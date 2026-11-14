México

Poncho de Nigris denuncia robo de 600 mil pesos y ofrece un millón para atrapar a los responsable

Ante la falta de nómina, el empresario e influencer mexicano afirmó que se buscarán recursos para cubrir los salarios de sus trabajadores

Primer plano de un hombre con barba corta, camiseta negra y gafas de sol oscuras, con ventanales y una planta al fondo.
El empresario ofrece un millón para recuperar lo sustraído (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un video, Poncho de Nigris denunció el robo de 600 mil pesos destinados al pago de una nómina y ofreció una recompensa de un millón de pesos a cambio de información que ayude a localizar a los presuntos asaltantes. El empresario afirmó que el hecho ocurrió a la salida de una sucursal de Banregio, en la zona de Brisas.

El influencer mexicano relató que el dinero sería utilizado para pagar a los trabajadores y que, tras el robo, buscarían la manera de cubrir sus salarios. “Ahí les va. Acaba de pasar una desgracia, como siempre la inseguridad. Nos acaban de ahorita saliendo del Banregio de Brisas, 600 mil pesos de la nómina”, afirmó.

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Poncho de Nigris sostuvo que el monto pertenecía a la nómina de un negocio con el que está vinculado. “De toda la nómina nos la chin***, la nómina de la gente, de todos los trabajadores, 600 mil pesos”, reiteró el creador de contenido y promotor de Ring Royale.

La recompensa anunciada por el empresario supera el monto robado. El hijo de Doña Alegría y participante de La Mansión VIP, solicitó la colaboración de quienes puedan identificar a los presuntos responsables y aseguró que compartirá material en video relacionado con el caso.

“Vamos a ver si nos mandan el video. Voy a subir el video de las ratas”, señaló en su mensaje. De Nigris también aseguró que la oferta fue hecha en nombre de los empleados que se quedaron a la espera de recibir su sueldo.

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A través de este mensaje en plataformas digitales, el creador de contenido denuncia el robo de 600 mil pesos mexicanos y expone los hechos ante sus seguidores.

“De parte de un servidor y en nombre de todos los empleados que se quedaron sin nómina hoy, estamos buscando el dinero, consiguiendo dinero para pagarles, ofrecemos un millón de pesos para dar con la rata”, señaló Poncho de Nigris. Asimismo, el regiomontano relató cómo ocurrió el asalto. “Sacó una pistola, se la puso en la cabeza y con un cuchillo le cortó la mochila con el dinero para las rayas y robaron. Un millón de pesos para encontrar a la rata”, dijo.

Poncho de Nigris no precisó cuántas personas habrían participado en el robo de los 600 mil pesos de nómina. Tampoco informó si ya fue presentada una denuncia formal ante las autoridades o si hubo personas lesionadas durante el asalto. Lo que sí remarcó fue la necesidad de reunir dinero para pagar a los trabajadores.

Según la información compartida por De Ngris, el dinero retirado para cubrir la nómina de un negocio con el que mantiene relación, habría sido robado a la salida de un Banregio en la colonia Torresbrisas, al sur de Monterrey. Tras conocer el hecho, Poncho de Nigris denunció el asalto en un video y ofreció un millón de pesos por información para ubicar a los presuntos asaltantes.

El asalto habría ocurrido este viernes 13 de noviembre, cerca de las 14:29 horas. La versión difundida señala que los agresores se desplazaban en motocicleta.

Poncho de Nigris ofrece un millón y exige avances en la investigación para recuperar el dinero

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó al reality
Poncho de Nigris pide a las autoridades investigar el robo del dinero de nómina. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

En una nueva declaración, encontrada en sus historias de Instagram, Poncho de Nigris afirmó que ya se realizan investigaciones para identificar a los supuestos implicados del robo y espera obtener los videos de seguridad. El empresario aseguró sentirse “dolido” porque el dinero estaba destinado a empresas que calificó como “honestas y muy nobles”.

De Nigris reiteró que ofrecerán un millón de pesos a quien aporte información que permita localizar a los asaltantes, aunque pidió que los datos sean entregados primero a las autoridades. “Ofrecemos un millón de pesos al que nos pase información del ratero. Si tú conoces al rata, te vas a llevar un millón de pesos, robaron 600 mil y vamos a dar un millón para dar con el rata porque no se vale”, expresó.

Y para concluir, Poncho de Nigris adelantó que, una vez que obtengan el material visual, publicará el video del momento del asalto en sus redes sociales para recobrar el monto sustraído.

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