Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados

La pareja dio a conocer la noticia a través de un anuncio digital en el exterior del Madison Square Garden, así como con un comunicado de prensa de su publicista.

Taylor Swift y Travis Kelce están casados, según un comunicado facilitado por una representante de Swift.

El hermano de Swift, Austin, fungió de su "padrino de honor", mientras que el hermano de Kelce, Jason, fue su padrino, según el comunicado enviado por correo electrónico por la representante, Tree Paine.

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"La ceremonia unió a ambas familias y la ofició su amigo Adam Sandler", dijo el comunicado. Tanto Swift como Kelce lucieron atuendos de Christian Dior, diseñados por Jonathan Anderson. Swift también llevaba calzado de Christian Louboutin hechos a medida y joyas de Cartier.

La boda también se anunció en una valla digital situada fuera del Madison Square Garden, donde Swift y Kelce celebraban un evento repleto de estrellas el viernes.

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"JusT&T Married", se leía, un juego de palabras con las iniciales de Swift y Kelce para anunciar que estaban recién casados.

Su boda se esperaba con gran expectación hacía meses, desde las especulaciones de la prensa sensacionalista sobre fechas y lugares hasta los mercados de predicción que aceptaban apuestas sobre los detalles del gran día. El evento, la unión de dos superestrellas en sus respectivos campos --la música y el deporte--, fue aclamado por algunos fans como una especie de boda real estadounidense.

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La relación de la pareja empezó con un encuentro fallido en 2023, después de que Kelce intentara, infructuosamente, darle su número a Swift en una parada de la gira "Eras Tour" en su ciudad natal, el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Más tarde se lamentó de no haber podido contactar con Swift en un episodio de New Heights, el pódcast que presenta junto a su hermano, el exjugador de fútbol americano profesional Jason Kelce.

Eso llamó la atención de Swift, y a ella le pareció adorable y "supermetalero" que Kelce la mencionara en ese episodio de julio, según contó a la revista Time.

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En una entrevista posterior en New Heights, Swift describió que Kelce había montado una "rabieta de hombre" cuando aquel primer encuentro no salió bien. "Fue un gesto romántico de locos decir simplemente: 'Quiero salir contigo'", añadió.

La cantante y el deportista empezaron a salir poco después de la "rabieta de hombre" de Kelce, lejos de los reflectores.

"De hecho, pasamos bastante tiempo juntos sin que nadie lo supiera", explicó Swift a la revista Time sobre la relación, "y estoy agradecida por ello, porque así pudimos conocernos mejor". Añadió: "Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja".

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Swift se convirtió en una presencia habitual y muy fotografiada en el circuito de la NFL, incluso cuando hizo un viaje relámpago desde Tokio --donde estaba actuando en la gira "Eras Tour"-- a Las Vegas para ver a Kelce y a sus compañeros ganar el Super Bowl en 2024. Kelce, por su parte, apareció en el escenario en junio de ese año en un concierto de Londres de la gira de Swift, luciendo un sombrero de copa para un número al estilo vodevil durante la sección Tortured Poets Department del espectáculo. (Algunos fans han especulado con que varias canciones de esos álbumes tratan sobre Kelce, incluida "The Alchemy", una canción de amor salpicada de referencias al fútbol americano).

La pareja anunció su compromiso el pasado agosto en Instagram con una serie de fotos acompañadas del pie de foto: "Tu profe de inglés y el profe de educación física se van a casar", junto con un emoji de petardo. (O, en la jerga de los fans más avispados de Swift, un emoji de TNT, por trinitrotolueno, o Taylor 'n' Travis --¿captas?). La publicación también incluía un fragmento de la canción "So High School", otro tema de The Tortured Poets Department, que los fans creen que trata sobre Kelce.

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En las fotos, Kelce aparece de rodillas ante Swift bajo un elaborado arco floral. Ambos llevan ropa de Ralph Lauren. En el dedo de Swift se ve lo que parece ser un diamante engastado en bisel sobre una alianza de oro amarillo.

El anillo de compromiso, diseñado por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry en Nueva York, cuenta con una piedra que se estima que tiene entre siete y nueve quilates y podría haber tenido un costo entre 250.000 y 500.000 dólares, según explicó Ann Grimmett, vicepresidenta de comercialización de Jared Jewelers, a The New York Times. Swift dijo en el programa de radio británico Heart Breakfast que le había enviado un video del trabajo de Lubeck a Kelce más de un año antes de que él le pidiera matrimonio. Le conmovió que Kelce hubiera prestado tanta atención.

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Las fotos desataron un frenesí en internet, ya que los fans especularon sin parar sobre cómo sería la boda de la pareja, analizando antiguas entrevistas con Kelce e incluso las letras de las canciones de Swift en busca de pistas.

"La verdad es que no conozco a nadie que se haya casado en otoño", dijo Kelce en un episodio de 2025 de New Heights. "Todas las bodas a las que he ido, y todas las de mis amigos, se celebran en verano". En otro episodio, le contó a Jimmy Fallon que a la pareja le "encanta la música en vivo".

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Al principio corrieron rumores de que la pareja se casaría en Rhode Island, donde Swift tiene una casa en el barrio de Watch Hill, en Westerly, conocida como Holiday House, que compró en 2013 por 17,75 millones de dólares en una operación que, según se dice, se pagó íntegramente en efectivo.

La mansión aparece mucho en la canción de Swift "The Last Great American Dynasty", que cuenta la historia de la propietaria original de la casa, la heredera del petróleo Rebekah Harkness. También se sabe que Swift organiza fiestas repletas de famosos en la finca, sobre todo para celebrar el 4 de julio.