Joe Biden dice que el cáncer limitará la promoción de su nuevo libro

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"Algunos días son mejores que otros. No me ha detenido. Pero a veces me frena", escribió el expresidente en X sobre su enfermedad. "No podré tener tantas conversaciones sobre mi libro como esperaba".

El expresidente Joe Biden dijo el domingo que su salud le impediría hacer tantas apariciones públicas para promocionar su libro de memorias de próxima publicación como había esperado.

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El expresidente, de 83 años, cuya salud ha sido objeto de escrutinio desde su paso por la Casa Blanca, fue diagnosticado el año pasado con una forma agresiva de cáncer de próstata que se propagó a sus huesos. Biden se sometió a radioterapia y cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel, y su hijo Hunter Biden dijo en una entrevista en el verano que su estado estaba empeorando y causándole dolor.

Biden dijo que había comenzado a escribir el libro de memorias, Promise Me, America, que abarca sus años como presidente, cuando recibió el diagnóstico. Posteriormente indicó que sintió una intensa presión para terminar con rapidez mientras luchaba contra la enfermedad, y dijo que estaba "trabajando a marchas forzadas" con su editorial.

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Ahora dice que su cáncer también afectará su capacidad para promocionar el libro.

"Algunos días son mejores que otros. No me ha detenido. Pero a veces me frena", Biden escribió el domingo en una publicación en X. "Lo que eso significa es que, lamentablemente, no podré tener tantas conversaciones sobre mi libro como esperaba".

Añadió: "Mis médicos continúan alentados por cómo he respondido al tratamiento".

La edad y la salud de Biden fueron motivo de un intenso debate durante su último año en el cargo. Biden puso fin a su candidatura a la reelección después de un desastroso desempeño en el debate de junio de 2024 contra el presidente Donald Trump, durante el cual Biden varias veces perdió el hilo de sus pensamientos.

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Hunter Biden dijo en un pódcast en julio que creía que su padre estaba sufriendo de cáncer sin saberlo durante ese debate. (Expertos médicos que no estuvieron involucrados en la atención de Biden dijeron que era poco probable que su desempeño en el debate se viera afectado por el cáncer, que fue diagnosticado meses después).

El expresidente vendió los derechos de su libro de memorias por 10 millones de dólares el año pasado y anunció en julio de 2026 que se publicaría justo después de las elecciones intermedias, el 17 de noviembre. Entre otras cosas, el libro abarcará el manejo de Biden de la pandemia de coronavirus, las guerras en Afganistán y Ucrania, y las secuelas del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

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"Es sobre quiénes somos como nación. Lo que defendemos. Y el papel de Estados Unidos en el mundo", escribió Biden en la publicación en X. "Más que nada, se trata de mi fe en el pueblo estadounidense y en el gran experimento estadounidense de autogobierno y democracia".

Evan Gorelick escribe para The Morning, el boletín principal del Times, que se envía diariamente. Radica en Nueva York.