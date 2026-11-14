Traficante reclutaba adolescentes en Mexicali para enviar metanfetamina en avionetas ultraligeras a California: se declara culpable en EEUU

Guardar

Marco Antonio López Guerrero fue señalado por autoridades mexicanas como presunto integrante de Los Rusos, grupo identificado como brazo armado de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa. (Crédito: FGR | N+)

Marco Antonio López Guerrero, un traficante originario de Mexicali, Baja California, y señalado por sus presuntos vínculos con Los Rusos —brazo armado de La Mayiza del Cártel de Sinaloa—, reconoció ante un tribunal federal de Estados Unidos que encabezaba una organización criminal dedicada al contrabando de drogas, en la que reclutaba a adolescentes y mujeres jóvenes para introducir metanfetamina a territorio estadounidense.

López Guerrero se declaró culpable —este jueves 12 de noviembre— de conspirar para importar metanfetamina, después de haber sido extraditado desde México. La Fiscalía del Distrito Sur de California informó que el acusado admitió haber dirigido una organización de tráfico de drogas con operaciones en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

El acuerdo de culpabilidad establece que la estructura encabezada por López Guerrero reclutaba a menores de edad y mujeres jóvenes para introducir metanfetamina a Estados Unidos. Además, reconoció que su organización utilizaba avionetas ultraligeras para transportar metanfetamina y fentanilo a través de la frontera.

Las cantidades reconocidas en el procedimiento judicial dan cuenta de las dimensiones de las operaciones: más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo y dos kilogramos de heroína fueron introducidos a Estados Unidos por la organización.

El tráfico de narcóticos no era la única actividad que admitió el acusado, también reconoció haber coordinado el contrabando de armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hacia México.

PUBLICIDAD

Utilizaba adolescentes para cruzar droga por la frontera

La utilización de menores de edad y mujeres jóvenes para transportar narcóticos ya había aparecido en los documentos de la investigación federal antes de que López Guerrero aceptara su culpabilidad.

En noviembre de 2025, cuando el Departamento de Justicia anunció su extradición, las autoridades estadounidenses detallaron que el traficante utilizaba a jóvenes para introducir metanfetamina por los carriles peatonales de los puertos fronterizos del sur de California.

Una vez que los narcóticos ingresaban a territorio estadounidense, eran distribuidos en ciudades como San Diego y San Bernardino, además de otros puntos de California.

Los registros judiciales también señalaban que López Guerrero recurría a aeronaves ultraligeras para transportar metanfetamina. Esta modalidad permitía trasladar cargamentos por encima de la frontera, sin depender exclusivamente de los cruces terrestres.

PUBLICIDAD

En su declaración de culpabilidad de noviembre de 2026, el acusado reconoció que su organización utilizaba estas aeronaves para transportar tanto metanfetamina como fentanilo.

Marco Antonio López Guerrero encabezaba una red de tráfico de drogas que utilizaba avionetas ultraligeras para transportar metanfetamina y fentanilo desde Mexicali, Baja California, hacia territorio estadounidense, cruzando la frontera con California. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Sin embargo, los comunicados oficiales no detallan cuántos adolescentes fueron reclutados, qué edades tenían, cuántos vuelos se realizaron ni los puntos específicos de despegue y aterrizaje de las avionetas.

También traficaba armas de EEUU hacia México

La organización encabezada por López Guerrero mantenía operaciones en ambos lados de la frontera. Mientras introducía drogas a Estados Unidos, también coordinaba el traslado de dinero, armas de fuego y municiones hacia México.

El expediente judicial que derivó en su extradición ya contemplaba acusaciones relacionadas con el intento de exportar artículos de defensa sin autorización y el contrabando de mercancías, entre ellas armamento y cartuchos.

PUBLICIDAD

Entre los objetos identificados durante la investigación figuraba un rifle AR-15 de cañón corto, sin número de serie, así como más de 150 cartuchos de municiones.

La acusación federal presentada en su contra incluía conspiración para importar metanfetamina, conspiración para distribuir esa sustancia, intento de exportación ilegal de artículos de defensa y contrabando de mercancías desde Estados Unidos hacia México.

Con su declaración de culpabilidad, López Guerrero reconoció su responsabilidad en la conspiración para importar metanfetamina.

Fue extraditado de México después de cinco años de investigación

El caso contra López Guerrero se originó en una investigación federal que llevó a un gran jurado del Distrito Sur de California a presentar una acusación formal en julio de 2020.

PUBLICIDAD

No obstante, el acusado permaneció en México hasta que fue extraditado a Estados Unidos el 24 de octubre de 2025.

El Departamento de Justicia anunció su entrega a las autoridades estadounidenses el 18 de noviembre de ese año. En aquel momento, lo identificó como un presunto traficante de metanfetamina con operaciones en Mexicali y señalado por sus posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La extradición permitió que enfrentara los cargos federales en California. El 27 de octubre de 2025 compareció por primera vez ante una magistrada estadounidense, ante quien se declaró no culpable.

Después de una audiencia de detención celebrada el 30 de octubre, quedó bajo custodia mientras avanzaba el procedimiento judicial.

El expediente está identificado con el número 20-cr-2054-JO y corresponde a una investigación de varios años que permitió incautar más de 180 kilogramos de metanfetamina, 19 kilogramos de fentanilo y dos kilogramos de heroína, además de armas de fuego y municiones.

PUBLICIDAD

La Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina del Sheriff del Condado de Imperial y la Patrulla Fronteriza del sector El Centro participaron en las indagatorias.

Enfrenta un mínimo de 10 años de prisión

Por el delito de conspiración para importar metanfetamina, Marco Antonio López Guerrero enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la legislación federal estadounidense.

La declaración de culpabilidad no representa todavía una sentencia definitiva. La duración de su condena deberá ser determinada por el tribunal federal.

La Fiscalía del Distrito Sur de California no informó cuándo se celebrará la audiencia para establecer la pena que deberá cumplir el traficante originario de Mexicali.

PUBLICIDAD

El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Paul Benjamin y forma parte de las investigaciones estadounidenses contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico transfronterizo de drogas y armas.