Colombia y Estados Unidos acordaron fortalecer su capacidad militar conjunta frente al crimen organizado y amenazas regionales

Colombia y Estados Unidos reforzarán su cooperación militar para enfrentar el crimen organizado y los riesgos para la seguridad regional - (EFE)

Guardar

Colombia y Estados Unidos ampliaron su cooperación militar con un nuevo marco de trabajo orientado a combatir organizaciones criminales transnacionales y redes armadas ilegales, reforzar la ciberseguridad y mejorar la capacidad de ambos ejércitos para operar juntos. El acuerdo fue anunciado el viernes 13 de noviembre de 2026 por el Ejército de Estados Unidos, tres días después de la 17.ª ronda de conversaciones entre los estados mayores de los dos países, realizada en Bogotá el 10 de noviembre.

La reunión fue copresidida por el mayor general Brey Hopkins, subcomandante general del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de Estados Unidos, y el general de brigada Carlos Alberto Padilla, jefe de Operaciones del Ejército colombiano.

PUBLICIDAD

Según el comunicado estadounidense, las conversaciones ampliaron de manera sustancial los compromisos bilaterales para responder a un escenario regional marcado por el narcotráfico, las estructuras armadas ilegales y otras amenazas que cruzan las fronteras nacionales.

Brey Hopkins copresidió las conversaciones que definieron la ampliación de la cooperación militar con Colombia - (USAWHC)

El plan actualizado se concentra en tres frentes: las operaciones contra organizaciones criminales transnacionales y redes armadas ilícitas; la interoperabilidad en tierra, ciberespacio y entornos de información; y el fortalecimiento de la logística militar.

En términos prácticos, la interoperabilidad busca que tropas, sistemas de comunicaciones, procedimientos y mandos de ambos países puedan coordinarse con mayor rapidez durante entrenamientos, operaciones de seguridad o eventuales emergencias regionales.

PUBLICIDAD

El ejercicio Southern Vanguard 2027 como antecedente inmediato

Las conversaciones de Bogotá se produjeron después de Southern Vanguard 2027, un ejercicio militar bilateral que comenzó el 2 de noviembre de 2026 en Colombia y estaba previsto hasta mediados de mes. La actividad reunió a cerca de 800 participantes, entre aproximadamente 350 militares estadounidenses y más de 400 soldados del Ejército colombiano.

El ejercicio fue organizado por el Ejército colombiano, patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos y dirigido por el Comando del Hemisferio Occidental del Ejército estadounidense.

Tropas de Colombia y Estados Unidos en la conclusión del ejercicio militar conjunto Southern Vanguard 2027 en Tolemaida - (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Su propósito fue entrenar la capacidad de despliegue rápido, la coordinación entre unidades de los dos países y la preparación para actuar en escenarios complejos. Entre las actividades previas, iniciadas el 30 de octubre, se incluyó un simulacro de evacuación aeromédica entre la base militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá, con atención a heridos simulados por minas.

PUBLICIDAD

Durante Southern Vanguard 2027, militares de Colombia y Estados Unidos realizaron ejercicios de puesto de mando y entrenamientos en terreno. La práctica incluyó maniobras para enfrentar situaciones simuladas, como el asalto a un recinto en el que se encontraba un objetivo de alto valor.

Así será la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos

Estas actividades no implican operaciones reales contra organizaciones criminales, sino entrenamientos destinados a evaluar la coordinación, las comunicaciones y la respuesta de las unidades participantes.

Hopkins sostuvo durante la 17.ª ronda de conversaciones entre los estados mayores de Estados Unidos y Colombia, celebrada el 10 de noviembre de 2026 en Bogotá, que la seguridad de ambos países está conectada pese a la distancia geográfica.

PUBLICIDAD

“Aunque separados por la geografía y las fronteras, la seguridad de nuestras naciones está intrínsecamente ligada”, afirmó. El oficial agregó que los dos ejércitos no solo buscan entrenarse de forma conjunta, sino sostener una cooperación de largo plazo.

Altos mandos de Colombia y Estados Unidos se reunieron en Bogotá tras el ejercicio Southern Vanguard 2027 para reforzar la cooperación entre ambos ejércitos - Departamento de Guerra de los Estados Unidos

La relación de defensa entre Bogotá y Washington tiene antecedentes que exceden este anuncio. Estados Unidos y Colombia establecieron relaciones diplomáticas el 19 de junio de 1822. En 2022, el Gobierno estadounidense designó a Colombia como aliado principal extra-OTAN, una categoría que facilita la cooperación en planificación, entrenamiento, adquisiciones, intercambio militar y acceso a determinados programas de defensa.

Colombia también se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano en asociarse formalmente con la OTAN. Esa relación se ha concentrado en áreas como entrenamiento, interoperabilidad, ciberseguridad, desminado humanitario y seguridad marítima. Para Estados Unidos, la cooperación con Colombia también abarca la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales que operan en distintos países de la región.

PUBLICIDAD

El nuevo marco bilateral no anuncia el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia ni una operación militar específica. Su alcance, de acuerdo con el Ejército de Estados Unidos, es ampliar la preparación conjunta, los mecanismos logísticos y la capacidad de respuesta coordinada frente a amenazas regionales que consideran cada vez más sofisticadas.