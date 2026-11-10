Una cría de morsa fue dada por muerta. Luego aparecieron una pasante y un biólogo

In an undated image provided by the United States Geological Survey, Annautaq, an orphaned walrus calf researchers found amid a pile of walrus carcasses in a remote part of Alaska in September 2026. An injured five-month-old walrus huddled next to carcasses in remote Alaska after it became separated from its mother — humans came to its rescue. (United States Geological Survey via The New York Times) — NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY. —

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El sol destellaba en las olas de una playa en Alaska cuando Violet Anniskett vio lo que creyó que eran cuatro morsas muertas en la arena.

Luego Anniskett, de 19 años, se acercó a la pila de grasa y vio un cuerpo más pequeño que el resto.

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Su estómago subía y bajaba. De repente, los ojos de la morsa se abrieron.

Anniskett soltó un grito ahogado.

"Estaba en shock", dijo.

La madre de la cría no se veía por ninguna parte.

El bebé morsa de cinco meses, un macho, sería nombrado posteriormente Annautaq (pronunciado Anautuq), en honor al padre de Anniskett, quien, como ella, es inupiat, miembro de un grupo de pueblos indígenas del norte. Los rescatistas de Annautaq lo cuidaron durante cuatro días cerca de Point Lay en el norte de Alaska, cerca del mar de Chukotka.

Annautaq fue finalmente trasladado a SeaWorld en Orlando, Florida, lo que lo convierte en un caso excepcional de éxito en el que los humanos rescataron a un bebé morsa, sin su madre, de un destino peligroso.

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Cuando Anniskett divisó a la cría el 11 de septiembre, huellas de oso polar rodeaban a Annautaq y gaviotas volaban por encima, listas quizás para comer trozos de su carne expuesta, dijo.

"Estaba tan quieto, por eso fue muy inteligente", dijo Anniskett. "Creo que así fue como los osos en realidad no fueron hacia él".

Anniskett llamó a Anthony Fischbach, un biólogo de vida silvestre del Servicio Geológico de Estados Unidos, a quien ella acompañaba durante su pasantía.

Annautaq frotaba su cabeza contra uno de los cadáveres mientras Anniskett y Fischbach ideaban un plan de rescate.

Annautaq, con casi 84 kilogramos, pesaba al menos tanto como Fischbach, lo que significaba que Anniskett y Fischbach no podían simplemente levantarlo, con su cuerpo resbaladizo, para ponerlo a salvo.

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Así que, tocaron suavemente a Annautaq en la espalda para guiarlo lejos de la pila. Anniskett comenzó a hacer sonidos de morsa para calmar sus miedos.

Annautaq fue encontrado en una zona a la que las morsas hembra llegan a la orilla con sus crías cada año, dijo Fischbach. Las otras tres morsas podrían haber muerto en una estampida o por osos polares. Sus causas de muerte no se supieron de inmediato, dijo.

Annautaq probablemente nunca había visto humanos ni tocado la hierba después de nacer alrededor de mayo.

Pero siguió a Anniskett y a Fischbach.

"Simplemente se sintió como una conexión", dijo Anniskett. "Como si supiera que no íbamos a lastimarlo".

"Tenía que ganar su confianza tanto como él tenía que ganar la mía", agregó.

Anniskett y Fischbach finalmente encontraron refugio en un edificio abandonado. Para este momento, Fischbach había alertado al Alaska SeaLife Center de que una cría de morsa necesitaba ayuda.

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El centro es la única instalación permanente en el estado que responde a mamíferos marinos heridos. Annautaq se convirtió en apenas la decimosegunda cría en ser rescatada con éxito en los 30 años de historia del centro, dijo una portavoz, Kaiti Grant.

Para Anniskett y Fischbach, su misión de mantener a Annautaq con vida apenas comenzaba.

Pasarían unos tres días antes de que los veterinarios del Alaska SeaLife Center llegaran. Se estaba gestando una tormenta, dijo Fischbach, lo que dificultaba enormemente las condiciones de vuelo.

Las crías de morsa como Annautaq sobreviven exclusivamente de la leche de su madre. A falta de fórmula para morsas, Anniskett y Fischbach alimentaron a Annautaq con miel mezclada con agua.

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Se volvió extremadamente juguetón, dijo Anniskett.

Por ejemplo, cuando Fischbach comenzó a armar su catre, Annautaq lo quería. Tres veces, Annautaq ahuyentó a Fischbach, quien finalmente se rindió.

Pero Annautaq seguía insatisfecho.

Fischbach desenrolló un saco de dormir. Se acomodó y cerró los ojos.

Pero luego sintió algo en su hombro. Abrió los ojos y encontró a Annautaq encima de él, temblando. La morsa se metió dentro del saco de dormir, y él y Fischbach durmieron juntos esa noche.

Mientras tanto, el Alaska SeaLife Center intentaba múltiples formas de encontrar un vuelo. Una empresa cotizó 100.000 dólares por el viaje, lo cual superaba el presupuesto del centro, dijo Jane Belovarac, curadora de respuesta de vida silvestre de la organización.

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El centro finalmente fletó un avión. Belovarac y otro veterinario volaron al norte de Alaska con suficiente equipo para aproximadamente una semana en caso de que una tormenta retrasara su partida.

"Trajimos una jaula transportadora para traerlo de regreso, porque no quieres una morsa suelta en el avión", dijo Belovarac.

Una vez en el centro, los veterinarios se aseguraron de que Annautaq estuviera hidratado. Tuvieron que descubrir cómo alimentarlo, porque nunca antes había visto un biberón.

"Las morsas son animales muy gregarios", dijo Belovarac. "Son muy táctiles. A menudo las ves en manadas, simplemente apiladas unas sobre otras".

Pero Annautaq no sabía quiénes eran Belovarac y los veterinarios. ¿Eran otras morsas? ¿Algo más?

"Así que simplemente nos sentábamos en silencio con él y dejábamos que se acercara a nosotros", dijo.

Les preocupaba que no comiera o bebiera del biberón. Sin embargo, para el cuarto o quinto día, Annautaq ya bebía una fórmula especializada para animales.

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Para este momento, el Alaska SeaLife Center necesitaba encontrarle un hogar permanente. Solo hay cuatro instalaciones en Estados Unidos que pueden cuidar morsas, dijo Belovarac.

Los rescatistas decidieron enviar a Annautaq a SeaWorld, donde también habían entregado a otra cría en 2024, una hembra llamada Uki.

En Orlando, Annautaq y sus magníficos bigotes robaron corazones en las redes sociales mientras jugaba en un túnel morado lleno de hielo. Ahora con un peso de unos 114 kilogramos, Annautaq se acurrucaba con los miembros del personal.

Aún no lo sabía, pero le esperaba una sorpresa.

El miércoles, Annautaq avanzó pesadamente por un pasillo de cemento y vio a una posible nueva amiga: Uki. Se alzó hasta las barras de metal, donde ella esperaba al otro lado.

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Las dos crías, a kilómetros de casa, se olfatearon. Frotaron sus bigotes.

"Este es solo el comienzo", escribió SeaWorld en la descripción de un video de la pareja en las redes sociales.

Ishani Desai es reportera de noticias de última hora y otros temas, e integrante de la generación 2026-27 del Times Fellowship, un programa para periodistas al inicio de su carrera.