EE. UU. captó 12 millardos de dólares de ingresos petroleros de Venezuela, según un reporte

FILE — Secretary of State Marco Rubio walks off stage after making brief remarks at a midterm election campaign rally at Salina Regional Airport in Salina, Kan., Nov. 1, 2026. The US government received and disbursed more than $12 billion in revenue from Venezuela’s natural resource exports in the first nine months of this year, according to a confidential report by the global financial services firm KPMG. (Doug Mills/The New York Times)

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El funcionamiento de una cuenta bancaria controlada por EE. UU. arroja luz sobre cómo Washington administra los ingresos venezolanos tras capturar al presidente del país.

El gobierno de Estados Unidos recibió más de 12 millardos de dólares en ingresos de las exportaciones de recursos naturales de Venezuela en los primeros nueve meses de este año, según un informe confidencial de la firma global de servicios financieros KPMG.

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La gran mayoría de los fondos fueron devueltos a Venezuela poco después de ser recibidos, según muestra el informe. No está claro si el dinero permaneció en el país ni quiénes fueron los beneficiarios finales.

El informe ofrece el retrato más detallado hasta el momento del control financiero ejercido por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente del país en enero. El informe fue revisado por The New York Times y su contenido no había sido publicado anteriormente.

El gobierno de Donald Trump instaló un gobierno interino dócil y le encomendó abrir la industria petrolera de Venezuela a la inversión estadounidense.

El informe se redactó apenas unos días antes de las elecciones intermedias. Los legisladores demócratas prometieron en repetidas ocasiones aportar más transparencia y rendición de cuentas a la política de Washington hacia Venezuela.

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Ahora que los demócratas han ganado el control del Congreso en las elecciones intermedias, varios asesores de los legisladores demócratas dijeron que continuarían presionando al gobierno de Trump para que describa qué hace para prevenir la corrupción en Venezuela después de tomar el control de las finanzas del país.

El informe, que KPMG elaboró en nombre del gobierno de Estados Unidos, describe la actividad de la "Cuenta de Custodia de Venezuela", la cual fue establecida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para administrar el flujo de los ingresos de exportación venezolanos después de la destitución del expresidente Nicolás Maduro. La cuenta inicialmente tenía su sede en Catar, pero fue trasladada a Citibank en Nueva York a fines de enero.

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El informe no llega a ser una auditoría formal de las finanzas petroleras venezolanas, la cual los funcionarios del Departamento de Estado prometieron realizar de manera regular a principios de este año. KPMG describe su papel en el informe como asistente del Departamento de Estado en la administración de la cuenta, al ayudar a rastrear transacciones y realizar otras medidas de integridad financiera. La empresa no se describe a sí misma como auditora en el informe.

Este proporciona poca información sobre cómo los funcionarios estadounidenses y los empleados de KPMG buscaron evitar que el dinero cayera en las manos equivocadas o cómo se aseguraron de que el petróleo y otros recursos naturales de Venezuela se vendieran a precios justos.

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La cuenta recibió 12,26 millardos de dólares en depósitos entre el 3 de enero, la fecha de la intervención militar estadounidense, y fines de septiembre, según el informe. La gran mayoría de los fondos fueron devueltos a Venezuela poco después de ser recibidos, según muestra el informe.

La cuenta tenía un saldo de unos 170 millones de dólares el 30 de septiembre, la fecha de corte del informe. La cuenta también generó alrededor de 12 millones de dólares en intereses durante ese periodo.

La rapidez de los desembolsos descritos en el informe da cierta credibilidad a las afirmaciones previas de los funcionarios estadounidenses de que sirven como meros custodios de la riqueza que Venezuela obtiene de sus recursos naturales, principalmente el petróleo.

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En su forma más simple, el informe describe un proceso mediante el cual el banco central de Venezuela solicitaba fondos de la cuenta controlada por Estados Unidos. Luego, las autoridades estadounidenses desembolsaban el dinero tras asegurarse de que las solicitudes cumplieran con los criterios de integridad financiera.

