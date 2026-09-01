Colombia

Ministerio de Transporte lanzó plan para destrabar obras y trámites en Colombia: las vías rurales serán el eje de la estrategia

La cartera presentó una estrategia para recuperar capacidad de gestión estatal, con seguimiento semanal, responsables por iniciativa y mecanismos para superar frenos prediales, ambientales, contractuales y financieros en proyectos estratégicos

El Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta para acelerar proyectos, mejorar vías rurales, modernizar puertos y simplificar trámites del sector - crédito vivirenelpoblado
El Ministerio de Transporte presentó una hoja de ruta para acelerar proyectos, mejorar vías rurales, modernizar puertos y simplificar trámites del sector - crédito vivirenelpoblado
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El Ministerio de Transporte presentó su nueva hoja de ruta para acelerar la ejecución de proyectos, mejorar las vías rurales, modernizar los puertos y simplificar los trámites que afectan al sector, en especial a los sectores más afectados por emergencias recientes como el sismo del 10 de agosto.

Uno de los ejes será la creación de una Gerencia de Proyectos para hacer seguimiento semanal a las obras estratégicas del país. Cada proyecto contará con un responsable, un cronograma verificable y una ruta clara para resolver obstáculos prediales, ambientales, contractuales y financieros que actualmente frenan su avance. El objetivo, según la cartera, es que “las obras avancen y no se queden en trámites”, poniendo el foco en la ejecución y el cumplimiento.

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Impulso a las vías rurales y reactivación en zonas afectadas

La hoja de ruta prioriza la intervención de vías terciarias, que conectará productores rurales con mercados, escuelas y centros de salud. El plan contempla la participación activa de las comunidades y establece metas concretas para el seguimiento y control de resultados. Mejorar la movilidad rural es clave para aumentar la productividad y calidad de vida en las regiones apartadas.

Las señales PR ofrecen a usuarios y autoridades la ubicación precisa para facilitar reportes de incidentes y emergencias en carretera - crédito Covioriente Oficial
La nueva Gerencia de Proyectos hará seguimiento semanal a las obras estratégicas con responsables, cronogramas y rutas para destrabar obstáculos - crédito Covioriente Oficial

En respuesta a la emergencia por el sismo, el ministerio prepara un Decreto de Emergencia sectorial que permitirá acelerar la recuperación de infraestructura y garantizar el transporte en los territorios afectados. Se agilizarán los procesos de contratación, la movilización de recursos y maquinaria, y se dará apoyo directo a las entidades territoriales para rehabilitar vías, puentes y aeropuertos, así como para asegurar el transporte de ayudas humanitarias.

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Modernización portuaria y competitividad

Otro frente prioritario es la modernización de los puertos mediante un decreto que facilitará inversiones actualmente represadas y evitará el rezago de la infraestructura portuaria nacional. La propuesta de la entidad busca fortalecer la conectividad marítima, reducir los costos logísticos y los tiempos de operación, factores que impactan la competitividad del comercio exterior colombiano.

Este paquete de medidas se suma a los esfuerzos para articular soluciones que permitan que la infraestructura portuaria evolucione al ritmo de la economía global y de las necesidades de importadores y exportadores.

El Ministerio de Transporte impulsará un decreto para facilitar inversiones en puertos y reducir costos logísticos y tiempos de operación del comercio exterior colombiano - créidto Javier Andrés Rojas/REUTERS
El Ministerio de Transporte impulsará un decreto para facilitar inversiones en puertos y reducir costos logísticos y tiempos de operación del comercio exterior colombiano - créidto Javier Andrés Rojas/REUTERS

Simplificación de trámites y seguridad vial

El ministerio anunció la apertura de un diálogo permanente con el sector transporte para identificar y eliminar regulaciones innecesarias, simplificar procesos y mejorar la seguridad en los principales corredores viales, en coordinación con la Fuerza Pública. Se revisarán trámites que actualmente generan ineficiencias y altos costos para millones de ciudadanos y empresas del sector.

En materia de regulación, la cartera prepara una reforma integral al Código Nacional de Tránsito que abordará el valor de las multas, los cobros del Runt y Simit, los costos de los cursos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica. La cartera busca que las sanciones sean proporcionales a la capacidad económica de los conductores y que los cursos sean más accesibles.

Revisión de cámaras y sistemas de control

El Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, adelantará una revisión profunda de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones.

El nuevo modelo de fotomultas en Medellín prioriza la prevención y la cultura ciudadana sobre el enfoque sancionatorio - crédito Alcaldía de Medellín
El Ministerio coordinará con la Agencia de Seguridad Vial y la Supertransporte un control sobre legalidad y justificación técnica de cada sistema de Fotomultas - crédito Alcaldía de Medellín

Se verificará la legalidad, autorización y justificación técnica de cada sistema en operación. El objetivo es garantizar que las cámaras de fotodetección estén realmente orientadas a salvar vidas, no a recaudar, y que su instalación responda a criterios claros de seguridad vial, límites de velocidad y señalización.

La dependencia revisará la regulación para establecer criterios más exigentes en la autorización de nuevas cámaras y priorizará soluciones de ingeniería, pedagogía y control, en lugar de depender únicamente de las sanciones automatizadas.

Medidas para proteger el bolsillo de los conductores

Como parte de esta revisión, la entidad suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), que podían incrementar el costo de las licencias de conducción hasta en $800.000 adicionales. La decisión busca evitar cargas injustificadas para los conductores y proteger su capacidad de acceso a la movilidad formal.

Licencia de conducción - Colombia
La cartera revisará multas, cobros de Runt y Simit, cursos, licencias y tecnomecánica, además de frenar centros que podían encarecer hasta en 800.000 pesos el documento para manejar - crédito Colprensa

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó que los colombianos “no necesitan más promesas: necesitan que las cosas pasen”. Subrayó que se pondrá al Estado a trabajar con método, responsables y seguimiento, destrabando obras y eliminando trabas que no aportan a la movilidad y seguridad.

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