¿Por qué Adam Sandler ofició la boda de Swift y Kelce?

El actor desempeñó un papel especial (y para algunos sorprendente) en la unión.

Aunque la noticia de que Taylor Swift y Travis Kelce ya están oficialmente casados quizá no haya sido una sorpresa --después de semanas de expectación y de que se filtraran pistas sobre el evento--, lo más sorprendente puede que haya sido quién ofició la ceremonia: Adam Sandler.

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Una representante de Swift confirmó en un comunicado que en la ceremonia, celebrada en el Madison Square Garden, estuvieron presentes Austin Swift, el hermano de Taylor, que hizo de "padrino de honor" de Swift, y Jason Kelce, que fue el padrino del novio. El comunicado también decñia que Sandler había oficiado la ceremonia, describiéndolo como un amigo.

Ciertamente, hay vínculos: Kelce apareció junto a Sandler, el actor y comediante, en un cameo el año pasado en Happy Gilmore 2, la secuela del éxito de Sandler de 1996 sobre un inusual héroe del golf de clase trabajadora. Kelce, un destacado ala cerrada de los Kansas City Chiefs, había publicado en Instagram sobre la experiencia, junto con una serie de fotos de él y Sandler en el estadio.

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"Amigo, ¡esta vida es una locura!", escribió Kelce. "Me sigue pareciendo tan surrealista haber tenido esta oportunidad".

Sandler también fue invitado a New Heights, el pódcast que Kelce copresenta con su hermano, a principios de 2025. "Esto es icónico", dijo Kelce, ataviado con una gorra de Happy Gilmore, sobre la aparición de Sandler.

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También hubo indicios de la participación del comediante en la boda: el jueves se vio a Sandler en el Garden, y el tabloide británico The Sun pilló a la estrella descargando un portatrajes antes de una pequeña cena de ensayo celebrada en un teatro dentro del recinto.

Swift también hizo referencia a la película Happy Gilmore en una entrevista el año pasado con Zane Lowe, un DJ, y dijo que el personaje de Happy Gilmore había inspirado en parte la letra de una canción de amor, "Wish Li$t", de su último álbum.

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"No sé si has visto la película Happy Gilmore, pero él tiene un lugar feliz en el que se refugia, una especie de utopía", dijo Swift, y añadió: "Y en el estribillo de esa canción simplemente yo describo cuál es mi lugar feliz".