Dudamel de gira: 17 días, 4 países y un elenco de 147 personas

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Un incendio durante la noche paralizó los trenes entre Barcelona y Madrid. Las protestas callejeras --un presagio de las grandes manifestaciones que se avecinaban-- colapsaron el tráfico en todo París.

Una cantante se desmayó en un concierto en Madrid. La noche siguiente, la fagotista principal se enfermó y permaneció en su habitación.

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Sí, hubo obstáculos logísticos y momentos de angustia cuando la Filarmónica de Nueva York emprendió una gira por seis ciudades de Europa, un gran colofón a cinco semanas de cenas, fiestas y actuaciones por todo Nueva York que anunciaban la llegada de Gustavo Dudamel como director musical y artístico de la orquesta. La gira, que tuvo lugar en octubre, destacaba por su ambición: 17 días, cuatro países, 10 actuaciones y un ejército de 147 músicos, directores suplentes, técnicos de sonido, bibliotecarios, tramoyistas, donantes, ejecutivos y un médico. Viajaron en trenes, caravanas de autobuses y aviones fletados y comerciales. La filarmónica la describió como un "proyecto multimillonario".

"La importancia de llevar el espectáculo de gira --de esta forma, en este momento y a estos destinos-- forma parte, sin duda, del lanzamiento de esta nueva era", dijo Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de la filarmónica. "Si se aspira al nivel al que nosotros aspiramos, las giras internacionales son un elemento esencial. Hablábamos de un nuevo capítulo: creo que es, de alguna forma, un nuevo libro".

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El momento en que se realiza este viaje --la primera gira europea a gran escala de la orquesta en casi diez años, que tiene lugar apenas un mes después de que Dudamel asumiera el cargo-- pone de manifiesto las grandes ambiciones de la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de su nuevo director. Independientemente de los riesgos que conlleva salir de la ciudad en plena temporada de otoño, Dudamel describió la gira europea como una de sus prioridades iniciales, una "oportunidad para presentar toda esta nueva música procedente de las Américas" y una forma de "mostrar lo que nos depara el futuro".

Sin embargo, también ha resultado agotador para una orquesta que ha estado tocando casi sin descanso desde el concierto inaugural de Dudamel el 10 de septiembre en el Radio City Music Hall: 30 piezas diferentes, 14 conciertos y tres salas. Esa maratón neoyorquina concluyó el 2 de octubre, cuando la orquesta interpretó "Azul", de Osvaldo Golijov, junto a Yo-Yo Ma en el Lincoln Center. Cuatro días después, la filarmónica partió hacia el aeropuerto de Newark para tomar el vuelo a París. "Los baúles con el vestuario se enviaban esa misma noche", dijo Alina Ming Kobialka, violinista. "Todos bajamos corriendo las escaleras tras el concierto porque la hora límite era las 11:59. Fue un ajetreo".

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El ritmo no disminuyó una vez que los músicos llegaron a Francia: había desplazamientos en autobús desde los hoteles hasta las salas de conciertos, ensayos por la mañana y actuaciones por la noche, cenas a altas horas de la noche y sesiones de ensayo a primera hora de la mañana en los salones subterráneos de los hoteles. Y, por supuesto, visitas turísticas.

"En cierto modo es agotador, pero agotador en el sentido de la alegría", dijo Dudamel en su camerino de Madrid. "Pero, por ahora, no hay límites. No pueden existir límites en una visión artística, en la inmersión en una visión cultural".

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Debido al incendio de ese tren en España, los músicos se fueron a dormir a Barcelona sin saber cómo llegarían a su concierto en Madrid la noche siguiente. Por la mañana se restableció el servicio, pero el tren de alta velocidad no fue precisamente "de alta velocidad". Llegó con dos horas de retraso, dejando a los músicos en Madrid menos de tres horas antes de la hora a la que debían estar en el Auditorio Nacional de Música.

"Buenos días. Buenas tardes. Da igual", dijo Dudamel, riendo al entrar, vestido con vaqueros y una camiseta negra. Levantó la batuta para dar comienzo al ensayo. La prueba de sonido, prevista para 30 minutos, duró solo 20; después de la aventura de las últimas 24 horas, se habían quedado sin tiempo y el público se arremolinaba en el vestíbulo, a la espera de ocupar sus asientos.

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ERA EL PRIMER DÍA de ensayo en París, y Dudamel, de 45 años, preparaba a la orquesta para las exigencias del programa de esa noche: "Imágenes mestizas", de Tania León, y la Sinfonía n.º 5 de Mahler, que dura casi 70 minutos. "Sé que estamos ilusionados por esta noche", dijo. "Y tenemos un poco de desfase horario. ¡Pero no se olviden de los fortísimos!".

Así comenzó lo que se convertiría en una rutina de la gira: adaptarse a la acústica y a las peculiaridades de una sala desconocida. "Como pueden ver, esta sala tiene mucha vida", dijo Dudamel en Madrid. "Estamos tocando un poco demasiado alto".

