Lenia Batres ya espera 2027 para ser la próxima presidenta de la Corte: surgen voces que apuntan a un artículo de la Reforma Judicial

La jueza de la SCJN criticó que, de acuerdo con ella, el presidente cediera la palabra antes de terminar su intervención y recordó el cambio de presidencia el próximo año. Crédito: X/@SCJN

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La ministra Lenia Batres interrumpió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, durante la sesión de este 9 de noviembre, en una discusión sobre el plazo de un procedimiento y la forma de otorgar el uso de la palabra. El intercambio ocurrió después de que seis de los nueve integrantes del pleno rechazan sus argumentos.

Batres vinculó el debate con el cambio de presidencia de la SCJN previsto para el próximo año: “A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte, porque si no va a ser imposible que expliquemos algo”.

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La ministra sostuvo que el plazo propuesto es de tres meses, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Cuando Aguilar Ortiz intentó posibilitar la intervención del ministro Giovanni Figueroa Mejía, Batres reclamó: “Si quiere darme la palabra, el día que usted guste”. Más adelante afirmó que sus proyectos “se leen de manera un poco extraña”.

Artículo 94 ordena rotar la presidencia de la Suprema Corte cada dos años según la votación

Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf ocupan las siguientes posiciones en el cómputo oficial de votos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La SCJN enfrenta una contradicción en la Constitución sobre la presidencia y su rotación: el artículo 94 ordena renovarla cada dos años según la votación obtenida en la elección, mientras el artículo 97 fija un periodo de cuatro años sin reelección inmediata.

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De acuerdo con los resultados finales del INE, Aguilar Ortiz recibió 5 millones 900 mil 789 votos. Le siguieron Lenia Batres Guadarrama, con 5 millones 534 mil 681; Yasmín Esquivel Mossa, con 4 millones 985 mil 925, y Loretta Ortiz Ahlf, con 4 millones 736 mil 571.

El artículo 94 establece que “la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”. Bajo esa disposición, el orden de los sufragios sería determinante para definir la sucesión.

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Artículo 97 establece un mandato de cuatro años

El Semanario Judicial de la Federación clasifica como antinomia la coexistencia de dos normas con consecuencias incompatibles. Crédito: X/ @SCJN

El artículo 97 contiene una regla distinta: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

Dicha disposición no establece que el cargo se asigne conforme al número de votos obtenidos en la elección. En cambio, señala que la decisión corresponde al Pleno de la Suprema Corte, integrado por sus propios miembros.

El listado del INE coloca después de las primeras cuatro posiciones a María Estela Ríos González, con 4 millones 440 mil 634 votos; Giovanni Azael Figueroa Mejía, con 3 millones 411 mil 191; Irving Espinosa Betanzo, con 3 millones 354 mil 485; Arístides Rodrigo Guerrero García, con 3 millones 278 mil 988, y Sara Irene Herrerías Guerra, con 3 millones 053 mil 788.

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La coexistencia de ambas reglas configura una posible antinomia, definida por el Semanario Judicial de la Federación como la situación en la que dos normas del mismo sistema jurídico, vigentes en los mismos ámbitos temporal, espacial, personal y material, atribuyen consecuencias incompatibles a un mismo supuesto e impiden su aplicación simultánea.

Reforma de 2024 ordena aplicar sus disposiciones de forma literal

El decreto publicado el 15 de septiembre de 2024 ordena la aplicación literal de la reforma al Poder Judicial. REUTERS/Luis Cortes

Por otro lado, Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló que el decreto de la reforma resuelve la controversia entre los dos artículos de la Constitución.

El decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, incluye artículos transitorios que restringen la interpretación de sus disposiciones.

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En un inicio, el artículo Décimo Primero señala que los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deben atenerse a la literalidad del decreto. También prohíbe interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o volver nugatorios sus términos o vigencia, de forma total o parcial.

El artículo Décimo Segundo transitorio deroga todas las disposiciones que se opongan al decreto constitucional de 2024. Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN)/Handout via REUTERS.

El artículo Décimo Segundo deroga todas las disposiciones que se opongan al decreto. La reforma que plantea la renovación de la presidencia cada dos años, conforme al orden de votación, corresponde a 2024.

Según los criterios expuestos por la Suprema Corte, antes de declarar una colisión normativa el juzgador debe intentar resolverla mediante interpretación jurídica. Si esa vía no permite eliminar la incompatibilidad, procede aplicar criterios de jerarquía, cronología o especialidad.

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El criterio jerárquico establece que una norma subordinada debe ceder ante otra de mayor rango. El cronológico dispone que una norma posterior desplaza tácitamente a la anterior cuando ambas resultan incompatibles. El de especialidad da preferencia a la norma que regula de manera particular un supuesto frente a otra de alcance general.

En la contradicción sobre la presidencia de la SCJN, el criterio cronológico podría favorecer la norma incorporada con la reforma de 2024, que prevé la rotación cada dos años de acuerdo con los votos obtenidos. El Pleno no se ha posicionado formalmente sobre cuál de las dos disposiciones aplicará.

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