Combates entre el Ejército y las disidencias en Tuluá, Valle del Cauca, dejaron un soldado muerto y un suboficial herido

El enfrentamiento ocurrió el 30 de agosto de 2026 en el corregimiento de Santa Lucía, donde el Batallón de Alta Montaña N.° 10 realizaba operaciones militares - crédito Luis Jaime Acosta / REUTERS

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El soldado profesional Jorge Arbey Díaz Arias murió durante combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. El enfrentamiento ocurrió en el domingo 30 de agosto de 2026, en el corregimiento de Santa Lucía, y también dejó herido a un suboficial, que fue trasladado a un centro asistencial de Cali.

El Comando de la Tercera Brigada, unidad adscrita a la Tercera División del Ejército Nacional, informó que las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 10 adelantaban operaciones militares en esa zona cuando sostuvieron un combate con integrantes del grupo armado organizado residual frente 57 Yaír Bermúdez.

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De acuerdo con el reporte oficial, Díaz Arias falleció en medio de la confrontación. El Ejército señaló que el suboficial herido recibió atención médica en el área de operaciones, donde fue estabilizado antes de su evacuación hacia Cali.

El combate se produjo con integrantes del grupo armado organizado residual Frente 57 Yaír Bermúdez, según el reporte de la Tercera Brigada del Ejército - crédito @Ejercito_Div3 / X

El combate ocurrió durante operaciones en el corregimiento de Santa Lucía

La acción armada se registró en una zona rural de Tuluá donde las autoridades mantienen presencia militar ante la actividad de estructuras disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La institución no informó sobre posibles bajas, capturas o afectaciones entre los integrantes de esa estructura ilegal.

El Ejército indicó que el despliegue militar se mantiene en el sector. La finalidad de esas operaciones, según la institución, es contener las acciones atribuidas a ese grupo armado y reforzar las condiciones de seguridad para los habitantes de las zonas rurales del municipio.

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El soldado profesional Jorge Arbey Díaz Arias murió en combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca - crédito @Ejercito_Div3 / X

La muerte de Jorge Arbey Díaz Arias ocurrió en un escenario de operativos sostenidos contra las disidencias en distintos puntos del Valle del Cauca. Las autoridades concentraron unidades militares en áreas rurales donde persisten riesgos para la población civil y la fuerza pública.

Un suboficial fue evacuado a un centro asistencial de Cali

El suboficial que resultó herido recibió los primeros auxilios en el lugar del enfrentamiento. Después de ser estabilizado, fue evacuado a un centro asistencial de Cali, donde continúa bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron su identidad ni detalles sobre la gravedad de sus heridas. Tampoco entregaron información adicional sobre las circunstancias específicas en las que murió el soldado profesional durante el combate.

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Un suboficial del Ejército resultó herido en Tuluá, recibió atención en el área de operaciones y fue evacuado a un centro asistencial de Cali - crédito Ejército Nacional

En su comunicado, la Tercera Brigada expresó condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas de Díaz Arias. La institución aseguró que brindará acompañamiento integral y apoyo psicosocial a sus allegados tras la muerte del uniformado.

El Ejército destacó que el soldado murió durante el cumplimiento de la misión constitucional asignada a las tropas desplegadas en el departamento. El pronunciamiento oficial resaltó su trayectoria dentro de la institución y su labor como militar profesional.

El Ministerio de Defensa anunció acciones para identificar a los responsables

El Ministerio de Defensa Nacional rechazó el homicidio del soldado y atribuyó el hecho a integrantes del grupo armado mencionado A través de un mensaje difundido en la red social X, la cartera afirmó que activó sus capacidades operativas para ubicar a los responsables.

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“Desplegamos todas nuestras capacidades operativas para dar con los responsables del grupo armado organizado residual frente 57 Yaír Bermúdez y hacer que paguen ante la justicia por este crimen”, manifestó el Ministerio.

El Ministerio de Defensa rechazó el homicidio del soldado Jorge Arbey Díaz Arias y anunció acciones para ubicar a los responsables y llevarlos ante la justicia - crédito @mindefensa / X

El pronunciamiento se sumó al de la Tercera División del Ejército, que informó que la operación no concluyó con el combate del domingo y que las unidades, actualmente, permanecen en el área rural de Tuluá.

El Valle del Cauca mantiene operaciones contra varias estructuras armadas

La muerte del militar se conoce en medio de recientes acciones contra grupos armados ilegales en otras zonas del Valle del Cauca. Según la información suministrada, en El Cerrito fue capturado un presunto cabecilla del frente Adán Izquierdo.

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En Dagua, además, un presunto integrante del frente Jaime Martínez murió durante una operación militar. Esos procedimientos hacen parte de la respuesta de las autoridades frente a la presencia de estructuras disidentes en áreas rurales del departamento.

Las tropas continuarán en el corregimiento de Santa Lucía con operaciones dirigidas contra el Frente 57 Yaír Bermúdez. Por ahora, no se ha divulgado un nuevo balance sobre el combate ni información sobre eventuales resultados posteriores de la operación.