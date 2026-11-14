El riesgo de no lavar los platos de tu perro o gato: cada cuando debes hacerlo para prevenir infecciones

La acumulación de biopelículas en los bebederos resiste el simple cambio de agua y exige fricción con esponja y jabón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los platos de perros y gatos pueden acumular bacterias y otros microorganismos capaces de afectar la salud de las mascotas y de las personas que viven con ellas. Los restos de comida, la saliva, la humedad y el agua estancada crean condiciones que favorecen la formación de biopelículas, una capa adherida a la superficie que protege a los gérmenes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que los artículos de las mascotas, incluidos los recipientes de comida y agua, pueden contaminarse con gérmenes. La limpieza frecuente forma parte de las medidas básicas para reducir su propagación dentro del hogar.

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No basta con retirar los restos visibles o rellenar el bebedero. El lavado debe eliminar también la película microscópica que queda en los bordes, el fondo y las paredes de cada recipiente.

Los platos sucios pueden conservar bacterias que enferman a animales y personas

Los comederos y bebederos pueden albergar microorganismos como Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Estas bacterias pueden llegar al recipiente a través del alimento, la saliva del animal, sus heces o el contacto con superficies contaminadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que las personas pueden enfermarse por manipular alimento para mascotas contaminado, incluso sin consumirlo. Los gérmenes pueden pasar desde el alimento y los platos hacia las manos, el fregadero, las encimeras y otros utensilios domésticos.

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El riesgo aumenta cuando el recipiente conserva restos de alimento húmedo, comida preparada en casa o productos crudos. Estos alimentos contienen más humedad y nutrientes, por lo que favorecen una multiplicación bacteriana más rápida si permanecen a temperatura ambiente.

La situación no se limita a la comida. El agua también se contamina con saliva, pelos, polvo, partículas del ambiente y residuos que llegan desde el hocico del animal.

Los CDC recomiendan limpiar y desinfectar regularmente los artículos de las mascotas con una frecuencia similar a la destinada a los utensilios de uso humano. Esa pauta incluye los platos, los recipientes de agua y las herramientas utilizadas para servir la comida.

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Los platos de perros y gatos albergan bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biopelícula explica por qué cambiar el agua no es suficiente

La capa viscosa que a veces aparece en el interior de un bebedero es una biopelícula. Se trata de una comunidad de microorganismos adherida a la superficie mediante una matriz que les permite resistir limpiezas superficiales.

La saliva del perro o gato, el agua y los residuos microscópicos de comida favorecen su formación. Cuando el cuidador sólo vacía el recipiente y lo llena otra vez, el agua se renueva, pero la película adherida puede permanecer.

La Humane Society indica que pasar una servilleta o un paño por el plato no elimina de manera adecuada esa acumulación. Para desprenderla hace falta agua tibia, detergente y fricción con una esponja o cepillo.

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Esta limpieza mecánica resulta necesaria porque las bacterias se adhieren con mayor facilidad a las zonas donde quedan grasas, migas o humedad. Los bordes, las bases y las uniones del recipiente requieren atención especial.

Un plato que parece limpio a simple vista puede conservar microorganismos. La ausencia de malos olores o restos visibles no garantiza que la superficie sea segura para volver a usarla.

Los platos de comida deben lavarse después de cada uso

La pauta más prudente es lavar el comedero después de cada comida. La FDA recomienda limpiar con agua caliente y jabón los platos y utensilios destinados a la alimentación de mascotas una vez que se han utilizado.

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Esta regla cobra mayor importancia con alimentos húmedos, caseros o crudos. Los restos de estos productos pueden deteriorarse en pocas horas y convertirse en una fuente de exposición repetida para el perro o el gato.

Los CDC también recomiendan lavar los platos tras cada uso cuando contienen alimento húmedo. Para los recipientes de alimento seco, la limpieza debe realizarse al menos una vez al día, aunque lavarlos después de cada comida reduce la acumulación de aceites, migas y saliva.

La comida seca no queda exenta del problema. Aunque se conserve mejor que un alimento húmedo, los aceites presentes en el pienso pueden mezclarse con la humedad ambiental y formar una capa pegajosa donde se adhieren bacterias.

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No conviene agregar alimento nuevo sobre restos de raciones anteriores. Antes de volver a llenar el plato, lo adecuado es retirar lo que quede, lavar el recipiente, enjuagarlo y secarlo.

La FDA recomienda lavar los platos de comida con agua caliente y jabón después de cada ración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bebedero requiere lavado diario y agua fresca

El recipiente de agua debe lavarse como mínimo una vez al día. La FDA precisa que los bebederos necesitan limpieza diaria, incluso cuando el agua parezca transparente.

El agua debe cambiarse con frecuencia. Si el recipiente se ensucia con tierra, pelos, comida o saliva, corresponde adelantar el lavado y volver a llenarlo con agua limpia.

En climas cálidos, la revisión debe ser más frecuente. Las altas temperaturas favorecen el crecimiento de microorganismos y pueden acelerar la formación de la capa viscosa en las paredes del plato.

