Colombia

Asesinaron a tres líderes comunitarios en La Macarena, Meta

Indepaz registró la masacre número 86 en lo que va de 2026, mientras la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo extremo para la población civil en el sur del país

En la comuna Aranjuez de Medellín fue hallado un cuerpo sin vida en la madrugada del 16 de diciembre de 2023, testigos afirmaron que desde un carro gris fue lanzado el cadáver - crédito Policía Nacional
Masacre número 86 en Meta, dejó tres muertos - crédito Policía Nacional
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Tres personas fueron halladas sin vida el 27 de agosto de 2026 en el sector Brisas de Lozada, jurisdicción del municipio La Macarena, departamento de Meta, en límites con Caquetá.

El hallazgo, realizado por habitantes del área, fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes posteriormente identificaron a las víctimas como Diego Mappe, Jhon Cerquera y Francisco Melenje.

Según información difundida por Indepaz en la red social X, los tres hombres se desempeñaban como líderes comunitarios y eran reconocidos por su trabajo en el desarrollo y consolidación del territorio en el antiguo asentamiento Nueva Colombia, actualmente conocido como caserío La Dignidad.

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La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el alto nivel de riesgo en el municipio de La Macarena debido a la violencia derivada de la confrontación entre facciones disidentes de las Farc-EP.

En la alerta temprana AT 001/25, la entidad señaló la existencia de “riesgo extremo para la población civil, especialmente campesinos, indígenas y niños”, debido a enfrentamientos armados, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y restricciones de movilidad.

Violencia en San Vicente del Caguán deja tres víctimas y eleva preocupación por seguridad rural - crédito @Indepaz/X
Violencia en San Vicente del Caguán deja tres víctimas y eleva preocupación por seguridad rural - crédito @Indepaz/X

En la zona operan varios grupos armados, entre ellos el Frente Iván Díaz y el Frente Darío Gutiérrez del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño del Embf, además de bandas de carácter local. La jurisdicción militar corresponde a la Sexta División del Ejército Nacional, responsable de las operaciones de seguridad en la región.

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De acuerdo con el registro de Indepaz, este crimen colectivo corresponde a la masacre número 86 documentada en Colombia en lo que va de 2026.

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la persistencia de la violencia y la vulnerabilidad de los líderes sociales en zonas rurales. “Este sector entre el Caquetá y el Meta, nuevamente está plagado de terroristas guerrilleros”, afirmó un internauta en X.

La situación evidencia la complejidad de la seguridad en territorios donde confluyen intereses de grupos armados ilegales y donde la población civil enfrenta condiciones de desamparo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los sobrevivientes, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos piden acciones urgentes para evitar nuevas víctimas y frenar la escalada de violencia en el sur del país.

Violencia en San Vicente del Caguán deja tres víctimas y eleva preocupación por seguridad rural - crédito @Indepaz/X
Violencia en San Vicente del Caguán deja tres víctimas y eleva preocupación por seguridad rural - crédito @Indepaz/X

Masacre en Ciudad Bolívar, Bogotá: tres hombres asesinados en disputa por control territorial

En el sector de La Carbonera, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en los límites entre Bogotá D.C. y Soacha, se registró el asesinato de tres hombres el 26 de agosto de 2026.

De acuerdo con información difundida por Indepaz en X, este hecho corresponde a la masacre número 85 registrada en Colombia durante el año. Las primeras indagaciones indicaron que el crimen estaría relacionado con disputas por el control del tráfico de drogas en la zona y se vincula a la organización conocida como La Plancha.

El caso ha generado preocupación adicional tras el asesinato, días después, del intendente Edilberto Cárdenas Pinilla, quien adelantaba investigaciones sobre las circunstancias en torno a esta masacre.

La muerte del uniformado refuerza la alerta sobre la peligrosidad de las redes criminales y la complejidad de las investigaciones en territorios con fuerte presencia de estructuras ilegales.

Violencia urbana en Bogotá: crimen múltiple vinculado a bandas y tráfico de drogas - crédito @Indepaz/X
Violencia urbana en Bogotá: crimen múltiple vinculado a bandas y tráfico de drogas - crédito @Indepaz/X

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana AT 004/24 y un informe de seguimiento en 2025, en los que advierte sobre disputas entre organizaciones locales, agrupaciones asociadas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC/EGC) y el Tren de Aragua, que buscan controlar economías ilegales y el territorio en distintas zonas urbanas de Bogotá.

El documento reporta un incremento en homicidios, amenazas y otras formas de violencia urbana, así como la evolución de la presencia de la AGC, que pasó de alianzas discretas a manifestaciones visibles mediante panfletos, grafitis y marcas en varios sectores de la ciudad.

En la zona operan diversos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo (EGC), ELN, Tren de Aragua, La Plancha y otras bandas locales.

Por último, las autoridades mantienen investigaciones activas para esclarecer los hechos y frenar la escalada de violencia en la capital.

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