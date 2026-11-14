Blanca Cruz reconoce que aún puede existir influencia de Guadalupe Taddei en el INE, reitera que decisiones son tomadas por las 10 consejerías

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, calificó como comprensibles las "suspicacias" sobre la influencia que aún pueda tener Guadalupe Taddei en el órgano autónomo. Crédito: X/ @gemonroy

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Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), admitió que aún puede existir algún grado de influencia del “clan” de Guadalupe Taddei al interior del órgano autónomo.

Al ser abordada por reporteros, a las afueras de la sede del INE, Cruz García reconoció el poder que logró acumular su antecesora, quien tuvo que renunciar en octubre pasado por estár inmiscuida en presuntos actos de corrupción y conflictos de interés con proveedores.

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Consejera presidenta interina admite que Taddei aún podría tener cierta influencia al interior del INE

Desde el punto de vista de Blanca Cruz, es comprensible que aún existan “suspicacias” tras la salida de Taddei y algunos exfuncionarios que fueron cercanos a ella durante su gestión al frente del árbitro electoral.

Sin embargo, dejó en claro que la sonorense ya está fuera del INE, por lo que todas las decisiones son tomadas por las 10 consejerías restantes; es decir, aparentemente, ha regresado la colegialidad a la herradura de la democracia.

“Miren, yo eso no podría darlo por cierto. O sea, entiendo que puede haber suspicacias, entiendo que todavía puede haber algunos comentarios, pero realmente, pues el funcionario está separado de sus actividades, como se los dimos cuenta desde los primeros días en que tuvimos esta transición.

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Blanca Yassahara Cruz García ve comprensibles las "suspicacias" sobre la posible influencia que pueda tener Guadalupe Taddei en el INE. Crédito: Especial

“Y lo que sí hay que decir es que quien toma las decisiones en colegialidad, pues son las 10 consejerías, ustedes lo han visto. Hemos asumido decisiones, incluso, pues, que no pasaban antes en la mesa porque no se abrían a lo mejor los temas”, dijo la funcionaria.

Regresa la colegialidad a la herradura de la democracia

Durante su encuentro con periodistas, Cruz García fue insistente al afirmar que las y los 10 consejeros que integran el Consejo General del INE son los que toman la decisiones, y que esa será la ruta de trabajo al interior de la institución.

“Hoy hemos estado avanzando de manera colegiada, tomando decisiones juntas y juntos, que nos parece es la ruta en la que tenemos que avanzar. Y eso, evidentemente, vamos a ir avanzando y se va a ir cerrando la brecha de este tipo de comentarios, estoy segura, porque vamos a ir demostrando cómo podemos ir trabajando de manera diferente”, agregó.

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Guadalupe Taddei ya dijo que no piensa dejar su cargo en el INE, pero la ley establece mecanismos para sustituirla. Crédito: INE

Renuncian tres directivos más al INE

Hoy se han confirmado que tres directivos del INE renunciaron, pero solo uno era cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y al proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

El caso más llamativo es el de Jorge Egren Moreno, director del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), a quien le solicitaron su renuncia desde octubre, ya que asistía frecuentemente a las fiestas de Hernandez Casillas, e incluso, se iba de viaje con uno de los operadores del exasesor de la Secretaría Ejecutiva, Juan Carlos Cuervo.

La renuncia de Egren Moreno no se concretó el mes pasado, porque aún tenía asuntos pendientes; pero su caso es particular, ya que al formar parte del SPEN, tiene derecho a seguir en el INE, en otro cargo.

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Tres directivos de alto nivel del INE renunciaron tras el escándalo de Guadalupe Taddei. Crédito: Especial

¿Quiénes son los otros dos funcionarios que se fueron del INE?

También dejaron al órgano autónomo, Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores, quien no era cercano a Taddei; y la titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Jessica Alarcón, ella aseguró que se va del INE por “cuestiones personales”.

Sin embargo, de los 12 integrantes de la Junta General Ejecutiva –que son funcionarios de primer nivel administrativo– aún quedan siete cercanos a Guadalupe Taddei, incluso, algunos de ellos trabajaron con ella en Sonora y formaron parte del gobierno del morenista Alfonso Durazo.

Dado que logró acumular demasiado poder por las atribuciones legales que le concedieron Morena y aliados en el Congreso, la consejera presidenta interina Blanca Cruz admitió que aún podría haber cierta influencia de Guadalupe Taddei al interior del INE.

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