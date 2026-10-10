Un vuelo de Medellín a Nueva York deja 9 heridos tras sufrir turbulencia severa

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El vuelo 42 de Avianca se dirigía al Aeropuerto John F. Kennedy desde la capital colombiana cuando 'se encontró con turbulencia inesperada' y fue desviado a Miami.

Nueve personas resultaron heridas la madrugada del viernes, y ocho fueron trasladadas a hospitales, después de que una turbulencia severa sacudiera a un avión con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, lo que hizo que se desviara a Miami.

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El vuelo 42 de Avianca se dirigía a Nueva York desde Medellín, Colombia, cuando "presentó una turbulencia imprevista", dijo en un comunicado Reyna Figueroa, vocera de la aerolínea.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 3:25 a. m., según FlightRadar24, un sitio de rastreo.

Tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros resultaron heridos durante la turbulencia, dijo Figueroa. El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade dijo en un comunicado que había transportado a ocho personas, una a un centro de traumatología y siete a hospitales locales. Las autoridades no hicieron comentarios sobre el estado de los pasajeros y los miembros de la tripulación que resultaron heridos.

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Los videos publicados por las estaciones de noticias locales en Miami mostraban a pasajeros que sostenían bolsas de hielo en sus cabezas y eran transportados en camillas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que investigaría el incidente.

El avión, un Airbus A320, partió de Medellín a las 11:22 p. m. hora local del jueves, según FlightRadar24. Su llegada al aeropuerto Kennedy estaba programada para alrededor de las 5:20 a. m. del viernes, y voló hacia el norte sobre Jamaica y Cuba a una altitud de aproximadamente 11.000 metros antes de que fuera desviado.

No quedó claro de inmediato exactamente dónde ocurrió la turbulencia o cuánto tiempo duró.

Figueroa dijo que el A320 tenía una capacidad de 190 pasajeros, aunque el número exacto de pasajeros y tripulantes a bordo del vuelo aún no estaba claro.

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El resto de los pasajeros fue embarcado en un avión de reemplazo en Miami, volaron a Nueva York el viernes por la mañana y llegaron al aeropuerto Kennedy a las 10:50 a. m.

Figueroa dijo que "el avión original está siendo sometido a las inspecciones de seguridad y mantenimiento correspondientes".

"Avianca mantiene contacto con los pasajeros y tripulantes involucrados", dijo.

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