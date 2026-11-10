Una muerte por dengue podría indicar que la enfermedad llegó a EE. UU.

FILE — Workers prepare helicopters fitted with mosquito control devices at Pasco County Mosquito Control Center in Odessa, Fla., Oct. 21, 2026. In the past, Americans were infected with dengue after being bitten by mosquitoes while traveling. But now, most of the current transmission is from local mosquitoes. (Zack Wittman/The New York Times)

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En el pasado, los estadounidenses se infectaban al ser picados por mosquitos durante sus viajes al exterior. Pero ahora, la mayor parte de la transmisión proviene de mosquitos locales.

El último viernes de agosto, Gay Rabb Small salió a dar su paseo diario por la costa de Tampa. A punto de cumplir 80 años, estaba decidida a mantenerse saludable y caminaba al menos 8 kilómetros al día.

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Esa noche en la cena, su hija, Anna Small, notó que su madre parecía un poco indispuesta. "Pensé que se había excedido", dijo Small.

Para el sábado, Gay Small había empezado a temblar, y su hija la llevó a la sala de emergencias, donde le diagnosticaron dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Murió el viernes siguiente, 4 de septiembre, el día de su cumpleaños número 80.

Gay Small contrajo dengue por la picadura de un mosquito, probablemente en uno de sus paseos diarios. Hasta ahora es la única víctima mortal entre los cientos de personas en Florida que se han enfermado en un brote de dengue que los científicos y funcionarios de salud pública intentan comprender. El tamaño del brote, dijeron, indica que el dengue podría estar regresando a Estados Unidos continental a un nivel no visto en muchas décadas.

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"Creo que los brotes de dengue empeorarán en los próximos años en Estados Unidos", dijo Ira Longini, bioestadístico de la Universidad de Florida.

En Estados Unidos continental, los casos de dengue casi siempre son atribuibles a picaduras de mosquitos durante viajes. Por lo tanto, es un presagio especialmente malo, dicen los expertos en salud pública, que la mayor parte de la transmisión actual en Florida provenga de picaduras de mosquitos a nivel local.

"Es muy inusual tener transmisión en Estados Unidos", dijo Eva Harris, profesora de Enfermedades Infecciosas y Vacunología de la Universidad de California, Berkeley. "Esto es muy revelador".

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La mayoría de las personas infectadas por dengue no presentan síntomas, por lo que ni siquiera se dan cuenta de que lo tienen. Pero la enfermedad puede ser muy dolorosa, pues causa fiebre alta, dolores articulares y musculares, dolores de cabeza y dolor detrás de los ojos. La mayoría de los pacientes con síntomas graves se recuperan, pero en un pequeño número de casos, el dengue puede ser mortal, provocando un estado de shock, hemorragia y falla orgánica.

Alrededor de 2678 personas se han infectado de dengue en Estados Unidos y sus territorios en lo que va del año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). Casi la mitad de los casos se han registrado en Puerto Rico y Samoa Estadounidense, donde el dengue es endémico.

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Pero Florida es, por mucho, el estado más afectado, con 880 casos. Alrededor de 503 de esas personas se infectaron en Estados Unidos, un aumento frente al máximo anterior de 189 personas infectadas localmente en 2023, según los CDC. En 2025, Florida tuvo 517 casos, y solo 72 de ellos se infectaron localmente, según los CDC.

Este año, el centro del brote se trasladó del condado de Miami-Dade, con 254 casos, al condado de Hillsborough, que abarca Tampa, con 417 casos. De las personas que contrajeron el virus donde vivían, 395 estaban en Tampa y solo 12 en Miami.

Los funcionarios de salud pública están desconcertados sobre qué está causando el desplazamiento del sur al centro de Florida y por qué ha aumentado la transmisión local.

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"Esa es la pregunta de los 100 millones de dólares", dijo Gabriela Paz-Bailey, jefa de la rama de dengue de la división de enfermedades transmitidas por vectores de los CDC. "Tal vez esté asociado con mayores introducciones a través de viajeros al Caribe. Pero todavía estamos intentando descifrar por qué estamos viendo más casos este año".

Paz-Bailey dijo que no esperaba ver brotes "explosivos" como en Puerto Rico debido al nivel de vida más alto en Estados Unidos continental. "Pero sí creo que seguiremos viendo dengue adquirido localmente, que esto se convertirá en la norma", dijo.

Hay algunos factores que probablemente estén contribuyendo al brote de dengue en Florida. El clima cálido y húmedo ayuda a los mosquitos a reproducirse. Lluvias torrenciales han inundado estacionamientos y parques infantiles últimamente en el sur de Florida, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a temer que los mosquitos proliferen.

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El hábitat natural de los mosquitos que transmiten el dengue se encuentra en países tropicales y subtropicales, por lo que el cambio climático podría ser un factor. Florida también es un importante centro de tránsito para turistas y otros viajeros al Caribe y América Latina, quienes podrían traer el virus de regreso consigo. Los mosquitos pueden viajar como polizones en barcos y aviones.

En años recientes, se ha registrado transmisión local donde antes era escasa, en Texas, Arizona, California y, con un caso este año, Virginia. Se ha reportado dengue atribuido a viajes tan al norte como Minnesota y Maine.

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No hay ninguna vacuna para el dengue que esté aprobada actualmente en Estados Unidos, dijo Paz-Bailey de los CDC. En cualquier caso, las vacunas que están disponibles no son muy eficaces, dijeron los expertos, y existe la necesidad de tanto un mayor desarrollo de vacunas como de investigación de medicamentos antivirales para el dengue. El tratamiento actual es manejar el dolor y los líquidos del paciente.

El brote ha llevado a declaraciones de emergencia en tres condados de Florida --Hillsborough, Pinellas y Pasco-- y a apoyo estatal de los CDC, lo que incluye 800.000 dólares en fondos de emergencia para aspectos como la vigilancia y el control de mosquitos.

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El 10 de octubre, el gobernador Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva que añadía el control de mosquitos a una orden ejecutiva para combatir las inundaciones a causa del huracán Isaías.

El brote se ha desarrollado mientras los votantes de Florida aprobaron el martes un recorte de impuestos a la propiedad que los críticos afirman costará a los gobiernos locales miles de millones en ingresos y reducirá drásticamente los servicios públicos, incluido el control de mosquitos.

Aun así, dijo Longini, la situación no es tan grave como en otros países. "El tamaño de los brotes en Florida en comparación con lo que hemos visto en el sur de México es bastante pequeño", dijo. "No estamos viendo decenas de miles de casos, estamos viendo cientos".

Se espera que la infección disminuya a medida que el clima se enfríe. Los mosquitos no se reproducen tan bien y son menos infecciosos en climas más fríos.

La mejor forma de prevenir el dengue es evitar los mosquitos usando mangas largas y pantalones, aplicando repelentes de insectos que contengan DEET, usando mosquiteros en ventanas y puertas, encendiendo el aire acondicionado y vaciando el agua estancada donde los mosquitos se reproducen.

La fumigación general "se ve bien políticamente", pero puede ser eludida por los mosquitos, dijo Longini. "Se necesita mucho esfuerzo individual", dijo.

Hay cuatro tipos diferentes de virus del dengue, y una segunda infección con un tipo diferente puede conducir a una enfermedad más grave.

La única víctima mortal hasta ahora, Gay Small, podría haber tenido una infección repetida que empeoró su enfermedad, dice su familia. La causa de muerte fue "falla multiorgánica secundaria a dengue", dijo su hija.

Small no había viajado en las semanas previas a contraer el virus, dijo su hija. A su familia le resulta paradójico que hubiera viajado por todo el mundo, a menudo en bicicleta, solo para infectarse de dengue en su ciudad natal.

Ahora, parte de su legado podría ser la batalla contra el insecto que la mató.

"Han estado fumigando como locos", dijo Anna Small. "Cada noche, escucho los helicópteros sobre mi casa".

David Ovalle colaboró con la reportería. Georgia Gee colaboró con la investigación.

Anemona Hartocollis es reportera nacional del Times y escribe sobre salud pública.

David Ovalle colaboró con la reportería. Georgia Gee colaboró con la investigación.