El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho en repetidas ocasiones que la mayor parte de los ingresos petroleros de Venezuela se perdía a causa de la corrupción y los intermediarios extranjeros antes de que Estados Unidos destituyera a Maduro. Los reportes del Times respaldan algunas de esas afirmaciones.

Sin embargo, el informe de KPMG también aporta evidencia de que los funcionarios estadounidenses han mantenido la última palabra sobre cuándo se libera el dinero y quién recibe los fondos de la venta de recursos naturales que, según la Constitución de Venezuela, pertenecen a los venezolanos.

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"El gobierno de Estados Unidos estableció el control de custodia sobre los depósitos de ingresos de los recursos naturales de Venezuela" este año, dice el informe. Agrega que cada transacción tiene que ser aprobada por funcionarios del Departamento de Estado y del Tesoro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Departamento de Estado, KPMG y el gobierno de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La venta de petróleo crudo representó la gran mayoría del dinero enviado a la cuenta, según muestra el informe. La cuenta también recibió depósitos mucho menores procedentes de la venta de minerales y fertilizantes, incluidos unos 100 millones de dólares depositados por la firma mundial de materias primas Trafigura por la compra de oro venezolano.

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El informe no presenta el panorama completo de los ingresos de exportación venezolanos. Dos de los mayores exportadores de crudo de Venezuela, el gigante petrolero estadounidense Chevron y un productor local, NABEP, utilizan diferentes acuerdos financieros para vender al menos parte del petróleo que extraen en Venezuela. Y gran parte del oro de Venezuela sigue exportándose a Medio Oriente a través de canales financieros informales.

El mes pasado, NABEP comenzó a enviar petróleo a Estados Unidos en virtud de un acuerdo mediante el cual la empresa entregará al gobierno estadounidense el 35 por ciento de sus acciones y el 20 por ciento de su producción a precios por debajo de los del mercado.

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La mayor parte del dinero que fue devuelto a Venezuela desde la cuenta de custodia, 11,7 millardos de dólares, se utilizó para apuntalar la moneda nacional del país, el bolívar, a través de subastas de divisas realizadas por los bancos comerciales de Venezuela.

Esa cantidad está en línea con las estimaciones independientes de las entradas de divisas fuertes de Venezuela.

Síntesis Financiera, una consultora financiera con sede en Venezuela, estima que el gobierno venezolano gastó 12,3 millardos de dólares en subastas de divisas en los primeros nueve meses de 2026.

Los funcionarios estadounidenses también enviaron alrededor de 130 millones de dólares de la cuenta para pagar las facturas extranjeras del gobierno venezolano, en su mayoría deudas con otros gobiernos y organizaciones internacionales, según muestra el informe.

El informe no identifica a los beneficiarios finales de las subastas de divisas en Venezuela. Los anteriores reportes del Times indican que una gran parte de los dólares termina en manos de un pequeño grupo de empresas agroindustriales y corporaciones de consumo venezolanas, mientras que muchas empresas más pequeñas luchan por acceder a las divisas fuertes necesarias para la inversión.

Y la mayoría de los venezolanos continúan viviendo en la pobreza a pesar de la entrada de moneda fuerte a la economía desde la cuenta controlada por Estados Unidos. Se prevé que los precios en el país aumenten casi un 300 por ciento este año, y no se espera que la inflación anual caiga a dos dígitos hasta al menos 2028, según Síntesis Financiera.

La mayor parte de los depósitos en la cuenta provino de Trafigura y Vitol, dos gigantes mundiales de las materias primas que adquirieron los derechos exclusivos para vender petróleo venezolano tras el ataque estadounidense. El número de compradores de petróleo ha aumentado, pero esas dos empresas seguían dominando el comercio de crudo de Venezuela, según muestra el informe.

Trafigura y Vitol representaron en conjunto el 61 por ciento del dinero depositado en la cuenta para fines de septiembre, según muestra el informe.

Tyler Pager es corresponsal del Times para la Casa Blanca y cubre al presidente Trump y su gestión.

Anatoly Kurmanaev cubre Venezuela para el Times.