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También hubo un segundo ritual previo al concierto: decidir qué hacer con el trompetista principal, Christopher Martin. Durante "On the Transmigration of Souls", de John Adams, el trompetista suele situarse al fondo de la sala, de modo que el sonido melancólico del instrumento flote sobre el público.

Durante la prueba de sonido en cada sala, se enviaba a Martin de un rincón a otro y de un piso a otro en busca del lugar perfecto desde donde tocar. "Chris, ¿dónde estás?", preguntó Dudamel en uno de los teatros, ojeando la sala a sus espaldas, antes de indicarle que bajara a una planta inferior. "¿Podemos probar allí?".

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La filarmónica actuaba en algunas de las salas más prestigiosas de Europa. Pero no siempre resultaban tan glamurosas, desde luego entre bastidores. En París, los músicos hacían cola por la mañana para que les dieran un único vale para un café y un panecillo antes del ensayo y los estiramientos matutinos. En Madrid, los hombres se cambiaban de ropa en baúles colocados junto al baño. La filarmónica puede ser una orquesta de primer nivel, pero en el vuelo de París a Barcelona, los músicos viajaron en clase turista: tres en una sola fila.

HABÍA DOS PROGRAMAS en la gira, centrados en obras clásicas del canon, de Mahler y Prokófiev. Dudamel también quería que el público europeo escuchara a compositores contemporáneos y, en particular, a compositores estadounidenses. Así pues, la obra de Mahler se combinó con una de Tania León, y la Sinfonía n.º 5 de Prokófiev se presentó junto con "Invisible House", de Zosha Di Castri, y "Transmigration of Souls", de Adams, una composición sobre los atentados del 11 de septiembre.

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Sin embargo, estos son tiempos difíciles para las instituciones estadounidenses que buscan proyectarse en la escena mundial en la polarizada era de Donald Trump. "Tiempos tan difíciles, tiempos tan divisivos", dijo Dudamel. "Todo el mundo está pensando en esto", señaló Tarnopolsky.

Como número extra, Dudamel había querido interpretar "The Stars and Stripes Forever", la marcha patriótica y llena de metales de John Philip Sousa. Figuraba en los programas que se distribuyeron a los músicos cuando partieron hacia Europa. Pero para cuando la orquesta aterrizó, después de que algunos músicos expresaran sus preocupaciones, "Stars and Stripes" se había descartado, sustituida por un vals menos explícitamente patriótico del "Divertimento" de Leonard Bernstein.

"No desde el punto de vista musical, sino en cuanto al ambiente, creo que fue una buena idea optar por otra pieza", dijo Matthew Christakos, violonchelista principal adjunto. "Me encanta tocar "Stars and Stripes". Es una pieza divertida de interpretar. Es alegre y agradable. Pero sí creo que, para esta gira, en este momento, esta es una mejor elección".

Colin Williams, trombonista principal adjunto, dijo que le había preocupado cómo recibirían a la orquesta "dadas todas las tensiones que hay en el mundo".

"Pero sentí que nos recibieron con mucho cariño", dijo. "Y, en cierto modo, eso me hizo pensar: 'Bueno, todavía es posible ser estadounidense en Europa y que no te echen a patadas'".

Pero incluso sin Sousa en el programa, algunas críticas apuntaron que esta orquesta podría resultar un poco demasiado "estadounidense" en su vigor. "¿Por qué, mientras la sala ovaciona de pie, uno se siente incapaz de participar en la celebración?", escribió Christian Martin en Le Figaro, en una crítica por lo demás favorable. "Precisamente por la sensación de haber presenciado una demostración de puro poderío. Nuestra recomendación: sin renunciar al brillo neoyorquino, dejen un poco de espacio para los matices, el encanto y la emoción. Devuelvan un poco de la vieja Europa a este lado tan llamativo".

JUDITH LECLAIR, FAGOTISTA PRINCIPAL, se sentía mal cuando subió al tren demorado de Barcelona a Madrid. No obstante, se comprometió a seguir adelante y esa noche subió al escenario en Madrid.

Después del concierto, dijo, regresó a su habitación, luchando contra los escalofríos, los dolores y el chirrido de los dientes. A la mañana siguiente, consultó a Edward Lung, el médico de la gira, quien le recetó una noche de descanso.

A primera hora de la tarde, a Julian González, de 26 años, fagotista principal adjunto, que había estudiado con LeClair en Juilliard, le comunicaron que interpretaría la exigente parte de fagot en la presentación de esa noche de la Sinfonía n.º 5 de Mahler. González nunca había interpretado esa pieza en concierto. Se dirigió a su habitación, donde consultó los archivos de la filarmónica en Nueva York y escuchó a LeClair interpretando la pieza con la orquesta unas semanas antes. "Estaba muy muy nervioso", dijo.

