The New York Times

¿Se cayó Outlook? Microsoft reporta falla mundial

Reportajes Especiales - Business

FILE Ñ A Microsoft store in New York, Jan. 24, 2025. Microsoft reported an outage involving its sprawling set of software tools early Thursday, Nov. 12, 2026. The outage has continued for at least three hours, users reported. (Juan Arredondo/The New York Times)
FILE Ñ A Microsoft store in New York, Jan. 24, 2025. Microsoft reported an outage involving its sprawling set of software tools early Thursday, Nov. 12, 2026. The outage has continued for at least three hours, users reported. (Juan Arredondo/The New York Times)
Guardar

Teams, Copilot y la tienda digital de la compañía también registraron problemas el jueves por la tarde. La tecnológica dijo que está reiniciando los equipos afectados y redistribuyendo el tráfico para restablecer el acceso.

Microsoft reportó una interrupción del servicio que afectó a su extenso conjunto de herramientas de software a primera hora de la tarde del jueves. La falla, que según la empresa podría afectar a los usuarios empresariales y consumidores en "cualquier región", ha continuado durante al menos cuatro horas, reportaron los clientes.

PUBLICIDAD

Entre las 12:15 y la 1 p. m., hora del este, el rastreador de fallas Downdetector mostró que más de 130,000 usuarios estaban experimentando problemas con Microsoft Outlook, que se usa para correo electrónico, calendarios y otras tareas en línea.

Se reportaron picos similares de fallas con Microsoft 365, la aplicación de mensajería laboral Microsoft Teams, el asistente de inteligencia artificial Microsoft Copilot y la Microsoft Store, mostraron los datos de Downdetector.

Poco después de las 6:00 p. m., Microsoft dijo en las redes sociales que estaba "recuperando parte de los servidores afectados", aunque los usuarios seguían informando de cortes en Downdetector.

PUBLICIDAD

Microsoft dijo inicialmente que parte de su infraestructura estaba "experimentando una carga elevada".

La empresa dijo alrededor de la 1:00 p. m. en una publicación en redes sociales que "determinamos que la carga elevada no es impulsada por un aumento en el tráfico, sino por una cantidad de servidores que no están disponibles de manera inesperada, lo que sobrecarga la infraestructura restante".

Más tarde, la empresa dijo que había comenzado a redistribuir el tráfico de conexión a través de su infraestructura mundial para equilibrar la carga y que estaba reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio.

"Estamos trabajando para restablecer el servicio de manera segura", agregó Microsoft en una actualización.

Adeel Hassan es un reportero del Times que cubre noticias de último momento y otros temas. Vive en Nueva York.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una nueva pauta recomienda la detección de cáncer de próstata para todos los hombres mayores de 50 años

Reportajes Especiales - Lifestyle

Una nueva pauta recomienda la detección de cáncer de próstata para todos los hombres mayores de 50 años

Una guía sobre El Niño y su comportamiento en California

Reportajes Especiales - News

Una guía sobre El Niño y su comportamiento en California

Nvidia nombra a Colette Kress como nueva directora ejecutiva interina

Reportajes Especiales - Business

Nvidia nombra a Colette Kress como nueva directora ejecutiva interina

Un edificio de 3 pisos colapsa en Brooklyn. Esto es lo que sabemos

Reportajes Especiales - News

Un edificio de 3 pisos colapsa en Brooklyn. Esto es lo que sabemos

Jensen Huang, director de Nvidia, habría tenido una relación con una subordinada

Reportajes Especiales - Business

Jensen Huang, director de Nvidia, habría tenido una relación con una subordinada
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV en Perú: discurso completo durante su encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal de Lima

Papa León XIV en Perú: discurso completo durante su encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal de Lima

Papa León XIV en Perú: homilía completa durante la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima

Tensión en el Concejo de Bogotá por salida del alcalde Galán tras debatir en cabildo abierto sobre militarización de la capital

Belinda no suelta a Renata Notni y tira nueva indirecta recordando frase de Mentiras: “Las moscas muertas son las peores”

Latin Grammy 2026 EN VIVO: Karol G gana premio a mejor álbum de música urbana

DEPORTES

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

Estudiantes venció 3-2 a Independiente Rivadavia en el alargue y logró la Supercopa Argentina

El Manchester United acordó la contratación de Mauricio Pochettino como técnico: la millonaria cláusula de salida que pagará

ENTRETENIMIENTO

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Rosalía hizo vibrar los Latin Grammy 2026 con “La Perla” y celebró sus primeros triunfos por LUX

Alejandro Sanz gana otro Latin Grammy con “¿Y ahora qué+?”, la nueva versión de su disco premiado en 2025

Netflix lanza un documental sobre la caída de Russell Brand a solo días de su sentencia por violación

Francella y Suar se unen en cine mientras Wanda Nara tendrá su reality en Disney+

El impresionante sueldo de Mariska Hargitay por interpretar a Olivia Benson en ‘La ley y el orden’