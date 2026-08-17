Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 17 de agosto: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo matutino de una de las loterías más populares de Colombia (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

La lotería El Dorado Mañana es una de las favoritas en Colombia. Día tras día, cientos de personas participan buscando ganar grandes premios en efectivo. El sorteo de la mañana se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 horas y es una tradición que muchos esperan con ansias.

El sorteo se transmite en vivo por las redes sociales oficiales de la lotería y también por el Canal 1. Una de las características más atractivas de esta lotería es la gran variedad de premios, que dependen de las cifras acertadas y la modalidad de apuesta que elijas al jugar.

PUBLICIDAD

Guarda tu boleto en un lugar seguro, ya que es el único comprobante válido para reclamar tu premio si eres uno de los ganadores. A continuación, te mostramos los números ganadores del sorteo matutino de hoy.

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 15 Agosto 2026.

Resultados: 8966 - 3.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedroes oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

PUBLICIDAD

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Senadora del Centro Democrático se refirió al voto del partido respecto a las salidas de Gustavo Petro del país: “Convicción democrática”

La senadora de la colectividad Julia Correa afirmó que la decisión no obedeció a acuerdos políticos con el “petrismo”

Senadora del Centro Democrático se refirió al voto del partido respecto a las salidas de Gustavo Petro del país: “Convicción democrática”

Mujer sufrió quemaduras graves tras ataque con ácido en Ibagué: trató de detener a unos ladrones en su escape

La agresión ocurrió cuando la víctima intentó impedir que unos sospechosos escaparan tras el hurto. El químico le provocó lesiones en el rostro, el cuello, los brazos y un ojo

Mujer sufrió quemaduras graves tras ataque con ácido en Ibagué: trató de detener a unos ladrones en su escape

Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en EE. UU.: “Ha llegado el beneplácito”

María Consuelo Araújo asumirá el cargo en reemplazo de Daniel García Peña, que ocupó esa función durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en EE. UU.: “Ha llegado el beneplácito”

Luego del terremoto, MÍO ofrece pasajes gratis: así puede recuperar el dinero los viajes en Cali

El transporte masivo activó una devolución total del costo de los tiquetes pagados con su tarjeta débito, con vigencia desde el 13 de agosto y hasta el 13 de septiembre de 2026

Luego del terremoto, MÍO ofrece pasajes gratis: así puede recuperar el dinero los viajes en Cali

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Defensoría del Pueblo advierte sobre necesidades urgentes en zonas afectadas por el sismo

Una semana después de ocurrida la tragedia, las cifras entregadas por la Ungrd sobre personas fallecidas en el terremoto es de 287 y 194 desaparecidos hasta el momento, con información actualizada por Medicina Legal

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Defensoría del Pueblo advierte sobre necesidades urgentes en zonas afectadas por el sismo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

Luisa Fernanda W retoma su actividad en redes tras el terremoto en Colombia: “La vida continúa”

Laura Barjum explotó tras críticas por el lunar de su rostro mientras pedía ayuda por el terremoto: " “Me empezó a hervir la sangre”

Equipo de Churo Díaz entregó balance de su salud tras su caída de una tarima: será sometido a un procedimiento quirúrgico

Deportes

Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, viajó a Chocó para llevar ayudas y jugar con los niños tras el terremoto

Este será el dinero que recibirá Deportivo Cali tras oficialización de Jhon Lucumí a la Juventus

Juan Pablo Montoya confesó cuál es la peligrosa competencia pendiente en su carrera: “Hay una cosa que me movería la aguja”

La ANI respondió a las denuncias de supuestas multas a transportadores por sobrepeso de ayuda humanitaria