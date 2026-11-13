¿Se cayó Outlook? Microsoft reporta falla mundial

FILE Ñ A Microsoft store in New York, Jan. 24, 2025. Microsoft reported an outage involving its sprawling set of software tools early Thursday, Nov. 12, 2026. The outage has continued for at least three hours, users reported. (Juan Arredondo/The New York Times)

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Teams, Copilot y la tienda digital de la compañía también registraron problemas el jueves por la tarde. La tecnológica dijo que está reiniciando los equipos afectados y redistribuyendo el tráfico para restablecer el acceso.

Microsoft reportó una interrupción del servicio que afectó a su extenso conjunto de herramientas de software a primera hora de la tarde del jueves. La falla, que según la empresa podría afectar a los usuarios empresariales y consumidores en "cualquier región", ha continuado durante al menos cuatro horas, reportaron los clientes.

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Entre las 12:15 y la 1 p. m., hora del este, el rastreador de fallas Downdetector mostró que más de 130,000 usuarios estaban experimentando problemas con Microsoft Outlook, que se usa para correo electrónico, calendarios y otras tareas en línea.

Se reportaron picos similares de fallas con Microsoft 365, la aplicación de mensajería laboral Microsoft Teams, el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot y la Microsoft Store, mostraron los datos de Downdetector.

Poco después de las 6:00 p. m., Microsoft dijo en las redes sociales que estaba "recuperando parte de los servidores afectados", aunque los usuarios seguían informando de cortes en Downdetector.

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Microsoft dijo inicialmente que parte de su infraestructura estaba "experimentando una carga elevada".

La empresa dijo alrededor de la 1:00 p. m. en una publicación en redes sociales que "determinamos que la carga elevada no es impulsada por un aumento en el tráfico, sino por una cantidad de servidores que no están disponibles de manera inesperada, lo que sobrecarga la infraestructura restante".

Más tarde, la empresa dijo que había comenzado a redistribuir el tráfico de conexión a través de su infraestructura mundial para equilibrar la carga y que estaba reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio.

"Estamos trabajando para restablecer el servicio de manera segura", agregó Microsoft en una actualización.

Adeel Hassan es un reportero del Times que cubre noticias de último momento y otros temas. Vive en Nueva York.