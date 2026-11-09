Cobertura en vivo
EN VIVO
México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 9 de noviembre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar

Últimas actualizaciones

EN VIVO
06:57 hsHoy

El sistema frontal número 4 permanece estacionario sobre el golfo de México y el oriente del territorio nacional. Su interacción con un canal de baja presión en el litoral del golfo y una vaguada en altura sobre el noreste del país deja lluvias puntuales muy fuertes en el noreste de Tamaulipas y lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y este de Nuevo León, así como en el centro y sur de Veracruz. San Luis Potosí registra chubascos.

La masa de aire frío asociada al sistema mantiene el descenso de temperaturas en el norte y noreste del país. También provoca bancos de niebla densos en esas regiones y en el oriente nacional.

Coahuila presenta lluvias puntuales intensas en su zona norte, noreste y este, mientras Nuevo León registra el mismo fenómeno en el norte y Tamaulipas en el norte y noroeste de su territorio.

Clima en México
(@conagua_clima)

Temas Relacionados

Clima en MéxicoEN VIVOConaguaServicio Meteorológico NacionalCLIMACDMXEstadosLLUVIASPRONÓSTICO DEL TIEMPOmexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 8 de noviembre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 8 de noviembre

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 8 de noviembre

La competencia reduce su número de participantes tras una nueva ronda de eliminaciones en esta semana

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 8 de noviembre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 9 de noviembre

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Oaxaca

Quién fue el noveno eliminado de La Granja VIP 2026

El reality suma un noveno expulsado luego de una gala que arrancó con la salida voluntaria de Natalia Alcocer

Quién fue el noveno eliminado de La Granja VIP 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Todos los cortes de la Ciudad y cómo llegar a la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

Todos los cortes de la Ciudad y cómo llegar a la misa del Papa en el Monumento de los Españoles

El error que dejó a 30 millones de personas sin luz: cuando colapsó la red eléctrica y solo la luna llena pudo iluminar la noche

Fue el celestino de Juan Domingo Perón y de otras cincuenta parejas: la vida de Roberto Galán y el romance como espectáculo televisivo

La noche de los cristales rotos: la turba nazi que atacó a los judíos alemanes y anticipó el horror del Holocausto

Ingresó a un bar lleno de gente y nunca salió: la desaparición de un estudiante, el amigo que se negó a hablar y 20 años sin respuestas

INFOBAE AMÉRICA

Diplomacia, entre el orden y el poder

Diplomacia, entre el orden y el poder

Continuismo del narcoestado plurinacional en Bolivia

El actor que interpreta Pennywise en ‘It’ asegura que sería el mejor villano para el próximo James Bond: “Creo que lo haría bien”

Tiroteo en Polonia: murió el autor del ataque que dejó seis muertos y 15 heridos en el centro de Cracovia

Q+ Network suspende la programación de su podcast fallecimiento del padre de Abneer Robles: “Lo acompañamos con respeto”

DEPORTES

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

Marcó un gol histórico con Boca y hoy es entrenador del club: la prueba en River, las enseñanzas de Bianchi y de qué se arrepiente

El drástico cambio en la rutina de entrenamiento del Colo Barco desde que llegó a Europa: “Te tratan como a un robot”

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid