Cómo el presidente de Paraguay causó el ascenso de un banco, y su caída

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Los fiscales acusaron a Santiago Peña de canalizar casi un millardo de dólares de fondos gubernamentales al banco Ueno mientras sus ejecutivos otorgaban imprudentes préstamos internos.

El banco ofrecía a los paraguayos un elegante futuro financiero con solo un toque de la tarjeta de crédito y una notificación en sus teléfonos, además de tentadoras ofertas de un 40 por ciento de reembolso en las compras realizadas con tarjeta de crédito.

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Tenía llamativos acuerdos de patrocinio con equipos de fútbol y ambiciones de ser una empresa emergente de un millardo de dólares. Dos de cada tres adultos paraguayos se sumaron, desde indígenas que se registraban para obtener sus primeras cuentas bancarias hasta las élites y los jóvenes urbanos del país.

Pero la semana pasada, en medio de acusaciones de operaciones con información privilegiada y colusión entre el banco y los reguladores, la ilusión digital se desvaneció. Los clientes abrieron sus aplicaciones el martes por la mañana para ver las palabras "Intentá más tarde". Intentar más tarde no sirvió de nada.

El banco, Ueno, había colapsado, sumiendo a Paraguay, un país de bajos impuestos que a veces se promueve como el nuevo Dubái, en una crisis en espiral de dinero, política e investigaciones penales.

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Sin acceso a sus cuentas, millones de personas no pudieron retirar efectivo ni usar tarjetas de crédito o la aplicación del banco para comprar combustible, medicamentos o alimentos. Los fiscales presentaron cargos contra decenas de funcionarios públicos y ejecutivos del banco, y días de protestas airadas culminaron el viernes por la noche con el juicio político unánime y el arresto del presidente Santiago Peña, un aliado del presidente Donald Trump que alguna vez fue un favorito internacional de la derecha.

El sábado, los fiscales imputaron a Peña, acusándolo de desviar casi un millardo de dólares de dinero gubernamental a Ueno mientras sus ejecutivos otorgaban imprudentes préstamos internos. Al mismo tiempo, dijeron, Carlos Carvallo, el expresidente del banco central de la nación, miró hacia otro lado y mintió a los legisladores mientras el banco se hundía.

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Peña, de 47 años, un economista conservador, ha negado cualquier irregularidad. Pero para sus críticos, el asombroso ascenso y caída del banco es una parábola de cómo la mezcla del poder político y el beneficio privado puede dejar a millones de personas engañadas.

Dionisio Borda, de 77 años, que ha sido ministro de Hacienda para presidentes conservadores y progresistas, describió el esquema, que consistió en desviar cientos de millones de dólares en préstamos sin respaldo a empresas fantasma, como un fraude descarado al pueblo paraguayo.

Peña renunció el jueves, pero el Congreso se negó a aceptar su renuncia, y el viernes fue sometido a juicio político, una medida que le niega la inmunidad que conlleva ser un expresidente.

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En una declaración en video el jueves, Peña dijo que renunciaba para preservar la estabilidad institucional, sin admitir responsabilidad por el escándalo. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", dijo.

Justo antes de colapsar, el banco reportó tener 2,8 millardos de dólares en depósitos, y los analistas estiman que un tercio de eso podría no devolverse nunca. Los expertos dijeron que era poco probable que la crisis se extendiera a otros bancos, pero muchos temen impactos más amplios en la economía.

Las empresas han estado reportando ventas en picada; muchas compañías con cuentas en Ueno podrían ir a la quiebra; y una décima parte de los fondos del sistema de seguridad social, aproximadamente 450 millones de dólares, está en peligro. En total, Ueno tenía casi un millardo de dólares en fondos públicos. Si el gobierno recuperará ese dinero, o cuándo, es una incógnita.

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Y muchos de los casi tres millones de paraguayos con cuentas en el banco enfrentarán angustia por los gastos diarios en el futuro inmediato. El fondo de seguro de depósitos respaldado por el estado cubre hasta 38.000 dólares por persona, lo que abarca a cerca del 97 por ciento de los depositantes. Pero podrían pasar semanas o meses hasta que se les reembolse por completo.

Las élites de Paraguay a menudo tienen cuentas en otros bancos y dinero guardado en el extranjero, pero los taxistas, los lustrabotas y los vendedores ambulantes fueron tomados por sorpresa. Eduardo Nakayama, un senador de la oposición, remarcó que la desigualdad va más allá de que algunas personas ganen más; también significa, apuntó, que algunos pueden perderlo todo mientras otros no pierden nada.

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Un ascenso extraordinario

Peña asumió el cargo en agosto de 2023. Poco después, dicen los fiscales, comenzó a reunir las piezas para convertir a Ueno en un gigante financiero que se convertiría en uno de los patrocinadores de una gala celebrada en el complejo Mar-a-Lago de Trump en febrero.

Peña designó rápidamente a Carlos Carvallo, quien acababa de renunciar como presidente de Ueno, para dirigir el banco central de Paraguay. La institución aceleró la transición de Ueno de prestamista digital a un banco en toda regla y aprobó una fusión con Visión Banco, un banco tradicional que tenía problemas por una avalancha de préstamos impagos. El banco central también permitió que Ueno mantuviera esos préstamos impagos fuera de su balance general por hasta 20 años.

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La fusión le dio a Ueno alrededor de un millón de clientes nuevos y una red nacional de sucursales que obtuvo una nueva y atractiva imagen. Los fondos gubernamentales comenzaron a fluir hacia el banco, alcanzando los 850 millones de dólares antes del colapso. Hasta marzo del año pasado, Peña también era accionista de Ueno Holding, una empresa hermana de Ueno, según documentos gubernamentales.

