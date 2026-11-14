Abelardo de la Espriella nombró a Luis Felipe Henao gerente del Fondo Milagro, tras la renuncia de Jaime Uribe: “Que cada peso se traduzca en resultados”

El presidente Abelardo de la Espriella designó a Luis Felipe Henao, quien fue ministro de Vivienda, como gerente del Fondo Milagro - (EFE/Ámbito Jurídico)

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El presidente Abelardo de la Espriella nombró al nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, luego de aceptar la renuncia de Jaime Andrés Uribe Tamayo en medio de la controversia por los salarios de la nómina inicial de esa entidad. El anuncio fue divulgado por el mandatario en su cuenta de X durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026.

Henao tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, una emergencia que dejó daños en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

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Al anunciar su designación, De la Espriella afirmó que la prioridad de su Gobierno será que “cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas”.

El relevo se produjo horas después de la salida de Uribe Tamayo, que dejó la gerencia del Fondo Milagro tras la desautorización pública del presidente a los salarios establecidos para los primeros funcionarios vinculados al mecanismo.

La nómina inicial sumaba cerca de $765 millones mensuales para 27 personas, según la información conocida a través de un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga.

Este es el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao - @ABELAESPRIELLA/X

La polémica por la nómina y la salida de Jaime Uribe

Jaime Andrés Uribe Tamayo, que devengaba $39.441.454 mensuales como gerente, presentó su renuncia en la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026. Su salida ocurrió después de que De la Espriella cuestionara los salarios anunciados para la estructura inicial del fondo y ordenara revertirlos por considerar que no estaban alineados con la directiva de austeridad de su administración.

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“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. No los autorizo. He ordenado revertir ese despropósito de inmediato”, escribió el presidente en X antes de conocerse la dimisión de Uribe Tamayo.

El presidente Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia de Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro (@ABDELAESPRIELLA/X)

Más tarde, el jefe de Estado confirmó que había aceptado la renuncia del entonces gerente. “Era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles”, sostuvo.

También señaló que su administración reconocerá y corregirá los errores que se presenten: “Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”.

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¿Cuánto ganaban los funcionarios del Fondo Milagro?

La estructura salarial cuestionada correspondía a la fase inicial de operación del Fondo Milagro, creado para canalizar recursos destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Con corte al 9 de noviembre de 2026, había 27 personas vinculadas formalmente mediante Fiducoldex, sociedad encargada de administrar y contratar laboralmente al personal del mecanismo.

Además del salario del gerente, entre los pagos más altos aparecían los del secretario privado de la gerencia y el director jurídico y de contratación, con $36 millones mensuales cada uno. Algunas coordinaciones tenían remuneraciones cercanas a $33 millones mensuales. El senador Kevin Gómez había advertido que el fondo proyectaba una estructura de 130 cargos y que su nómina podría superar los $1.200 millones mensuales, sin contar los costos de la fiducia.

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Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció a la Gerencia del Fondo Milagro el viernes 13 de noviembre, después de permanecer cerca de 84 días en el cargo, en medio de los cuestionamientos por los millonarios salarios de la entidad y las críticas a su nivel de ejecución (@SantiCastrogo/X)

El nuevo gerente deberá asumir la reconstrucción con ese debate aún abierto y con la exigencia presidencial de revisar el funcionamiento de la entidad. De la Espriella afirmó que los funcionarios de su Gobierno estarán sujetos a evaluaciones permanentes y deberán actuar de acuerdo con sus directrices. “Aquí nadie tiene el puesto asegurado”, expresó.

¿Qué pasó el 10 de agosto en Colombia?

En su mensaje de nombramiento, el presidente insistió en que la recuperación de las regiones afectadas requerirá la participación del Gobierno nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos. Para Luis Felipe Henao, el reto será traducir esos recursos en obras y apoyos para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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Y es que ese lunes, a las 7:34 a. m., un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, y el movimiento telúrico provocó graves afectaciones en departamentos como Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 27 de octubre de 2026, la emergencia dejó 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.