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La medida central para prevenir infecciones es clara: los platos de comida deben lavarse con agua caliente y jabón después de cada uso, mientras que los recipientes de agua deben limpiarse diariamente y llenarse con agua fresca. Esta rutina reduce las biopelículas y limita la exposición del animal y de la familia a bacterias.

El hábito de rellenar el agua sin lavar el recipiente puede dar una falsa sensación de higiene. El cambio de líquido no reemplaza la fricción necesaria para remover los microorganismos adheridos.

Las dietas crudas elevan el riesgo de contaminación

Los alimentos crudos para mascotas requieren precauciones adicionales. La FDA ha advertido que este tipo de dieta puede presentar mayor riesgo de contaminación por bacterias como Salmonella y Listeria.

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En un análisis del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, las muestras de alimentos crudos mostraron más resultados positivos para esos patógenos que las muestras de alimento seco. La manipulación de estos productos exige una higiene más estricta en la cocina y en los utensilios.

Los CDC no recomiendan alimentar a las mascotas con dietas crudas. Un animal puede portar o eliminar bacterias sin mostrar síntomas, lo que permite que los microorganismos lleguen a sus platos, a las superficies del hogar y a las manos de quienes lo cuidan.

Cuando se utiliza alimento crudo, el plato debe lavarse inmediatamente después de la comida. También deben limpiarse las superficies y los utensilios que hayan tenido contacto con el producto.

El alimento para mascotas debe mantenerse separado de la comida humana. La FDA aconseja no usar el plato del animal como cuchara medidora ni emplear los mismos utensilios para ambos circuitos.

Los gérmenes de los platos de mascotas pasan con facilidad hacia las manos, el fregadero y las encimeras de la cocina. (Pexels)

Cómo lavar los recipientes de forma segura

Lávate las manos antes de empezar Usa agua y jabón antes de manipular el plato, el alimento o el agua de la mascota. Retira los restos de comida o agua Vacía por completo el recipiente. No agregues alimento nuevo sobre residuos de una comida anterior. Usa una esponja o cepillo exclusivo Destina una esponja o cepillo sólo para los platos de perros y gatos. Así reduces el riesgo de contaminación cruzada con la vajilla humana. Lava el interior y el exterior Aplica agua caliente y jabón para vajilla. Frota bien el fondo, los bordes, la base y las paredes del recipiente. Presta atención a la capa viscosa En los bebederos puede formarse una biopelícula por la mezcla de saliva, humedad y bacterias. La fricción es necesaria para desprenderla. Enjuaga con abundante agua Elimina por completo el jabón, los restos de alimento y cualquier suciedad adherida. No deben quedar residuos de detergente. Seca el plato antes de reutilizarlo Déjalo escurrir en una superficie limpia o sécalo con un paño limpio. Reducir la humedad ayuda a limitar la persistencia de microorganismos. Lávate las manos al terminar Usa nuevamente agua y jabón después de limpiar el recipiente y antes de tocar alimentos o utensilios de uso humano. Usa el lavavajillas si el material lo permite Los platos aptos para lavavajillas pueden lavarse allí. El agua a mayor temperatura y el secado automático pueden reforzar la higiene del recipiente.

La desinfección semanal suma una barrera adicional

El lavado cotidiano es la medida principal, pero los CDC indican que los artículos duros de las mascotas también pueden desinfectarse después de limpiarlos con agua y jabón. La desinfección no reemplaza el lavado previo, porque la suciedad y la biopelícula reducen la eficacia de estos productos.

La frecuencia puede aumentar si la mascota está enferma, si hay varios animales en casa o si el hogar incluye personas más expuestas a infecciones. En esos casos, una desinfección periódica ayuda a disminuir la carga de microorganismos en los recipientes.

Cualquier desinfectante debe utilizarse según las instrucciones del fabricante. El plato debe enjuagarse por completo y secarse antes de que el animal vuelva a comer o beber allí.

El uso de productos concentrados o el enjuague insuficiente puede exponer al perro o gato a sustancias irritantes. La limpieza debe realizarse en un lugar ventilado y con atención a las indicaciones de seguridad.

Los recipientes de agua requieren limpieza diaria aunque el líquido mantenga una apariencia transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños, los mayores y las personas inmunodeprimidas necesitan más protección

Los CDC identifican a los menores de cinco años, las personas mayores de 65 años y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado como grupos con mayor riesgo frente a enfermedades transmitidas por animales.

Las embarazadas también deben extremar las precauciones ante patógenos como Listeria. La contaminación de un plato de mascota puede extenderse hacia manos, alimentos, utensilios y superficies si no se respetan medidas básicas de higiene.

Los niños no deberían jugar con los platos de perros y gatos. Después de tocar al animal, sus juguetes, sus recipientes o sus desechos, deben lavarse las manos con agua y jabón.

Si el fregadero de la cocina es el único espacio disponible para lavar los platos de la mascota, conviene hacerlo cuando no se preparen alimentos para las personas. Luego debe limpiarse el fregadero y cualquier superficie que haya entrado en contacto con el recipiente.

La higiene de estos utensilios es una parte concreta de la tenencia responsable. Lavar el comedero tras cada uso, limpiar el bebedero todos los días, renovar el agua y separar los utensilios animales de los humanos reduce una vía cotidiana de transmisión de infecciones dentro del hogar.