LeClair no fue el único en recurrir a los servicios del doctor Lung. Al final de la primera semana, el médico había atendido a nueve músicos con síntomas similares a los de la gripe. Ayudó a una violonchelista que se había lastimado el codo al bajarse del autobús. Cuando una integrante del coro Orfeó Català se desmayó en Madrid al final de una representación de "Transmigration", el doctor Lung se dirigió al escenario, acompañado por Dudamel, que se encontraba en medio de las salidas a escena. El médico y el director la atendieron hasta que ella se levantó y se alejó por su propio pie, entre los aplausos del público.

"En mi trabajo siempre tengo que pensar en el peor de los escenarios", dijo Lung, quien viaja con un desfibrilador al alcance de la mano y el maletero repleto de medicamentos. "Tengo antibióticos, medicamentos para la tensión arterial, remedios para el resfriado, vitamina C, vitamina D y pomadas para el herpes labial".

Estas dos semanas no se limitaron a percances médicos, ensayos y conciertos. Las cuentas de Instagram de los músicos se llenaron de fotos del Muro de Berlín, la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y la catedral de Notre-Dame de París, recién reabierta.

Williams se adelantó a París con su familia para visitar la Sainte-Chapelle, el Museo de Orsay, la Torre Eiffel y el Louvre. "Mi hijo menor tenía muchas ganas de ver la Mona Lisa", dijo. El clarinetista Barret Ham visitó una fábrica de clarinetes en las afueras de París. I-Jung Huang luchó contra el desfase horario y salió a la calle tan pronto como se registró en su hotel. "La primera noche di un paseo por el Louvre", dijo. "Me sentí totalmente cautivada por esta ciudad".

Después del primer concierto en París, Dudamel subió a cenar con los donantes (se marchó a mitad de la cena, dijo uno de los asistentes, explicando que tenía un ensayo temprano a la mañana siguiente). Los músicos subieron a un autobús y regresaron a su hotel de la margen derecha, solo para descubrir que el restaurante y el bar del hotel ya habían dejado de servir comida. Ham subió a su habitación y pidió bullabesa al servicio a la habitación. Pero esto era París. Frank Huang, el primer violín, reunió a media decena de músicos más y se dirigió a los Campos Elíseos para disfrutar de una cena tardía a base de foie gras y ostras.

En Barcelona, después de otro concierto nocturno, Huang salió de la habitación a las 8:30 a. m. "Me costó mucho levantarme", dijo. "Lo único que me hizo salir de la cama hoy fue la idea de recorrer la ciudad". Esa noche, se fue en busca de paella.

Kobialka dijo que tuvo cuidado de no exigirse demasiado. "Hay que encontrar un equilibrio entre las ganas de salir a ver cosas y la necesidad de asegurarse de tener suficiente energía para el concierto".

Dudamel dijo que era consciente de lo agotadoras que habían sido estas semanas. Pero siguió esforzándose. Bueno, casi. En Madrid, terminó unos compases de Mahler durante el ensayo y se centró en la partitura que tenía en el atril.

"Tenemos la oportunidad de ". Dudamel hizo una pausa y miró su reloj. "Nada. Es tarde. Vamos a descansar".

LA FILARMÓNICA AGOTÓ las entradas de todos sus conciertos: París, Madrid, Barcelona, Berlín, Hamburgo y Viena. Fue recibida con ovaciones de pie, desde París hasta Viena, y con críticas en su mayoría favorables. La primera noche en París, el público rompió en aplausos rítmicos y volvió a llamar a Dudamel al escenario en cuatro ocasiones. La reacción pareció sorprender incluso a los miembros de esta orquesta tan experimentada, muchos de los cuales tocaban aún bajo los efectos del desfase horario. "Se me salieron las lágrimas", dijo I-Jung Huang, violinista. "Pensé: 'vaya, esto es algo que nunca había vivido en Nueva York'".

Con esta gira, la filarmónica se propuso marcar el inicio de su era Dudamel. Pero el verdadero legado de estas últimas semanas podría ser la relación forjada entre los músicos de la Filarmónica de Nueva York y este director, quien, con su dinamismo y carisma, ofrece un marcado contraste con los demás directores musicales de la orquesta de los últimos años. En ese sentido, podría ser el comienzo de ese "nuevo capítulo" del que habla Tarnopolsky estos días.

Williams, que se incorporó a la orquesta en 2014, dijo que estas primeras semanas bajo la batuta de Dudamel han sido "la temporada más intensa que recuerdo". Sin embargo, al regresar a casa, calificó su estancia en Europa con Dudamel como "un éxito extraordinario".

"Nunca había visto a la orquesta tan feliz y tan optimista", dijo Williams.

Adam Nagourney es un reportero que cubre noticias sobre música clásica y danza para el Times.

James Estrin es un fotógrafo y escritor que trabaja en el Times desde 1992.