Los registros públicos muestran que el director ejecutivo de Ueno, Miguel Vázquez, creó un conglomerado de al menos 39 empresas, incluida una aplicación de transporte compartido, una empresa de tecnología, un periódico y una agencia de viajes. Estas empresas recibieron lucrativos contratos gubernamentales por valor de 38 millones de dólares durante el mandato de Peña, según muestran los registros.

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Los fiscales dicen que Peña y los ejecutivos de Ueno trabajaron en conjunto: los fondos del gobierno le dieron liquidez al banco, justo cuando Ueno prestaba enormes sumas a empresas propiedad de personas vinculadas al banco. Todo esto, dijeron los expertos, impulsó la expansión vertiginosa del conglomerado.

"En lugar de pisar el freno, pisaron el acelerador", dijo Borda, el exministro.

Vázquez, de 36 años, se presentaba a sí mismo y a su banco como ambiciosos disruptores al estilo de Silicon Valley con amigos en las altas esferas. En un pódcast de 2024, habló sobre su lealtad y amistad con Peña en las buenas y en las malas. Se comparó con Elon Musk, dijo que imaginaba que Paraguay se convertiría en una versión mejorada de Suiza y habló de crear el primer unicornio --una empresa emergente de un millardo de dólares-- de Paraguay.

Al patrocinar a la selección nacional de fútbol y eventos de alto perfil encabezados por artistas de la talla de Shakira, el banco atrajo multitudes de clientes nuevos, muchos de los cuales nunca antes habían tenido una cuenta bancaria.

Para muchos, esa fue una experiencia nueva y emocionante. Para Baiguejai Etacoro, de 25 años, quien nació en una tribu nómada en el remoto bosque del Chaco en el interior de Sudamérica, entrar al sistema financiero fue "interesante". Después de registrarse en Ueno, recibió un préstamo de 80 dólares para comprar máquinas de cortar pelo para su negocio de barbería. Su esposa obtuvo 640 dólares para una motocicleta.

Un colapso impactante

El ascenso meteórico de Ueno no estuvo exento de escépticos. Pero los conocedores del sector bancario dudaban en hablar, dijeron algunos funcionarios, porque el sector bancario estaba en auge.

Fernando Arriola, fundador de la Cámara Fintech de Paraguay, comentó que todo el mundo hablaba del tema; querían saber cómo obtenían su dinero, dijo.

Peña y sus aliados desestimaron en gran medida cualquier preocupación, incluso en 2024, cuando el presidente calificó como como "mezquina" y "mentirosa" una pregunta sobre posibles conflictos de intereses. Más tarde tachó las críticas a Ueno de "terrorismo financiero". El año pasado, cuando se le cuestionó sobre su riqueza personal y una nueva mansión, advirtió a los periodistas que tuvieran "cuidadito".

Pero para este mes de abril, según informes de noticias locales, los reguladores habían comenzado a advertir sobre las inusuales prácticas de préstamos del banco.

En junio, supervisores de nivel medio del banco central detectaron algo raro, según un funcionario con conocimiento de las investigaciones que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Ueno había prestado casi 150 millones de dólares a tres entidades poco conocidas dirigidas por empleados de Vázquez, según una denuncia del banco central enviada a los fiscales. Decenas de préstamos más siguieron el mismo patrón, dijo el funcionario: sumas inmensas para firmas pequeñas vinculadas a Ueno con pocas posibilidades de pagarlas.

Un supervisor del banco central, Fernando Rivarola, distribuyó en julio un memorando interno de 25 páginas que decía que Ueno se había convertido en una bomba de tiempo financiera. Su informe, que se filtró a los medios de comunicación, instaba a una intervención gubernamental inmediata.

Los jefes de Rivarola lo amenazaron públicamente con una demanda, mientras que Peña lo trasladó a otra agencia gubernamental.

En respuesta a las preguntas de los legisladores, el banco central emitió un informe en octubre. Pero no logró calmar sus preocupaciones, ni las de los inversionistas, quienes comenzaron a deshacerse de las acciones de Ueno.

El banco se apresuró a recaudar fondos y prácticamente imploró a los clientes que se quedaran, ofreciendo un reembolso del 50 por ciento.

Antes del amanecer del martes, el banco central dijo que Ueno era insolvente. Los reguladores tomaron el control, pegando carteles de "LACRADO" en las sucursales del banco.

Varios de los ejecutivos del banco, incluido Vázquez, fueron arrestados y llevados a la cárcel. Esa noche, los trabajadores retiraron el logotipo de Ueno del estadio nacional de fútbol.

El viernes, Peña fue arrestado en su residencia y trasladado a una base militar.

Unas horas más tarde, Carvallo, el destituido presidente del banco central, se entregó. Enfrenta cargos de abuso de poder para beneficio personal y falsificación de documentos públicos. Su abogado dijo a los periodistas que Carvallo no había participado en decisiones regulatorias con respecto al banco. Los abogados de Vázquez no respondieron a una solicitud de comentarios.

Los investigadores registraron la casa de Vázquez, y sus hallazgos se revelaron en fotografías e informes de los medios de comunicación: una cancha de fútbol privada, nueve vehículos de lujo por valor de 1,4 millones de dólares y un unicornio gigante de madera afuera de su habitación.

Daniel Duarte Braga colaboró con reportería desde Asunción.

Adam B. Ellick es el jefe de la corresponsalía del Times en Brasil, con sede en São Paulo.

Daniel Duarte Braga colaboró con reportería desde Asunción.