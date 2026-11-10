Unidad para las Víctimas alerta por estafas con falsas indemnizaciones y ayudas - crédito Colprensa

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La Unidad para las Víctimas lanzó una alerta nacional por posibles estafas dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado. La entidad advirtió que delincuentes estarían usando llamadas, mensajes de WhatsApp, logotipos y documentos falsos para exigir dinero a cambio de supuestamente gestionar, desbloquear o acelerar indemnizaciones administrativas y ayudas humanitarias.

Según información publicada por Blu Radio, la alerta se activó después de que se conocieran varias denuncias de ciudadanos que fueron contactados por personas que se presentaban como funcionarios o intermediarios de la entidad. El objetivo de los contactos sería generar confianza y convencer a las víctimas de que deben pagar para acceder a recursos que en realidad no requieren ningún cobro.

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En uno de los casos reportados, una persona habría exigido 300.000 pesos para supuestamente autorizar el desembolso de unas ayudas. En otra situación, se habría pedido dinero para agilizar el trámite de una indemnización. También se conocieron denuncias en las que solicitaron datos personales con el argumento de gestionar la entrega de recursos.

Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia, julio 11, 2022. REUTERS/Luisa González

Estafadores usan mensajes y perfiles falsos

La Unidad explicó que los responsables utilizan expresiones como “ayuda congelada”, “pago bloqueado”, “desembolso retenido” o “indemnización pendiente de autorización” para hacer creer a las personas que existe un problema con sus recursos y que deben pagar para resolverlo.

En algunos casos, los contactos se realizan desde perfiles de WhatsApp que incluyen fotografías, logotipos institucionales e incluso documentos que aparentan ser oficiales. Sin embargo, la entidad insistió en que estos elementos no prueban que quien escribe o llama sea realmente un funcionario autorizado.

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La institución recordó que ningún funcionario, intermediario o particular puede cobrar por reconocer, priorizar, agilizar o entregar una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria. Todos los trámites relacionados con estos procesos son gratuitos y deben hacerse directamente a través de los canales oficiales.

La entidad advirtió que una de las estrategias utilizadas por los responsables consiste en generar sensación de urgencia. Los mensajes buscan convencer a las víctimas de que pueden perder el beneficio si no realizan rápidamente una transferencia, consignación, giro o pago en efectivo.

Por esa razón, la Unidad pidió a las personas no entregar dinero bajo ninguna circunstancia para supuestamente liberar recursos o acelerar trámites. También recomendó verificar cualquier comunicación antes de responder o suministrar información.

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Estafas - crédito Colprensa

Unidad pide proteger datos personales y bancarios

Además de solicitar dinero, los estafadores pueden intentar obtener información sensible de las víctimas. La Unidad recomendó no entregar copias de la cédula, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas a personas cuya identidad no haya sido plenamente confirmada.

La advertencia busca evitar que estos datos sean utilizados para cometer nuevos fraudes, acceder a productos financieros o suplantar a las víctimas en otros trámites.

La Unidad para las Víctimas reiteró que ninguna persona necesita pagar intermediarios para acceder a indemnizaciones o ayudas humanitarias. También recordó que ningún tercero puede garantizar que un trámite sea priorizado o que un pago sea entregado más rápido a cambio de dinero.

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La entidad insistió en que los procesos se realizan por los canales institucionales y de acuerdo con los criterios establecidos para cada caso. Cualquier persona que prometa saltarse esos procedimientos mediante un pago debe ser considerada sospechosa.

La recomendación principal es desconfiar de mensajes que ofrezcan desbloquear recursos, autorizar pagos pendientes o acelerar indemnizaciones. Antes de realizar cualquier acción, la persona debe confirmar la información directamente con la entidad y evitar compartir datos personales o financieros.

Con la alerta, la Unidad busca reducir el número de víctimas de estas estafas y evitar que personas afectadas por el conflicto armado pierdan dinero o expongan su información privada. La institución reiteró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que cualquier cobro relacionado con indemnizaciones o ayudas debe generar una señal de alerta.

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