El exfiscal mexicano que ayudó a la CIA a operar en secreto en su estado huye a EE. UU.

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Guillermo Zuany Portillo, quien enfrenta una orden de detención en México tras permitir la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua, está bajo protección del gobierno de EE. UU., según funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Un exfiscal mexicano que enfrenta una orden de detención tras haber permitido que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) operaran en su estado, ha huido a Estados Unidos y se encuentra ahora bajo la protección del gobierno estadounidense, según funcionarios estadounidenses y mexicanos.

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El exfiscal, Guillermo Zuany Portillo, coordinó a agentes de la CIA durante más de seis meses a partir del año pasado, mientras estos entrenaban a las fuerzas de seguridad de su estado, Chihuahua, se unían a dichas fuerzas en misiones contra los cárteles y aportaban sus conocimientos durante las operaciones en tierra, según reveló esta semana una investigación de The New York Times.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en repetidas ocasiones que no quería que las fuerzas estadounidenses participaran en operaciones en México, calificándolo de violación de la soberanía. Por su parte, bajo el gobierno de Donald Trump, la CIA intentó ampliar su actividad en el país y vio en Zuany a un aliado que le ayudara a hacerlo de forma discreta.

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La presencia velada de la CIA en Chihuahua quedó al descubierto cuando un vehículo se estrelló en abril y provocó la muerte de dos agentes de la agencia, lo que desencadenó un escándalo nacional y la dimisión de Zuany. Aunque una investigación determinó que había sido un accidente, las autoridades mexicanas emitieron recientemente una orden de detención contra Zuany por cargos relacionados con su implicación en la agencia.

Sheinbaum expresó su indignación por la presencia de la CIA durante las redadas en Chihuahua y negó tener conocimiento de las actividades de la agencia. El miércoles, dijo en su rueda de prensa matutina habitual que las investigaciones sobre este asunto deben continuar.

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"Vale la pena conocer quién es esta persona y cómo colabora él con una de las agencias de Estados Unidos", dijo refiriéndose a Zuany.

Las autoridades mexicanas también detuvieron recientemente al antiguo jefe de Zuany, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de traición a la patria, y a quien se le atribuye haber dado la bienvenida a la agencia de inteligencia estadounidense en el estado.

El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Zuany a finales del año pasado, acusándolo de tener vínculos con los cárteles mexicanos de Chihuahua, según una carta que el gobierno mexicano envió al FBI y según personas familiarizadas con la situación del visado de Zuany.

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Tanto estas personas como los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, ya que no estaban autorizados a comentar sobre el caso de Zuany.

Zuany no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Tras facilitar la colaboración de la CIA con las fuerzas mexicanas en Chihuahua, se restableció el visado de Zuany a finales de 2025, dijeron funcionarios mexicanos y estadounidenses.

El FBI había estado investigando a Zuany, acusado de tener vínculos con el crimen organizado, según la carta del gobierno mexicano. Sin embargo, el estado del caso es incierto. El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

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Zuany huyó recientemente a Estados Unidos para evitar ser detenido, dijeron funcionarios mexicanos y estadounidenses, después de que agentes de la policía estatal de Chihuahua detuvieran a Jáuregui, quien se encuentra actualmente en una prisión mexicana de máxima seguridad.

Hasta el jueves, se desconocía el paradero de Zuany en Estados Unidos.

El gobierno mexicano también dictó una orden de detención contra Zuany, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien reveló la información en una rueda de prensa, en respuesta a la investigación del Times.

En un comunicado, la oficina de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, dijo que las acusaciones contra Zuany y Jáuregui representan una falla grave y que ha asumido la responsabilidad de corregir los controles que lo hicieron posible.

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Durante meses, un agente de la CIA observó cómo los agentes del estado de Chihuahua realizaban ejercicios tácticos, analizó su equipamiento y participó en los entrenamientos, dijeron funcionarios mexicanos. Los agentes de la CIA también se unieron a Zuany y a unidades policiales en operaciones contra objetivos relacionados con el narcotráfico en el estado.

En algunos casos, los agentes de la CIA iban armados durante las misiones en México, según las autoridades mexicanas que estuvieron presentes.

Camino a una misión en marzo, Zuany y un estadounidense que se cree era un agente de la CIA discutieron cómo posicionar a los agentes estatales, según declaró un funcionario de Chihuahua a los fiscales estatales, de acuerdo con una solicitud de detención contra Zuany. En otra ocasión, un agente de la CIA llevaba un rifle y proporcionaba seguridad mientras la policía estatal entraba en refugios en busca de narcotraficantes, según funcionarios mexicanos que estuvieron presentes.

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Los estadounidenses solían llevar equipo táctico y, en ocasiones, iban armados durante las operaciones. En varios casos, llevaban chaquetas con el emblema del estado de Chihuahua, según la solicitud de detención y los funcionarios que los habían visto. Asimismo, solían llevar computadoras o tabletas durante las operaciones, al parecer para obtener información en tiempo real, según la solicitud de detención y los funcionarios.

Los agentes de la CIA no participaron en combates, sino que, en su mayoría, parecían proporcionar información de inteligencia y dar instrucciones, a menudo a través de Zuany, según la solicitud de orden judicial y los funcionarios.

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Alan Feuer colaboró con reportería.

Alan Feuer colaboró con reportería.