criminal Peaky Blinders, está escribiendo el guion. Es una historia original. Casino Royale en 2006 fue la última película de Bond basada sustancialmente en una novela de Ian Fleming. No hay más por adaptar.

PUBLICIDAD

No se ha anunciado una fecha de estreno. Las películas de Bond suelen requerir de seis a siete meses tan solo de rodaje, lo que hace que un debut en cines antes de 2028 sea improbable.

Tess Felder colaboró con reportería desde Londres.

Brooks Barnes es el corresponsal principal del Times para Hollywood. Escribe sobre la industria del entretenimiento desde hace 25 años.