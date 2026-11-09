Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

La presentadora aprovechó para grabar videos virales con su hija y destacó su belleza (Maleja Restrepo/TikTok)

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La actriz Maleja Restrepo se conmovió al ver a su hija Guadalupe lista para asistir a una fiesta de 15 años. El momento lo compartió con su esposo, el deportista Tatán Mejía, y con su madre mediante videollamadas.

La también creadora de contenido mostró a sus seguidores la reacción de su familia al ver a su hija mayor arreglada para la celebración. Guadalupe Mejía Restrepo apareció con un vestido para asistir al evento y las respuestas de sus familiares hicieron que el contenido se viralizara.

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La adolescente suele participar en las publicaciones que sus padres comparten sobre su vida cotidiana junto a su hermana menor, Macarena, y ha ganado reconocimiento entre los seguidores de la familia en plataformas digitales.

La imagen de Guadalupe lista para el evento hizo que Maleja Restrepo rompiera en llanto. La presentadora llamó a Tatán Mejía para que pudiera verla antes de salir. El deportista reaccionó con sorpresa y emoción al observar a su hija.

La familia emocionó a sus seguidores al mostrar su unión familiar (Maleja Restrepo/Instagram)

Tatán Mejía bromeó con Guadalupe al verla lista para la celebración

Durante la llamada, Tatán Mejía saludó a la joven y destacó su apariencia: “Hola, mi amor. Ay, no. A ver. Hola, mi tesoro. Ay, no. Ah, muñeca, ¿cómo estás de linda, mi amor? A verte. Muestre, muestre. Ay, muñeca linda, estás muy linda, mi amor”.

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Guadalupe respondió al saludo y agradeció los elogios de su padre, que continuó con una frase en tono de broma: “Estás hermosa. Me hace el favor y no baile con ningún hombre, ¿bueno?”. Maleja Restrepo se rio de la intervención y le dijo: “No, amor, aquí la chillada”.

La publicación, además, llamó la atención por un detalle que sus seguidores identificaron de inmediato, pues Restrepo tiene guardado el contacto de su pareja como “COSOTA”.

El video incluyó la frase “admirando la paternidad a través de los ojos de Sebas”, con la que la presentadora se refirió a la reacción de Tatán ante el crecimiento de Guadalupe. En los comentarios, varios usuarios señalaron que el deportista parecía contener las lágrimas mientras hablaba con la adolescente.

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“Él con sus ojitos aguados” y “Ese hombre se le ve el amor por sus hijas, pero se aguantó la lágrima”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación. Otros internautas destacaron la relación que ambos han mostrado con sus dos hijas en los contenidos que comparten.

El deportista Sebastián 'Tatán' Mejía y su pareja Maleja Restrepo se conmovió al ver a su niña arreglada para una fiesta de 15 años (Maleja Restrepo/TikTok)

La madre de Maleja Restrepo destacó el parecido entre su hija y Guadalupe

El momento familiar continuó con una videollamada a la madre de Maleja Restrepo, que también reaccionó al ver a Guadalupe arreglada para la celebración. La abuela expresó su sorpresa y no ocultó la emoción por la imagen de su nieta.

“¿Qué es esto? Ay, nooo. Ay, muñeca, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, no, no, no caigo de mi sorpresa”, dijo al comienzo de la conversación. Después, resaltó el parecido físico entre Guadalupe y la presentadora: “¿Ah? Pero haga de cuenta Maleja. Estoy que lloro, soy yo. Ay, no, qué belleza”.

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Al enterarse de que la joven se dirigía a una fiesta de 15 años, la mujer le deseó que disfrutara la experiencia: “Estás divina, chiquita, divina. Las amo, mis amores. Disfruten, nenita linda, disfruta enormemente. Qué rico que estés disfrutando ese momento tan lindo, muñeca. Y estás preciosa”.

Maleja Restrepo realiza una videollamada con su madre para mostrarle a su hija Guadalupe antes de asistir a una celebración de 15 años (Maleja Restrepo/TikTok)

Maleja acompañó ese fragmento con un mensaje dirigido a su madre: “La maternidad devolviéndome una y otra vez a mi propia madre, te amo”. Los seguidores coincidieron en que el video despertó nostalgia entre quienes han visto crecer a Guadalupe en redes sociales.

“A todos nos da la misma nostalgia ver a Guada tan grande y linda”, escribió una usuaria. Otro comentario señaló: “Yo siento que la adolescencia de Guadalupe nos está pegando duro a todos los que las vimos desde bebés”.

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