Trump dice que la represión migratoria tal vez 'perjudicó' a los republicanos en las elecciones

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En una entrevista con el programa "60 Minutos" se le preguntó al presidente si su política de deportación había ido demasiado lejos. "Creo que podría ser demasiado dura", dijo.

El presidente Donald Trump dice que cree que sus agresivas políticas migratorias podrían haber perjudicado a los republicanos en las elecciones intermedias al tiempo que reconoce que su enfoque respecto a las deportaciones, en particular, fue "demasiado duro".

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En una entrevista con 60 Minutos que se emitió el domingo por la noche, Trump reconoció que lo que había considerado un logro emblemático de su segundo mandato también fue una de las razones por las que su partido sufrió pérdidas sustanciales y los demócratas tomaron ambas cámaras del Congreso, por amplios márgenes. Trump dijo que creía que llegar a un acuerdo sobre migración con los demócratas era "realmente factible".

"Creo que a la vez ayudó y perjudicó", dijo Trump sobre sus políticas. "Creo que obtuve una calificación sobresaliente por cerrar la frontera. Obtengo muy buenas calificaciones por sacar a los malos, pero me perjudica porque también nos llevamos a personas que tenían buenos empleos, que que cometieron una sola infracción o violación de la ley: que fue ingresar al país de manera ilegal".

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Al preguntarle de manera directa si pensaba que su política de deportación había ido demasiado lejos, Trump respondió: "Creo que podría ser demasiado dura, sí". Y agregó: "Eso me perjudicó".

Trump hizo esta admisión en una entrevista a fondo, la primera cara a cara tras las elecciones intermedias, en la que también reiteró sus argumentos de que los republicanos perdieron por varios motivos: porque él no estaba en la boleta, por los "malos mensajes", porque la guerra en Irán es impopular y porque la participación de los votantes miembros del partido fue baja.

La admisión de Trump de que la migración representó una vulnerabilidad en las elecciones intermedias fue una evaluación nueva, pero se produjo el mismo día en que Trump anunció que ascendería a Stephen Miller, el arquitecto de su programa migratorio, para servir como su jefe de gabinete. La entrevista fue grabada el viernes con Ross Douthat, el excolumnista de The New York Times.

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Ese día, Trump anunció que Miller reemplazaría a Susie Wiles, una asesora y estratega de muchos años, a quien Trump culpó en parte por las derrotas en las elecciones intermedias, lo que indicó que estaba preparado para redoblar su programa político de línea dura --que ha incluido redadas de alto perfil y tiroteos letales del ICE-- que contribuyó a la aplastante derrota republicana.

Tras las pérdidas electorales, Miller señaló que aún estaba preparado para seguir con las mismas políticas. El Times informó que, al día siguiente, Miller convocó una llamada en la que continuó presionando a los funcionarios para llevar a cabo un programa político que en el último año ha incluido aumentar las deportaciones, reducir los cruces fronterizos y expulsar a migrantes a naciones de las que no provienen.

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Trump reconoció en la entrevista con 60 Minutos que había un grupo de personas "de una especie de extrema derecha" que "quisieran que sacaran a todos". Dijo que eso incluía a personas de su gobierno.

El presidente dijo que creía que los demócratas estarían interesados en un acuerdo que reflejara la forma de pensar de las partes más moderadas de su base, que quieren que se deporte a los "asesinos" y traficantes de drogas, pero que estarían abiertos a un acuerdo para las personas que han estado en el país "durante 10 y 15 años". Actualmente, cualquier persona que se encuentre en el país de manera ilegal está sujeta a arresto y deportación, sin importar cuánto tiempo haya vivido en Estados Unidos.

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"Cuando entras a un hotel y tienes a una mujer que ha trabajado allí como ya sabes, como mucama, como limpiadora, como esto, como aquello, como mesera, muchas cosas buenas, excelentes empleos", dijo, "y de repente la sacan del país, es duro. Es algo duro".

Esta no es la primera vez que Trump ha admitido que su programa migratorio ha ido demasiado lejos. A principios de este año, después de que unos funcionarios de migración mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses durante un operativo en Minnesota que provocó indignación nacional, Trump dijo que el gobierno podría usar un "toque más suave".

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En otras partes de la entrevista que se emitió el domingo, Trump también habló de la guerra en Irán, la guerra entre Rusia y Ucrania, los millardos que ha ganado durante su segundo mandato (dijo que su familia administra su fortuna sin discutirlo con él), su optimismo sobre la inteligencia artificial y su esperanza de ser extrañado y de ir al cielo cuando muera.

La entrevista concluyó cuando le preguntaron a Trump si sería capaz de perdonar a sus enemigos políticos, como Nancy Pelosi y James Comey, si eso fuera lo único que tuviera que hacer para poder entrar al cielo.

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El presidente admitió que no podría.

Erica L. Green es corresponsal en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gestión.