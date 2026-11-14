Afidro pidió recuperar $3 billones del presupuesto de la salud a 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella: este fue su balance del sector

Entre las principales solicitudes de Afidro está avanzar en el saneamiento de las deudas acumuladas y asegurar el flujo oportuno de recursos para las instituciones prestadoras de servicios de salud y los proveedores (Visuales IA)

Guardar

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) se pronunció sobre los primeros 100 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y destacó las acciones emprendidas para atender las dificultades del sistema de salud colombiano. El gremio reconoció la disposición del Gobierno nacional para establecer canales de diálogo con los diferentes actores del sector y avanzar en la búsqueda de soluciones frente a las barreras que afectan la atención de los pacientes.

Entre las medidas señaladas por la asociación se encuentra la puesta en marcha del Plan de Choque en Salud y la creación de un tablero público de avances, iniciativa que permite consultar el seguimiento de los compromisos adquiridos, identificar asuntos pendientes y fortalecer la transparencia sobre las acciones que se desarrollan en el sector.

PUBLICIDAD

Para Afidro, estas medidas representan pasos dentro de la respuesta institucional a las dificultades que enfrenta el sistema. No obstante, señaló que el principal reto consiste en convertir las acciones iniciales en resultados sostenibles que se reflejen en la atención de los colombianos, especialmente en la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos y la continuidad de los tratamientos.

El gremio señaló que los avances deben traducirse en garantías concretas para que los pacientes reciban los servicios y tecnologías en salud que necesitan, sin interrupciones en sus procesos de atención.

Recuperar $3 billones y fortalecer la financiación del sistema

El gremio propuso incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 medidas para garantizar la suficiencia de la UPC, financiar oportunamente los presupuestos máximos y establecer nuevas fuentes de recursos para el sistema (Supersalud)

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Afidro fue la situación financiera del sistema de salud. La asociación indicó que es necesario avanzar en mecanismos que permitan sanear las deudas acumuladas, garantizar el flujo oportuno de recursos hacia prestadores y proveedores, y establecer fuentes de financiación suficientes, respaldadas por criterios técnicos.

PUBLICIDAD

En ese contexto, el gremio hizo un llamado para recuperar los $3 billones adicionales que se habían contemplado para el sector salud en el presupuesto de 2027, recursos que considera necesarios dentro de los esfuerzos para responder a las necesidades del sistema.

La organización también planteó que la sostenibilidad financiera debe abordarse mediante soluciones que permitan estabilizar el funcionamiento del sector y atender los compromisos económicos pendientes. Entre sus prioridades mencionó el saneamiento de las obligaciones acumuladas, la disponibilidad de recursos para los diferentes actores y la financiación adecuada de los servicios y tecnologías que requieren los pacientes.

El pronunciamiento se produce mientras avanza la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, proceso que, según Afidro, representa una oportunidad para establecer una hoja de ruta de largo plazo para el sistema de salud.

PUBLICIDAD

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO, señaló que la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo representa una oportunidad para establecer mecanismos que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad del sector y garanticen el acceso oportuno a las tecnologías en salud (Afidro)

Dentro de los asuntos que el gremio considera necesario incorporar en ese documento se encuentran mecanismos para sanear las deudas, asegurar el flujo adecuado de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, revisar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con criterios técnicos que permitan garantizar su suficiencia y asegurar la financiación y el pago oportuno de los presupuestos máximos.

Asimismo, propuso impulsar fuentes innovadoras de financiación que contribuyan a fortalecer la capacidad económica del sistema. Al respecto, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, explicó la importancia de aprovechar la elaboración del próximo Plan Nacional de Desarrollo para establecer condiciones que permitan responder a las necesidades del sector.

PUBLICIDAD

“Las bases del próximo Plan Nacional de Desarrollo y la posterior construcción de su articulado representan una oportunidad para establecer lineamientos que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad del sector, y garanticen a los colombianos el acceso oportuno a las tecnologías en salud que requieren. Es fundamental que esta hoja de ruta incorpore mecanismos que permitan avanzar en estos propósitos”, señaló Gaitán.

Innovación, regulación e investigación clínica

Afidro también pidió impulsar la investigación clínica y la innovación farmacéutica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los aspectos financieros, Afidro planteó que el Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar medidas para fortalecer la innovación, la investigación y el desarrollo de la industria farmacéutica en Colombia. Entre las prioridades mencionadas por la asociación está continuar los esfuerzos para contar con un Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) más ágil y eficiente, con procesos oportunos, confianza regulatoria y decisiones sustentadas en criterios técnicos y científicos.

PUBLICIDAD

También señaló la importancia de fortalecer la investigación clínica y las capacidades nacionales de ciencia, tecnología e innovación, así como promover alianzas que faciliten la transferencia de conocimiento. Otro de los puntos incluidos en la agenda es la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones, con el propósito de ampliar las oportunidades de prevención y protección de la salud de la población.

En materia de competitividad, el gremio indicó que se requieren reglas claras, estabilidad jurídica y condiciones que generen confianza para la inversión de largo plazo. Además, planteó que los mecanismos de compra, negociación y evaluación de tecnologías en salud deben sustentarse en evidencia científica, valor terapéutico y resultados en salud.

PUBLICIDAD

Según la asociación, estos elementos permiten establecer condiciones para promover la innovación y contribuir a la disponibilidad y continuidad del abastecimiento de medicamentos y otras tecnologías necesarias para la atención de los pacientes.

La asociación advirtió que es necesario garantizar la continuidad de los tratamientos, la entrega oportuna de medicamentos y la realización de procedimientos médicos para evitar interrupciones en la atención de los pacientes (Visuales IA)

Al finalizar su pronunciamiento, Gaitán reiteró la disposición de Afidro para trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional y los demás integrantes del sistema de salud. El directivo señaló que el diálogo, la transparencia y la construcción conjunta deben mantenerse como elementos centrales para avanzar en las soluciones que requiere el sector.

“Hoy, reconocemos los pasos que se han dado y creemos que el diálogo, la transparencia y la construcción conjunta son fundamentales para continuar avanzando. Nuestro llamado es a mantener el foco en lo esencial, que cada decisión se traduzca en mejores condiciones de acceso y atención para los pacientes. La sostenibilidad del sistema cobra sentido cuando permite que sean ellos quienes reciban oportunamente lo que necesitan y tengan la tranquilidad de continuar sus tratamientos”, concluyó Ignacio Gaitán.

PUBLICIDAD