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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 13 de noviembre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas cuatro marchas, seis concentraciones, dos citas agendadas y una rodada motociclista para este viernes en distintas alcaldías de la capital, con posibles afectaciones viales principalmente en Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa.

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Agenda de movilizaciones hoy viernes 13 de noviembre en CDMX

Un grupo de motociclistas se encuentra en Calzada de Tlalpan para manifestarse por su compañero arrollado en la alcaldía Iztapalapa. Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

La jornada comenzará desde las 6:30 horas, cuando integrantes de Luciérnagas Buscadoras se reúnan en las estaciones Chabacano y Ermita del Metro para trasladarse a una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos.

A las 8:00 horas, el colectivo Jubilados Pie de Lucha Nacional realizará una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico. Las y los manifestantes demandarán una resolución definitiva sobre amparos relacionados con la devolución de ahorros administrados por las Afores. La SSC no descarta la llegada de autobuses ni la instalación de un plantón.

Entre las movilizaciones programadas destaca la marcha de Haciendo Comunidad en Tlalpan, prevista a las 8:30 horas desde la colonia Isidro Fabela hacia la Casa de la Cultura de Tlalpan. El grupo se manifiesta contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, actualmente en consulta pública.

En Cuauhtémoc, La Comuna 4:20 iniciará a las 11:00 horas una caminata cannábica desde la estación Hidalgo del Metro hacia Plaza Cándido Mayo, en la colonia Obrera. La organización exige regulación integral del cannabis, respeto a los derechos de las personas consumidoras, derecho al autocultivo y el fin de la criminalización.

También a las 11:00 horas, Repartidores Unidos de México anunciaron movilizaciones en puntos aún por definir de diversas alcaldías. El gremio rechaza las nuevas disposiciones para regular motocicletas de reparto, la eventual prohibición del transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones y un cobro de 2% por uso de infraestructura pública.

Protesta estudiantil en Ciudad Universitaria

A las 12:00 horas, la comunidad estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo marchará de la escultura “Los Bigotes”, en Ciudad Universitaria, hacia la Torre de Rectoría. Las y los alumnos exigirán mayor seguridad y acciones contra grupos porriles, luego de los hechos de violencia reportados el 10 de noviembre en ese plantel.

La autoridad prevé que la protesta pueda generar bloqueos sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría. Colectivos estudiantiles de otros planteles podrían sumarse a la movilización.

Por la tarde, a las 16:00 horas, el colectivo Furia No Binarie de Acción Revolucionaria realizará una caminata y velada de catrinas desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz. La protesta conmemorará tres años del fallecimiento del primer magistrade no binarie de América Latina y exigirá que se investiguen los antecedentes de discursos de odio y amenazas denunciadas por la víctima.

Otras concentraciones

Durante el día también están previstas concentraciones de:

  • Amigos del Refugio Franciscano, a las 11:00 horas en Cuajimalpa, en rechazo a una inspección judicial en el albergue de animales.
  • Trabajadores del IMSS en Defensa de la Seguridad Social, a las 12:00 horas en la Delegación Sur del instituto, en la colonia Narvarte Oriente.
  • Antorcha Campesina de Tláhuac, a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno capitalina, por la situación de más de 300 familias del predio Los Pozos, en San Francisco Tlaltenco.
  • Un docente de telesecundaria de Guanajuato, a las 10:00 horas frente a la Suprema Corte, para demandar el pago de su finiquito y pensión jubilatoria.

Además, a las 20:00 horas está programada una rodada del grupo Bebotes Biker, que saldrá de una agencia automotriz en avenida Canal de Garay, Iztapalapa, con destino al Centro de Coyoacán.

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