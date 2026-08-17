Jefe del Comando Central de EE. UU. admite dificultades tras su visita al USS Lincoln

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El almirante Brad Cooper reconoció el desafío del despliegue del portaaviones por casi nueve meses, pero dijo que los problemas de salud mental eran menores que en otros buques.

El servicio en el mar "durante periodos largos no es para cualquiera", dijo el domingo el jefe del Comando Central de Estados Unidos, tras visitar el atribulado USS Abraham Lincoln, el portaaviones estadounidense más reciente en reportar malas condiciones de vida y baja moral después de meses en Medio Oriente.

El Lincoln, un portaaviones con base en San Diego y una tripulación de unos 5000 marineros, está apoyando las operaciones estadounidenses en Medio Oriente contra Irán. Legisladores demócratas han mencionado reportes de escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería y un deterioro de la salud mental a bordo del portaaviones, que ha estado desplegado durante casi nueve meses.

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Pero el almirante Brad Cooper insistió en un comunicado publicado en una red social que "el Lincoln tiene actualmente uno de los números más bajos de casos relacionados con la salud mental" entre los 11 portaaviones activos de la Armada.

"Eso no significa que todo sea perfecto", reconoció Cooper un día después de su visita al portaaviones. Dijo que un prolongado despliegue en el mar "es singularmente desafiante y duro, y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, reacciona a los factores estresantes de diferentes maneras".

Los comentarios del almirante difirieron de los de su jefe, el presidente Donald Trump, quien el viernes desestimó las preocupaciones sobre las difíciles condiciones reportadas a bordo de la nave. Cuando se le preguntó si le preocupaba la salud mental de la tripulación y si creía que el despliegue se había prolongado demasiado, el presidente dijo: "No. No. No".

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Añadió: "Ni de cerca el tiempo suficiente".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también desestimó la semana pasada los reportes sobre las desalentadoras condiciones a bordo del USS Lincoln, y dijo que la situación había sido "tergiversada".

Aun así, la Armada está enviando el portaaviones George Washington para relevar al Lincoln, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. El funcionario no estaba autorizado para hablar públicamente sobre los cronogramas de los buques.

Los comentarios del almirante Cooper concuerdan con los de oficiales anteriores del Pentágono en gobiernos pasados. El general Colin Powell, expresidente del Estado Mayor Conjunto, a menudo sostenía que la primera prioridad de los altos mandos es velar por la seguridad y la salud de sus tropas.

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"Nunca te defraudarán siempre y cuando tú nunca los defraudes", escribió Powell en su libro, It Worked for Me: in Life and Leadership.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente, fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca.