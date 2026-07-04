Dior viste de novia a Taylor Swift y se lleva el premio mayor

La estrella del pop dijo "Sí, acepto" con un vestido diseñado por Jonathan Anderson, el director creativo de la casa francesa.

Por fin se acaban las especulaciones. Antes de dar el "sí, acepto" a Travis Kelce, Taylor Swift dijo "sí, acepto" a un vestido de Dior.

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Un comunicado facilitado por una representante de Swift confirmó que el diseñador de su vestido de novia es Jonathan Anderson, el relativamente nuevo director creativo de la casa francesa, quien, desde que se incorporó el año pasado, tiene la misión de revitalizar su imagen a nivel mundial. Crear el que podría ser el vestido más mediático del año --y que seguramente inspirará a un montón de imitadores-- es una forma de lograrlo. Aún no se han publicado fotos del vestido.

Es todo un logro para Anderson, sobre todo después de que Dua Lipa eligiera a Chanel, rival de Dior, para su reciente boda. Es una victoria para Delphine Arnault, la directora ejecutiva de Dior, que luchó por traer a Anderson a la marca. Y es la confirmación de que Swift, cuyo gusto se inclina más por los cuentos de hadas que por lo vanguardista, excéntrico o discreto, y que al parecer nunca se ha creído el esnobismo del mundo de la alta costura, estaba pensando tanto en la posteridad como en las princesas a la hora de organizar este evento en concreto.

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Conseguir que el nuevo diseñador de moda del momento, de una de las casas de alta costura con más historia de París, te diseñe el vestido, al igual que celebrar tu boda en un estadio gigante en pleno centro de una de las ciudades más bulliciosas del mundo, en uno de los fines de semana más ajetreados, es todo un alarde.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Swift luce un diseño de Anderson para Dior, aunque ya llevó un conjunto de corsé y cola de tartán de su predecesora, Maria Grazia Chiuri, en los MTV Video Music Awards de 2024 y, desde abril, ha estado luciendo una variedad de bolsos de Dior.

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Algunos habían especulado con que Ralph Lauren podría ser el diseñador elegido, en parte por su reputación como el diseñador "típicamente estadounidense", y en parte porque la boda tuvo lugar el fin de semana del 4 de julio, y tanto Swift como Kelce habían lucido diseños de Lauren en su sesión de fotos de compromiso.

Otros apostaban por Schiaparelli, ya que Swift había lucido un vestido blanco de esta diseñadora en los Grammy de 2024 --aunque eso, junto con el hecho de que tanto Lauren Sánchez Bezos como Dua Lipa habían llevado Schiaparelli en sus bodas, parecía descartar esa opción--. Vivienne Westwood también era una de las candidatas, de nuevo por los Grammy, y porque a Swift le encanta el romanticismo y el estilo histórico de un corsé y una falda con volantes, y ninguna marca lo hace mejor.

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Curiosamente, ni siquiera Vogue, en sus especulaciones sobre quién podría confeccionar el vestido, había mencionado a Dior, aunque The Hollywood Reporter barajó públicamente la marca como una posibilidad a principios de esta semana. En ese momento, Dior, como era de esperar, se negó a hacer comentarios.

El comunicado de la representante de Swift describía el vestido como el "primer vestido de novia de alta costura de Anderson para una celebridad de renombre mundial". Pero Anderson ya había diseñado vestidos de novia para clientes privados anteriormente. En junio, la modelo Ming Xi lució un vestido de alta costura de Dior de manga larga y cuello barco, con una espalda que se abría como las alas de un pájaro, para su boda con el empresario Mario Ho; mientras que, más tarde ese mismo mes, la influente brasileña Elisa Zarzur siguió sus pasos con un elaborado body de alta costura de Dior de encaje bordado, con otra espalda abierta y alada, bajo una gran falda de satén para su boda.

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Anderson también había cerrado su primer desfile de alta costura, celebrado en enero, con un vestido de novia: un modelo de un solo hombro, cubierto de cientos de pétalos translúcidos, como una mezcla entre Titania y un ángel de nieve. Quizá haya sido una especie de audición.

Si es así, funcionó.