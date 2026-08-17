Hayden Panettiere, estrella de 'Nashville' y 'Héroes', muere a los 36 años

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Hayden Panettiere, una actriz infantil que luego fue aclamada en series de televisión como una porrista con poderes especiales en Héroes y una atribulada diva del country en Nashville, y que habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, ha muerto en Carolina del Sur. Tenía 36 años.

La muerte de Panettiere fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, en un comunicado que el publicista de su hija proporcionó a The New York Times. No se dieron más detalles.

"Compartimos con profunda tristeza el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden", decía el comunicado. "Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia se toma el tiempo para procesar esta pérdida inimaginable".

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Panettiere, dos veces nominada a los Golden Globe, había vivido su vida frente a las cámaras desde que apareció en un comercial cuando tenía 11 meses. Diez años después, ya con experiencia en pantalla, dejó su huella como la hija mordaz del entrenador en Duelo de titanes (2000), protagonizada por Denzel Washington.

Interpretó a la porrista con dones sobrenaturales Claire Bennet en Héroes (2006-10), y a la estrella emergente de la música Juliette Barnes en Nashville, por la que fue nominada a un Golden Globe como actriz de reparto en 2013 y 2014. Fue Kirby Reed, una mejor amiga peculiar y atrevida, en la película Scream 4 (2011), y repitió el papel en Scream VI (2023).

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"Hayden es una verdadera fuerza arrolladora", dijo Wes Craven, el director de Scream 4, cuando promocionaba la película. "Con una habilidad técnica tremenda. Capaz de aportar enormes emociones a algo muy rápido. Inteligente. Tan llena de vida, risas y diversión".

La vida de Panettiere en el ojo público le pasó factura, como relató en unas memorias publicadas esta primavera, This Is Me: A Reckoning. Dijo que sufrió de dismorfia corporal a consecuencia de la cobertura invasiva de la prensa sensacionalista cuando era adolescente.

En 2009, conoció al campeón de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko. Se comprometieron y dio a luz a su hija, Kaya, en 2014. Panettiere contó que sufrió depresión posparto y recurrió al alcohol y los opioides para automedicarse.

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Terminó abandonando Nashville en 2015, durante su cuarta temporada, para internarse en un centro de tratamiento para su depresión, pero regresó varios meses después y formó parte del elenco hasta que la serie terminó en 2018. Su personaje también sufrió depresión posparto y luchó contra la adicción; Panettiere dijo que los guionistas y productores de Nashville usaron intencionalmente sus experiencias para dar forma a las tramas de Juliette.

Le dijo a The New York Times en 2023 que, durante este periodo, a menudo se despertaba temblando y necesitaba una botella entera de alcohol para enfrentar el día, a menos que consumiera opioides que la ayudaran a no beber.

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Cuando su hija tenía 3 años, Klitschko le pidió a Panettiere que firmara los papeles otorgándole la custodia exclusiva. Ella le dijo al Times en mayo que con el tiempo había formado "un vínculo increíble" con Kaya, que vive en Europa. "Me atrevo a decir que hasta tenemos una amistad", dijo Panettiere.

Hayden Lesley Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 y se crio en Palisades, Nueva York. Fue la mayor de los dos hijos de Lesley Vogel, una actriz, y Alan Lee Panettiere, conocido como Skip, un capitán del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Su madre la introdujo en el modelaje y la llevaba de un lado a otro a las audiciones. En sus memorias, Panettiere escribió que para cuando tenía 5 años había aparecido en unos 50 comerciales, y dijo que su madre la presionaba para tener éxito, tal vez con demasiada fuerza.

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"Siempre quieres pensar lo mejor de tus padres y verlos de la manera más favorable", le dijo al Times en mayo. "Pero hubo muchas cosas que se hicieron con un enfoque que no tomaba en cuenta mi salud mental ni lo que era seguro para mí a nivel emocional o mental. Es duro darte cuenta de eso".

Apareció de niña en las telenovelas One Life to Live y Guiding Light, y tuvo otros papeles pequeños en la televisión antes de ser elegida para el papel en Héroes. Cuando tenía 18 años, sus padres se separaron y Panettiere se convirtió en parte de una batalla de divorcio de ocho años.

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Antes de recuperar la sobriedad, tras un periodo de ocho meses en rehabilitación, Panettiere mantuvo una relación con Brian Hickerson. En 2021, él cumplió condena en prisión tras no impugnar dos cargos de delitos graves por agredirla.

Su hermano, Jansen Rane Panettiere, quien lidió con el abuso de sustancias, murió en 2023, a los 28 años, por complicaciones cardíacas. La información completa sobre sus sobrevivientes no estaba disponible de inmediato.

En mayo, Panettiere le dijo al Times que tal vez probaría suerte en la producción o la dirección para el resto de su carrera, o quizá crearía una línea de joyería o maquillaje, o comenzaría una marca de estilo de vida.

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Tenía, dijo, una "larga lista de aspiraciones".

Matt Stevens es un reportero del Times que escribe de arte y cutura desde Los Ángeles.