Microsoft dice que algunos servicios ya se han restablecido

FILE Ñ A Microsoft store in New York, Jan. 24, 2025. Microsoft reported an outage involving its sprawling set of software tools early Thursday, Nov. 12, 2026. The outage has continued for at least three hours, users reported. (Juan Arredondo/The New York Times)

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Servicios de salud, escuelas, departamentos de policía y empresas de todo el mundo reportaron interrupciones en su trabajo. La causa sigue sin estar clara, aunque Microsoft pareció descartar un ciberataque.

La falla global que afecta a los servicios de Microsoft repercutió en todo el mundo el viernes y trastocó servicios de los que dependen millones de personas. Los padres tuvieron dificultades para comunicarse con las escuelas de sus hijos, algunos servicios gubernamentales fallaron y muchos oficinistas no pudieron acceder a su correo electrónico a medida que las interrupciones se prolongaban por un segundo día.

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Microsoft dijo en actualizaciones el viernes que ya había logrado avances en la solución del problema. Para las 9 a. m., hora del este, dijo que el servicio estaba en proceso de restauración y en algunos casos se estaba "acercando a niveles normales".

La empresa no especificó qué había causado la falla, pero pareció descartar un ciberataque, al decir que no había visto "ninguna evidencia de actividad maliciosa asociada con este incidente".

Una variedad de herramientas de Microsoft resultaron afectadas, incluido el gestor de correo electrónico Outlook, la aplicación de mensajería y videollamadas laborales Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. A primera hora del viernes, Microsoft dijo que las funciones principales de Teams y Copilot estaban operativas.

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La interrupción dejó clara la medida en que muchas organizaciones dependen de la empresa, la cual dijo en enero que tenía 450 millones de suscripciones de pago para su paquete de programas Microsoft 365, los cuales fueron los más afectados. Oficinas corporativas, agencias gubernamentales y otros servicios en decenas de países se vieron obligados a adaptarse mientras los trabajadores tenían dificultades para completar las tareas cotidianas entrelazadas con sus productos.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud dijo que la falla tenía un "impacto disruptivo" en sus servicios. En Australia, las fuerzas de inteligencia y de policía dijeron que sus operaciones se habían visto afectadas. Singapur dijo a sus contribuyentes que las capacidades de correo electrónico se habían interrumpido, y la Corte Suprema de Filipinas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijeron que la falla podría causar retrasos en su trabajo.

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Marten AttaAlla, un cirujano cardiotorácico que había pausado para comer cerca del Hospital de San Bartolomé en el centro de Londres, dijo que la falla había complicado los esfuerzos para dotar de personal a una unidad de cuidados intensivos después de que alguien se reportara enfermo.

"Hay que preguntar por ahí: '¿Cómo nos las arreglamos sin usar el correo electrónico?'", dijo.

Fue una de las fallas más extensas que ha sufrido Microsoft en los últimos tiempos, dijo James Ferryman, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Reading en Inglaterra. (Ferryman dijo que había perdido el acceso a su correo electrónico y no había podido asistir a reuniones).

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Casi con toda seguridad volverán a producirse interrupciones en el futuro, añadió, y subrayó la necesidad de que las organizaciones tengan un "Plan B".

El jueves por la tarde, trabajadores de todo el mundo comenzaron a reportar problemas con una serie de herramientas y aplicaciones de Microsoft. Para las 10 a. m. del viernes, a 20 horas del inicio de la interrupción, Microsoft dijo que observaba "mejoras en la disponibilidad del servicio".

"Nuestros esfuerzos se centran cada vez más en resolver los problemas pendientes y restablecer un servicio constante para todos los usuarios afectados", señaló.

Sin embargo, dijo que la gente todavía podría esperar "problemas intermitentes o demoras en el envío de correos electrónicos".

En Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, dijo a los periodistas que había hablado con el máximo ejecutivo de Microsoft en la región, y que la empresa creía que se enfrentaba a "una actualización que ha salido mal".

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Ferryman dijo que un problema parecía haber sobrecargado partes de los servidores que impulsan algunos de los productos de Microsoft 365.

"Es como un efecto en cascada", dijo, y añadió que los sistemas necesitaban restaurarse poco a poco. "El problema con estas fallas es que no puedes simplemente volver a encender todo a la vez".

Parece que la falla resultó ser más un inconveniente que un desastre para muchas empresas. Aerolíneas que incluyen a la compañía aérea india de bajo costo Indigo y la sudafricana CemAir reportaron interrupciones, aunque ninguna dijo que sus horarios de vuelo se hubieran visto afectados.

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Muchas universidades, donde el personal y los estudiantes dependen en gran medida de Microsoft para el correo electrónico y las tareas, emitieron avisos y advertencias. En Nueva Zelanda, la Universidad de Auckland dijo que "los estafadores están enviando mensajes de texto y correos electrónicos falsos que parecen ser del soporte técnico o de Microsoft en relación con la falla de hoy".

En el Reino Unido, hospitales, clínicas y consultorios médicos indicaron a los pacientes que llamaran por teléfono para obtener ayuda. En Canadá, el sistema hospitalario Unity Health de Toronto dijo en un comunicado que los miembros de su personal tenían problemas para enviar y recibir correos electrónicos.

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Las empresas de inteligencia artificial OpenAI y Anthropic dijeron el viernes que experimentaban problemas con sus conexiones a los servicios de Microsoft. Workhorse Group Inc., un fabricante con sede en Míchigan que cotiza en el índice Nasdaq, retrasó su conferencia de resultados trimestrales y señaló la falla.

La interrupción provocó frustración y enojo, pero también algo de alegría para los trabajadores que de pronto tuvieron tiempo libre. Memes y publicaciones de celebración se difundieron en línea; algunos rebautizaron en broma el paquete como "Microsoft 364".

Algunas empresas vieron la oportunidad para hacer un anuncio irónico. Royal Mail, el asediado servicio postal del Reino Unido, publicó una foto de su distintivo buzón rojo en las redes sociales con el mensaje: "El nuestro siempre está abierto". Aun así, su sitio web señaló que algunos de sus servicios en línea no estaban disponibles debido a la interrupción.

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Otros, también, intentaron seguir con su trabajo.

Danny Watson, de 48 años, llegó con suministros equivalentes a la carga de tres furgonetas para instalar un mercado navideño cerca de la catedral de San Pablo, en Londres. Según comentó, hubo cierta confusión con el personal de seguridad, que no había recibido los correos electrónicos sobre su llegada.

"Tuvimos que recurrir a esto", dijo, dando unos golpecitos a su teléfono, y añadió que finalmente logró gestionar la entrega tras una serie de llamadas. Pero, agregó, "creo que el trato personal es algo mejor".

Hari Raj, Ishani Desaiy Lynsey Chutel colaboraron con la reportería.

Isabella Kwai es una reportera del Times radicada en Londres, cubre las noticias de última hora y otras tendencias.

Adeel Hassan es un reportero del Times que cubre noticias de último momento y otros temas. Vive en Nueva York.

Hari Raj, Ishani Desaiy Lynsey Chutel colaboraron con la reportería.