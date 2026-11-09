EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 9 de noviembre

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El sistema frontal número 4 permanece estacionario sobre el golfo de México y el oriente del territorio nacional. Su interacción con un canal de baja presión en el litoral del golfo y una vaguada en altura sobre el noreste del país deja lluvias puntuales muy fuertes en el noreste de Tamaulipas y lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y este de Nuevo León, así como en el centro y sur de Veracruz. San Luis Potosí registra chubascos.
La masa de aire frío asociada al sistema mantiene el descenso de temperaturas en el norte y noreste del país. También provoca bancos de niebla densos en esas regiones y en el oriente nacional.
Coahuila presenta lluvias puntuales intensas en su zona norte, noreste y este, mientras Nuevo León registra el mismo fenómeno en el norte y Tamaulipas en el norte y noroeste de su territorio.