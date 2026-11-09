EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 9 de noviembre

El sistema frontal número 4 permanece estacionario sobre el golfo de México y el oriente del territorio nacional. Su interacción con un canal de baja presión en el litoral del golfo y una vaguada en altura sobre el noreste del país deja lluvias puntuales muy fuertes en el noreste de Tamaulipas y lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y este de Nuevo León, así como en el centro y sur de Veracruz. San Luis Potosí registra chubascos.