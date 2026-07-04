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México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

El silbante, que es conocido por tener experiencia en duelos de alta presión, ya conoce lo que es pitarle al Tri

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El Tri se reencontrará con un viejo conocido. Reuters/Vincent Carchietta
El Tri se reencontrará con un viejo conocido. Reuters/Vincent Carchietta

Antes de los octavos de final del Mundial de 2026, la Selección Mexicana ya conoce al árbitro que impartirá justicia en el compromiso frente a Inglaterra.

La FIFA designó al experimentado Alireza Faghani, un silbante de origen iraní y nacionalizado australiano que no resulta desconocido para el Tricolor, pues fue el encargado de dirigir el histórico triunfo de México sobre Alemania en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Ocho años después, el colegiado volverá a cruzarse en el camino del combinado nacional en un partido de máxima exigencia.

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México vuelve a encontrarse con el árbitro del histórico triunfo sobre Alemania

El nombramiento de Alireza Faghani inevitablemente remite a uno de los partidos más importantes en la historia reciente de la Selección Mexicana.

El 17 de junio de 2018, el árbitro dirigió el encuentro en el que el equipo entonces comandado por Juan Carlos Osorio sorprendió al mundo al vencer 1-0 a Alemania con el recordado gol de Hirving Lozano en el Estadio Luzhniki de Moscú.

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REUTERS/Maxim Shemetov
REUTERS/Maxim Shemetov

Ahora, el silbante volverá a estar al frente de un compromiso del Tricolor, esta vez en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

La designación fue anunciada por la FIFA como parte de los nombramientos arbitrales para la fase de eliminación directa, confiando nuevamente en uno de los jueces con mayor experiencia dentro del torneo.

Faghani, de 48 años, ha construido una trayectoria destacada en el arbitraje internacional. Además de participar en las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026, también dirigió finales de alto nivel como la de los Juegos Olímpicos de Río 2016, encuentros decisivos de la Liga de Campeones de Asia y el Mundial de Clubes.

Su experiencia lo ha convertido en uno de los árbitros más respetados dentro del circuito de la FIFA.

Durante el Mundial de 2026 ya tuvo actividad en la fase de grupos, donde fue el árbitro de los encuentros entre Francia y Senegal, así como del empate sin goles entre Colombia y Portugal, actuaciones que respaldaron su designación para uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Un árbitro de experiencia para un duelo de alta presión

El compromiso entre México e Inglaterra representa uno de los partidos más importantes para ambas selecciones en esta Copa del Mundo.

Para el conjunto mexicano significa una nueva oportunidad de romper la barrera de los octavos de final, mientras que el cuadro inglés parte como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

En este contexto, la FIFA apostó por un árbitro acostumbrado a encuentros de máxima tensión.

Además de haber dirigido el México contra Alemania en Rusia 2018, Faghani también estuvo al frente del partido por el tercer lugar entre Bélgica e Inglaterra en esa misma edición mundialista, por lo que también cuenta con antecedentes arbitrando al conjunto europeo.

El cuerpo arbitral estará integrado por los asistentes australianos George Lakrindis y Andrew Lindsay, mientras que el marroquí Jalal Jayed fungirá como cuarto árbitro y Zakaria Brinsi será el árbitro asistente de reserva.

Se trata de una cuarteta con amplia experiencia internacional que acompañará al silbante principal en uno de los encuentros más esperados de los octavos de final.

La designación de Alireza Faghani añade un ingrediente especial a un duelo que ya concentra gran expectativa. Aunque el arbitraje no garantiza resultados, el nombre del colegiado trae consigo el recuerdo de una de las victorias más emblemáticas del Tricolor en Copas del Mundo.

Ahora, México volverá a coincidir con el mismo juez, esta vez con la misión de superar a Inglaterra y dar un nuevo paso en su aspiración de firmar una actuación histórica como anfitrión del Mundial 2026.

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