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Trump 'solo bromeaba' al pedirle al ejecutivo de las luchas que fuera su secretario de prensa

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El presidente dijo el domingo que al director ejecutivo de la UFC "le encanta la idea" de ser el portavoz de la Casa Blanca, pero que su oferta pública del puesto fue "solo un poco de diversión".

El presidente Donald Trump dijo el domingo que "solo bromeaba" cuando dijo que quería nombrar a Dana White, el director ejecutivo del Ultimate Fighting Championship y amigo suyo de mucho tiempo, para que fuera su próximo secretario de prensa de la Casa Blanca.

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Trump dijo a periodistas en Florida que una publicación en redes sociales del sábado, en la que anunciaba que a White se le había ofrecido el puesto --y le suplicó que aceptara y que trajera consigo a otros peleadores para que fungieran como sus asistentes-- era "solo un poco de diversión".

"Solo bromeaba", dijo Trump el domingo. "A Dana le encanta la idea, y solo hay un Dana". Añadió: "No te meterías con él".

Trump confirmó que White tenía previsto reunirse con él en la Casa Blanca el lunes, un encuentro que White anunció el sábado cuando, aparte de eso, declinó hacer comentarios sobre la oferta del presidente.

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"Tenemos una reunión el lunes, así que estoy seguro de que tendré más de qué hablar después de eso", dijo White durante una conferencia de prensa posterior a una pelea en Londres el sábado.

En junio, coincidiendo con el Día de la Bandera y el cumpleaños número 80 del presidente, White organizó una pelea de jaula de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Trump ha apoyado a la Ultimate Fighting Championship, empresa de promoción de las artes marciales mixtas, y a White, y ha asistido regularmente a las peleas de la liga durante su presidencia.

Trump no ha tenido secretario de prensa desde mediados de octubre, cuando Katie Zacharia, una comentarista a quien Trump eligió para reemplazar a Karoline Leavitt, fue obligada a dejar el cargo después de apenas cinco días.

Leavitt salió del puesto en agosto, poco después de regresar de su licencia de maternidad, aludiendo a la necesidad de pasar más tiempo con sus hijos pequeños.

"Ese fue un ejemplo de algo en lo que yo estaba bromeando, y luego la gente dijo: 'Sabes, en realidad es una idea bastante buena'", dijo Trump el domingo sobre White como posible reemplazo.

Erica L. Green es corresponsal en la Casa Blanca y cubre al presidente Donald Trump y su gestión.

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