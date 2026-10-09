Con Isaías en el golfo, 2 ciclones del Pacífico se dirigen hacia México

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Mientras el huracán Isaías avanza a toda velocidad hacia Estados Unidos por el golfo de México, el huracán Simón y la tormenta tropical Rachel se mueven hacia México y el suroeste estadounidense.

Tres ciclones con nombre están activos en América del Norte este fin de semana, una confluencia inusual que tiene a millones de personas preparándose para posibles efectos graves.

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Mientras el huracán Isaías avanza a toda velocidad hacia Estados Unidos por el golfo de México, un par de sistemas del Pacífico --el huracán Simón y la tormenta tropical Rachel-- se dirigen hacia México y el suroeste estadounidense. Traen consigo la amenaza de una rápida intensificación y de inundaciones costeras, pero también un posible alivio a una brutal ola de calor en el sur de California.

Lo que debes saber

El huracán Simón se intensifica rápidamente frente a la costa occidental de México y amenaza el litoral con vientos peligrosos, marejadas ciclónicas y lluvias intensas. La tormenta tropical Rachel podría tocar tierra cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y traer consigo una amplia nubosidad que podría reducir las temperaturas sofocantes en el sur de California. Existe una gran incertidumbre para ambas trayectorias del Pacífico debido a factores atmosféricos complejos que dificultan determinar con exactitud los impactos locales precisos. El huracán Simón

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Simón alcanzó la intensidad de huracán el jueves y ha avanzado lentamente de forma paralela a la costa occidental de México.

Los modelos informáticos que utilizan los meteorólogos para ayudarse a entender los movimientos de un ciclón han coincidido en general en que, finalmente, girará hacia el noreste en dirección a la costa, pero un cambio de unos pocos kilómetros podría alterar el momento en que toque tierra: desde tan pronto como la noche del sábado hasta principios de la próxima semana, a más tardar.

Independientemente del punto exacto en el que toque tierra, Simón permanecerá con una intensidad extrema y lo suficientemente cerca de la costa como para producir vientos perjudiciales, marejadas ciclónicas y fuertes precipitaciones. Cuanto más tiempo permanezca el sistema sobre aguas oceánicas abiertas, más tiempo mantendrá su fuerza contra la costa antes de debilitarse a medida que avanza tierra adentro.

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Simón es el más reciente de una racha notable de ciclones del Pacífico que se han intensificado rápidamente este año, impulsados en gran medida por El Niño. Si alcanza la intensidad de categoría 5, será la primera vez que se forman cuatro huracanes de categoría 5 en el Pacífico central y oriental en una sola temporada, sumándose a Genevieve, Lowell y Polo.

El motor principal que impulsa estos poderosos ciclones es el agua inusualmente cálida del océano frente a la costa occidental de México. El Niño redistribuye el agua cálida del océano a través del Pacífico tropical y altera los patrones climáticos mundiales a su paso. Si bien El Niño normalmente inhibe el desarrollo de huracanes en el Atlántico, actúa como una incubadora en el Pacífico oriental. Las temperaturas del océano cerca del huracán Polo alcanzaron casi 31,1 grados Celsius, aproximadamente 1,9 grados por encima del promedio.

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Aunque los científicos aún debaten cómo el cambio climático influye en la frecuencia y la intensidad de El Niño, las temperaturas globales de la superficie del mar han ido en aumento de forma constante durante años, a medida que los océanos absorben el exceso de calor atrapado en la atmósfera por los gases de efecto invernadero.

La tormenta tropical Rachel

Más al norte, la tormenta tropical Rachel es vigilada de cerca en el sur de California, donde los residentes han estado soportando recientemente una ola de calor.

Si bien se espera que la tormenta avance tierra adentro sobre el norte de Baja California el sábado por la noche o el domingo temprano, el centro podría desplazarse muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

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Kyle Wheeler, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en San Diego, dijo el viernes por la mañana que la trayectoria actual de Rachel todavía es incierta, pero se esperaba que algunos de sus efectos se adentraran en el sur de California. Los meteorólogos también señalaron que los modelos informáticos recientes muestran una tendencia hacia el norte en la trayectoria de Rachel.

Esta tendencia hacia el norte afectaría a la región de San Diego con lluvias generalizadas que se acumularían en las áreas de menor elevación, con un máximo de 25,4 a 50,8 milímetros, que se esperan en las montañas, y ráfagas de viento de hasta 62,7 kilómetros por hora o superiores.

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La amplitud de las nubes de los remanentes de Rachel durante el sábado podría hacer que las temperaturas en todo el sur de California desciendan aproximadamente 5,5 grados Celsius en comparación con el viernes.

Wheeler dijo que una tormenta tropical del Pacífico que toque tierra en el sur de California es un "evento bastante inusual". Añadió que el impacto directo solo ocurre una vez cada pocos años. La última tormenta tropical de gran magnitud en tocar tierra fue Hilary en 2023.

Wheeler dijo que no se espera para Rachel el mismo nivel de impacto de Hilary, que era un huracán antes de debilitarse a tormenta tropical al tocar tierra.

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Se pronostica que Rachel se mantenga como una tormenta tropical fuerte al momento de tocar tierra. Una vez tierra adentro, se espera un debilitamiento rápido a medida que el sistema haga la transición a una depresión postropical sobre el suroeste de Estados Unidos.

Alena Cerro colaboró con reportería.

Judson Jones es meteorólogo y reportero del Times; pronostica y cubre condiciones climáticas extremas.

Alena Cerro colaboró con reportería.